32 nejzajímavějších filmů a seriálů, které jsem viděl v roce 2021

Deníček moderního fotra (Česká republika, 2021) 60% na ČSFD

Docela mě baví filmy, které vypráví citacemi z pasáží blogu nebo knihy. Proto jsem u tohoto filmu spolkl i určitou pohádkovost nebo finální přitaženost za vlasy. Mádl a Ramba jsou velmi kvalitní herci s výbornou sehraností a děti - no s dětmi mám určitou zkušenost. Pouze jsme doma nepoužívali fén na vlasy, ale sušičku na prádlo :).



Hawkeye (USA, 2021, 6 epizod) 76% na ČSFD

Marvelovští Avengers a vánoční nálada? Ano, jde to! Překvapivě moc pěkný a sympatický seriál, na kterém mi méně sedl jen úplně poslední díl, který mi připadl být trochu roztříštěný. Hawkeye je takový, jakého ho chceme mít a Hailee Steinfeld mu při tom zdatně sekunduje. Larp jsem sice nikdy nehrál, je mi však sympatický. A jsem velkým fanouškem aut s nápisem Trust A Bro!

No Time to Die (Velká Británie, USA, 2021) 76% na ČSFD

Poslední dvě Bondovky jsem neviděl, o to víc jsem příjemně překvapen z této finální a poslední. James Bond je zde v polohách, ve kterých ho neznáme, dostává se do situací, ve kterých nikdy předtím (v životě) nebyl. Což je značně osvěžující. Výborné zakončení, které mě postrčilo, abych se podíval na předchozí díly.



Heartless City / Moojungdoshi (Jižní Korea, 2013, 20 epizod) 81% na ČSFD

Špička gangsterského undercover žánru. Nelítostné a nesmiřitelné. Doslovný překlad jihokorejského názvu by pravděpodobně zněl “bezcitná báseň”. Seriál, ve kterém jen pomalu a postupně odhalujeme, kdo kam patří. Doporučuji.



Božské / Divines (Francie, 2016) 76% na ČSFD

Silné. Výborné. Tíživé. Bezvýchodné. Drzé. Brilantní kus filmařiny, neuvěřitelný i tím, že se jedná o režisérskou prvotinu a režisérka obsadila do hlavní role vlastní šestnáctiletou sestru. Mládež na pokraji společnosti, která by chtěla být dospělá, která by chtěla snadno vydělávat a bavit se. Nadšení z prodeje prvních drog, hrdinka na hranici mezi ženou a dítětem. Na hranici mezi sněním a realitou. “Házíte po nás kameny.”



Planeta Singli (Polsko, 2016) 77% na ČSFD

Maciej Stuhr a Agnieszka Więdłocha jsou dva výborní polští herci. Planeta Singli je mobilní aplikace na randění, ve které si člověk může sjednávat schůzky třeba na každý den. A moderátor zábavné TV relace se potká se krásnou, ale poměrně upjatou učitelkou, která mu jako jedna z mála žen nepadne k nohám. Samozřejmě z toho vyplyne, co vyplynout musí, stane se to však zajímavým způsobem. Dohodnou se, že ona bude randit a následně mu popisovat své schůzky, ze kterých on bude tvořit humorné epizody svého programu. Můžete dvakrát hádat jak to skončí. Existuje i druhý film, také velmi dobrý, téměř stejně jako první. Existuje i film 3, který už je z poloviny celkem trapas, ale pokud chcete vidět, jak to celé dopadne, rádi ho přetrpíte.



Always - Sunset on Third Street / Always san-chōme no yūhi (Japonsko, 2005) 81% na ČSFD

Víte, co je asadora? Takzvané “morning drama”, 15 minut, vždy ráno, každý pracovní den a v sobotu. Jedna asadora běží půl roku, sledujeme obyčejný život po delší časový úsek. Je to pozitivní, je to poučné, má to poslat lidi do práce s úsměvem. Asadory vysílá jen jedna televize v Japonsku a má na to dva týmy, takže když po půl roce jedná asadora skončí, začne druhý tým vysílat asadoru druhou (funguje to takto už desítky let).

Always - západ slunce na třetí ulici není asadora, ale emocionálně i způsobem vyprávění tak působí. Je to příjemné, pocitové, pozitivní, negativní věci jsou přijímány s pokorou. Japonsko 13 let po druhé světové válce, kdy si lidé více všímali a starali se jeden o druhého. Nostalgie. Možná to je sluncem prozářené až moc, ale to asadory bývají.

