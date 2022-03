Zaobídeme sa bez ruskej ropy? Aké budú ceny benzínu a nafty? Odpovedajú analytici

Otázky zodpovedané v texte:

Kto rozhoduje, aké budú ceny ropy? Je ropa, ktorá sa ťaží v Severnom mori rovnaká, ako ropa z Ruska alebo ropa z Kuvajtu? Predáva sa za rovnakú cenu? Dokáže sa Európa dlhodobo zaobísť bez ruskej ropy?

Diskutovali:



Jiří Tyleček, komoditný analytik XTB,

Tomáš Mikulík, analytik týždenníka Trend,

Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády ČR (iba otázka 3.).



Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na diskusiu Jiřího, Tomáša a Lukáša (pripojil sa od 10. minúty) na videu. Dozviete sa navyše odpovede na otázky: Nakoľko ovplyvňujú ceny ropy globálnu ekonomiku? Aké ceny benzínu a nafty môžeme očakávať do konca roku 2022? Bude to pre Rusko dlhodobá ekonomická strata alebo nájde iné plnohodnotné trhy? Z akých regiónov očakávate, budú krajiny EÚ odoberať ropu za 5 rokov? Agentúra Bloomberg Intelligence vyhlásila 1. 3., že geopolitická situácia na Ukrajine môže vyvolať globálnu recesiu, ktorá povedie k poklesu cien ropy. Považujete to za pravdepodobné? Odporúčate investovať do ropy ako komodity alebo do akcií ťažobných spoločností?

Kto rozhoduje, aké budú ceny ropy?

Jiří Tyleček:

Naštěstí nikdo nemá takovou tržní sílu, aby mohl cenu ropy stanovit. Nicméně stále existuje dost hráčů, kteří mají schopnost její cenu výrazně ovlivnit. Dnes je základním faktorem geopolitická situace. Přestože Rusko se na globální nabídce podílí jen přibližně z 5-7 %, tak vzhledem k situaci na trhu mohou mít sankce na ropu vysoké dopady na její cenu. Před válkou byla na trhu totiž relativně vyrovnána nabídka s poptávkou a poptávka je vysoce nepružná. Sankce na ruskou ropu by mohly přinést nárůst ceny na světových trzích o další desítky procent.