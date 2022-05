Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?

Otázky zodpovězené v textu:

Jak v tuto chvíli vidíš situaci na linii dotyku mezi Ukrajinou a Rusy?

Ma Rusko vôbec organizačne na to, aby dosiahlo nějaký významný úspech?

Věříš počtům ruských ztrát, které zveřejňuje Ukrajina?

Jaký máš názor na analýzy, které zveřejňují zahraniční zpravodajské služby?

Aké najbizarnejšie správy jsi registroval na ruských sociálních sítích nebo v ruských médiích?

Rozhovor jsem dělal s Vítem Solnařem, správcem FB skupiny Válka na Ukrajině - AKTUÁLNÍ SITUACE.



Jak vidíš situaci na linii dotyku mezi Ukrajinou a Rusy?

Z mála informací je hodně obtížné cokoliv rekonstruovat . Můžeme hádat ze zvyklosti Ruské armády, můžeme hádat ze střípků informací z první linie. V současné chvíli RA spoléhá na dělostřelectvo a to jak hlavňové, tak raketové. Víme, že se snaží si cestu před sebou "vyčistit", používají to, čemu se za první světové války říkalo bubnová palba a pak dělostřelecká baráž. Zda využívají i taktiku pohyblivé baráže, nevím. Ukrajinská strana více využívá přesných palebných přepadů, případně asi protipalby. V tomto kontextu je zajímavé nasazení dronů všech možných typů. Dokonce i bombardování z dronů a to nemyslím jen Bayrakraty, ale také malé "hobby" drony, které nesou kumulativní granáty se stabilizací. Což je vlastně způsob, jak se bombardovalo v začátcích během první světové války. Někdy si říkám, kdy se objeví shazované šipky, nebo stíhací drony, co se začnou specializovat na ničení dronů průzkumných a bombardovacích. Jedna věc je ale jistá. Ukrajinská strana používá obrovské množství malých komerčních dronů typu quadrokoptér, Ruská pak má také nemalé množství dronů o poznání větších s pevným křídlem.