Existuje pokračování, která je stejně kvalitní jako jednička a také trojka, kterou si odkládám na později, abych měl i v budoucnu něco hřejivého v rezervě.



Dune (USA, Kanada, 2021) 82% na ČSFD

Nevěřil jsem, že to dokáží, ale stalo se! Dunu se podařilo přenést na filmové plátno! Superneuvěřitelné překvapení (zejména po tom, jak selhala Nadace)! Těším se na druhý film!



Second Life / Seonhuiwa seulgi (Jižní Korea, 2019) 80% na ČSFD

Představte si, že uděláte něco zlé, co má tragické následky. Máte problém se podívat na ostatní i sami na sebe. Nechtěli byste odejít pryč a začít úplně nový život, na místě, kde vás nikdo nezná a kde můžete zapomenout na minulost? Začít doslova druhý život?

Tento film má nádhernou formu vyprávění. Často statická kamera. Pohled outsidera. Sledujeme dívku na okraji kolektivu a díváme se jejíma očima. Chtěli bychom věřit a doufat. Pozoruhodně krátká věc (71 minut), kterou bych snesl ještě trochu delší. Úžasně civilní.



The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall (Velká Británie, 2011, divadelní záznam) 93% na ČSFD

Můj první Fantóm opery - a hned inscenace s nejvyšším hodnocením, které na ČSFD Fantóm ve všech svých variantách má. Proto mám problém - nevím, zda budu chtít v budoucnu vidět i jiné verze. Tato byla dokonalá.



Rurouni Kenshin: Saishusho The Beginning (Japonsku, 2021) 76% na ČSFD

Rurouni Kenshin z roku 2012 je považovaný za nejlepší přenesení anime do hraného filmu. Další dvě pokračování z roku 2014 jsou také výborná, zakončení z roku 2021 je dostatečně důstojné. Tento doopravdy poslední film je však prequel. Vidíme v něm Kenshina dřív, než se stal tulákem - jako nelítostného zabijáka z období konce šógunátu 19. století - je to syrové, zakrvácené, kompaktní, komorní a bez postav z předchozích (budoucích) dílů. Charakter Kasumi Arimury se na roli Tomoe skvěle hodí (jsem jediný, kdo si myslí, že tato herečka dokáže skvěle zahrát hlasem?). Vůbec nevadilo, že se jedná o prequel a dopředu jsem věděl, jak příběh skončí. Je to podobné, jako když sledujete malíře, který maluje obraz z historie - dopředu víte, co na plátně bude, přesto vás výjev může uchvátit.



The Mitchells vs. the Machines / Rodina na baterky (USA, 2021) 78% na ČSFD

Nejlepší komedie, kterou jsem minulý rok viděl, je animovaná. Vizuálně působí poněkud infantilně, ve skutečnosti je to však značně inteligentní zábava, která si dělá legraci z moderních technologií, sociálních sítí a lidí, kteří tyto produkty tvoří. Najdete v tom množství přirovnání na konkrétní společnosti a konkrétní chytrá řešení, bez toho, aby byla nějaká konkrétní společnost jmenována :). “Všichni ho milujeme, ale je na čase připravit se, že ho do dohledné době budeme muset sníst.”



8 Mile (USA, 2002) 72% na ČSFD

Dal jsem maximum (5* na ČSFD), protože v rámci žánru je to vlastně dokonalé. Život na dně společnosti realistický tak, že je člověk rád, že nebydlí v přívěsu. Primárně černošská kultura, rap. Přiznávám, že Eminema neznám, toto se mi ale velmi líbilo. I Brittany Murphy byla charakterově věrohodná. Viděl jsem díky starší dceři (23), která mi film doporučila a ukázala.



Gunjan Saxena: The Kargil Girl (Indie, 2020) 74% na ČSFD

"Rozbij klec a leť." Gunjan Saxena je první indická bojová pilotka (helikoptéry), která v roce 1999 v Kárgilské válce mezi Indií a Pákistánem nalétala pod palbou desítky bojových misí. Evakuovala stovky raněných a mrtvých. Film popisuje anabázy ženy, která se postaví myšlení mužů, předsudkům společnosti a problémům, které na ni jako na první pilotku čekaly. Nic víc, ale stačí to.

Poznámka: Prťata (13) vyžadovala kapesníky v druhé polovině filmu.



Agents of S.H.I.E.L.D. (USA, 2013-2020, 7 sérií) 74% na ČSFD

Seriál, ke kterému se Marwel zachoval poměrně macešsky a bohužel na něm už pravděpodobně nebude stavět a pracovat dál (nicméně buďme rádi, že se podařilo vše ukončit a nezůstalo to otevřené jako Agent Carter). První série je pouze standardní, rozjede se až ke konci. Druhá série je už lepší, ale nejvíc se mi však líbila 4. série. 5. série jde kvalitativně trochu dolů, aby 7. série byla zase podobně dobrá jako trojka nebo čtyřka.

Z postav mě nejvíc bavila vědecká dvojice Fitz-Simmons, kapitoly, věnované výhradně jim (například 4 722 hodin), jsem si užíval. Seriál s touto dvojicí značně zametá (například, když se Jemma vyhrabe z masového hrobu nebo Leo, když se z něj stane mechanik ve vesmíru). Zajímavé jsou i scény s jejich zlými já: “Nevěděla jsem, že tohle umíš.” “Nevěděl jsem, že tohle chceš.”



Stříbrné brusle / Серебряные коньки (Rusko, 2020) 74% na ČSFD

Láska aristokratky a zlodějíčka je mnohokrát viděný, staromódní, moderní, postsovětský a lehce pohádkový námět. Pokud se však odehrává v carském Rusku a na zamrzlých Petrohradských kanálech, může výsledek stát za shlédnutí (v Petrohradě jsem byl 2x a exteriéry i interiéry si užíval). Zajímavé jsou i ideologické a politické narážky, které mi nevadily a celé to ještě trochu obzvláštnily. V kolika filmech se objeví Dmitrij Ivanovič Mendělejev?



Bohemian Rhapsody (Velká Británie, USA, 2018) 88% na ČSFD

Mám originální DVD záznam celého koncertu Live Aid z roku 1985. 20 minut, které na něm hrála skupina Queen, jsem sledoval už aspoň 15 krát a loni je pustil i našim Prťatům. Proto má logiku, že jako jeden z nejbližších filmů šlo Bohemian Rhapsody. Za velké pozitivum považuji, že přestože mám originální vystoupení už poměrně okoukané, připadlo mi v tomto filmu naprosto realistické a skutečné. Výborná práce!



Firefly (USA, 2002-2003, přibližně 14 epizod) 88% na ČSFD

Kultovní westernové scifi, které bylo ve své době natolik odlišné a unikátní, že se seriál nedovysílal do konce. Skupina rebelů (idealistů) plující vesmírem v lodi Firefly, permanentně na hranici finančního krachu, která se snaží vydělat peníze, většinou je však spíš naopak ztratí. Příběh nakonec o něco později zakončili filmem, který se jmenuje Serenity (2005), postrádá však hravost, nekomerčnost (levnost - a nemyslím to negativně) a lehkost seriálu. Mimochodem, přestože nikdo z herců seriálu není Číňan, používá se v dialozích překvapivě často čínština. Bez toho, aby se překládala.



Kazoku no Katachi / The State of Union (Japonsko, 2016, 10 epizod) 88% na ČSFD

Můj přístup k seriálu prodělal poměrně razantní obraty. V úvodu mě jednání otce extrémně štvalo (dít se to mě, jsem schopen se aktivně, fyzicky bránit). Na druhou stranu, Daisuke a Hanako se mi, když byli spolu, líbili, maminku hlavní hrdinky jsem miloval a ani ostatní nebyli zlí. A pak, najednou, nějak jsem otci odpustil, přijal ho a začal chápat. Takže poslední třetina seriálu byla pecka a poslední jeden a půl epizody jsem si pustil ještě jednou. Už rozumím. S tímto filmem je to jako s rodiči a dětmi - své rodiče můžete nenávidět, odporovat jim, nakonec je ale přijmete, pochopíte a vše jim odpustíte.

Tento seriál je výborný, nepatří však v Japonsku mezi příliš známé, takže neexistuje žádný thriller, ani žádné fanouškovské video, které by se dalo ukázat. Škoda. Věřte mi, a podívejte se na to.



Soshite, Ikiru / A žít (Japonsko, 2019, 6 epizod) 82% na ČSFD

Protože to neumím líp, dovolím si ocitovat komentář, který na ČSFD napsala Zíza: “Na začátku se dvě postavy zamilují a vy jim opravdu přejete, aby jim to vyšlo, aby spolu byly spokojené. Jenomže to nevyjde, jejich vztah vyšumí (jsou bez kontaktu) a nakonec díky souhře událostí se jejich životy vydávají jinam. A vy sakra chcete, aby se to napravilo a oni se zase dali dohromady. Nakonec je to ale velmi reálné, všechny postavy mají své motivy, vyvíjejí se, drží se toho, o čem si myslí, že jim pomůže, že pro ně bude dobré. A je jim jedno, že by se to třeba divákovi nemuselo líbit nebo by si o nich mohl myslet své, protože jsou to postavy z masa a kostí. Nemusíte s druhým souhlasit ve všem, ale lze ho pochopit a oni šli pochopit, když se člověk trochu namáhal a chtěl je poznat.”



Warrior (USA, 2019-2020, 2 série) 84% na ČSFD

Coolový čínsko-westernový seriál z čínské čtvrti v San Franciscu druhé poloviny 19. století. Syrový, realisticky působící, nepáře se. Přestože byl skoro každý trochu svině, většině postav jsem fandil. Tehdejší doba byla syrová, krutá a kdo chtěl přežít, nemohl brát ohledy.

Obě série jsou super. Jen to bohužel vypadá, že další pokračování nebude.



Vikings (Irsko, Kanada, 2013-2020, 6 sérií) 86% na ČSFD

Po prvním dílu seriálu Slované jsem manželce ukázal Vikingy, kteří jsou samozřejmě o několik úrovní jinde. A nejde přitom jen o Travise Fimmela, jehož jeden módní billboard v Londýně musel být odstraněn, neboť řidičky vytvářely zácpy a častěji bouraly. Vikingové jsou seriál, který ztratil drive až v závěrečných sériích a díky kterému se člověk dozví mnoho z historie. Tedy, pokud googlí jako já a zjišťuje, co je přesné a co bylo mírně upraveno. P.S. Slovany jsme nedokoukali.



Tomiris (Kazachstán, 2019) 71% na ČSFD

Víte něco o Skytech, kteří ve starověku kočovali v eurasijské stepi? Tomiris je unikátní film tím, kolika věcmi je jiný. Kultura a život nomádů. Královna Tomiris, kterou ve svých dílech zmiňuje Hérodotos. Film z Kazachstánu. Pokus o rekonstrukci starověkého turkického jazyka (přestože není jisté, zda kmen Massagetů hovořil turkickým nebo íránským jazykem). Úchvatné exteriéry i interiéry, námluvy na bitevním poli. Tento film musel stát spoustu peněz.



Band of Brothers / Bratrstvo neohrožených (Velká Británie, USA, 2001, 10 epizod) 94% na ČSFD

Nový element v mé pomyslné první pětce válečných filmů nebo seriálů. Steven Spielberg s Tomem Hanksem vytvořili informačně téměř dokumentární dílo a do pouhých 10 epizod dostali cestu amerických vojáků od seskoku v Normandii až po příchod do Rakouska. Dokonalé a jediné, co mě v prvních epizodách mátlo, bylo, že je každá epizoda vyprávěna z pozice jiného člena roty E.



Soul (USA, 2020) 82% na ČSFD

Anime a přitom "duchovní" film. Oscar zasloužený.



Cizí oběd / Dabba (Indie, 2013) 76% na ČSFD

Pomalu vyprávěné, vztahové, citlivé, minimalistické. Oběd od manželky, který se v Bombaji dostane k špatnému adresátovi (skutečný manžel dostává nepříliš chutný karfiol z kantýny určený pro druhého příjemce) a odstartuje vztah na dálku. Křehký příběh.



The Dig / Vykopávky (Velká Británie, 2021) 74% na ČSFD

Byla jednou jedna žena, která měla na svém pozemku mohyly a zajímalo ji, co ukrývají. Nenápadný, odlišný, ale přece výborný film, který až dokumentárně přesně popisuje odkrývání jednoho fascinujícího archeologického nálezu, které probíhalo v Anglii v čase 2. světové války. Jediné, co si myslím, že bylo navíc, byla Lily James - osazení méně výrazné a méně známé tváře by učinilo příběh kompaktnější a udrželo víc cílení na archeologii a osudy objevitelů. Přestože okamžik, kdy drží v rukou pyramidku, je fascinující.



The Queen's Gambit (USA, 2020, 7 epizod) 90% na ČSFD

Vynikající od samotného úvodu. Propracované. Od promyšlených šachových partií (která prý každá měla reálný předobraz, ale tvůrci k nim vypracovávali jiné závěry) až po barvy šat hlavní hrdinky. Celý seriál působí jako jedna šachová partie.

Přitáhl jsem k tomu manželku a dcery (13), daly to za jeden den.



The Third Way of Love / Di san zhang ai qing (Čína, 2015) 78% na ČSFD

Viděli jste nejnovější Disneyho Mulan? A líbila se vám herečka v hlavní roli? Pokud ano doporučuji tuto romanci, ve které hraje lépe, než v Mulan. Vlastně zde podává nejlepší výkon, který jsem od ní dosud viděl. P.S. Liu Yifei nepatří mezi nejlepší čínské herečky, vyniká víc krásou, nicméně zde je doopravdy dobrá.



Miss Saigon: 25th Anniversary (Velká Británie, 2016, divadelní záznam) 88% na ČSFD

Po delší době jsem na něco koukal s otevřenou pusou. Muzikál, ze kterého má člověk místy husí kůži. Krásná hudba, nádherná výprava a Eva Noblezada předvedla v sedmnácti neuvěřitelný výkon! Recenze představení.



Fremvandrerne / Zpřítomnělí (Norsko, 2019-2021, 2 série) 77% na ČSFD

"Jděte zpátky!" "Ok, ale jak?" V úvodu seriálu se v moři zablýskne a z vody se vynoří dezorientovaný člověk doby kamenné. Následují další záblesky a další lidé. O více než dekádu později se nad tímto úkazem nikdo nepozastavuje, jeho původ se nehledá a média pouze každý den rutinně oznamují, jaké množství lidí z doby kamenné, éry Vikingů nebo z 19. století se zpřítomnilo. Rádia poskytují část prostoru posluchačům z 19. století a policejní zbor v Oslo právě přijímá první policistku s "multičasovým" původem. Originální, variabilní, "staroseverské". Multičasové krimi, ve kterém jsem se párkrát smál dost nahlas a které si utahuje i ze současné společenské korektnosti: "Nehovoříme Vikingové, hovoříme staroseveřané." Zajímavé je, že jsem až při psaní tohoto blogu objevil, že již vyšla druhá série - velmi se na ni těším. "Říkali nám, že jste stále křesťanská země."



Crash Landing On You (Jižní Korea, 2019-2020, 16 epizod) 86% na ČSFD

Úspěšná podnikatelka z Jižní Koreje testuje nové paraglidingové vybavení. Foukne vítr a skončí za hranicí se Severní Koreou, kde doslova spadne na důstojníka severokorejské armády, který tuto hranici střeží a který, místo aby ji odevzdal soudruhům nebo alespoň zastřelil, rozhodne se ji ukrýt a najít pro ni bezpečný odchod zpět na jih. Seriál dost unikátně zobrazuje život v Severní Koreji a přestože je k této zemi spíš laskavý, mnoho scén vychází z reality, hrozby jsou reálně působící a uprchlíci ze Severní Koreje, kteří viděli severokorejskou vesnici, prý měli pocit, že jsou doma.

Ye-jin Son je v mých očích už od A Moment To Remember (2004) nejlepší herečka nejen v Koreji, ale v celé Asii. V tomto seriálu si od producentů vyprosila účast s Hyeon Binem, se kterým hrála již v minulosti a je její dobrý přítel. Kvalita této dvojice je tak vysoká, že jsou schopni na požádání do jedné sekundy vykouzlit na tváři cokoli a diváci, kteří sledovali jejich zamilovanost, ji sežrali i s navijákem, přestože dobře věděli, že se jedná pouze o herecký výkon. O to překvapivěji pak na začátku roku 2021 přišla zpráva, že spolu doopravdy chodí a doslova před dvěma týdny další zpráva, že budou mít v marci 2022 svatbu. Občas se seriálové vztahy překlopí i do skutečného života.



Děkuju všem, kdo se dostali až sem!

Další komentáře k filmům a seriálům mám na ČSFD :).