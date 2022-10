Má ešte rusko šancu sa vzchopiť? Vydrží rusku technika?

Otázky zodpovedané v texte:

Ako dlho vydrží rusku technika?

Má rusko šancu niečo dosiahnuť útokmi na civilné ciele a infraštruktúru?

Má rusko šancu sa ešte vzchopiť?

Diskutovali:

Pavel Macko, generál

Vít Solnař, zakladateľ FB skupiny Lacrimae Mundi

Kedy tipujete, že Ukrajina oslobodí Cherson? Z akých čerpáte zdrojov? Má rusko šancu sa ešte vzchopiť? Aké aktuálne scenáre sú možné a akú pravdepodobnosť im kladiete? Má rusko ešte inú cestu, ako útoky na civilistov a infraštruktúru? Prečo sú Ukrajinci lepší? Prečo už rusko nemôže vojnu vyhrať? Dokáže byť ešte kremeľská propaganda v našich krajinách efektívna? Prijímajú už dnes nemeckí politici realitu? Očakávate, že nás koniec vojny prekvapí svojou neočakávanosťou?

Pavel Macko:

V závislosti od toho, o ktorej technike sa bavíme. Rusku rapídne dochádzajú sofistikovanejšie zbraňové systémy. Medzinárodné sankcie im úplne ochromili alebo dramaticky znížili schopnosť vyrábať moderné presne navádzané rakety ako Kaliber a Iskander-M vo všetkých variantoch, drony, prostriedky rádio-elektronického boja, systémy PVO a prevádzkovať a opravovať modernejšiu techniku. Tie sú postavené už na súčiastkovej základni zo západu. Ruské fabriky boli finančne dlhodobo poddimenzované a ak aj mali nejaké zásoby dielcov, tak tie nestačia na obnovu potenciálu. Prípadná náhrada týchto súčiastok za iné by trvala mesiace aj roky a u zložitejších systémov by museli pristúpiť k redizajnu techniky a novým skúškam. Tento čas Rusi nemajú.

Majú aj staré zásoby techniky, rakiet a munície. Ale tie sú asi väčšinou vo veľmi zanedbanom stave a už teraz sa kanibalizujú na uschopnenie techniky už nasadenej vo vojne. Aj keby Rusi prešli do strategickej obrany a čiastočne znížili intenzitu strát na svojej strane, ich zásoby sa dramaticky stenčujú a Rusi bez vonkajšej pomoci budú mať čoraz väčšie problémy pokračovať v boji v rovnakom tempe a nasadení. Kolaps by mohol prísť už v priebehu budúceho roku. Aj preto sa Rusi zúfalo snažia získať čokoľvek zo zahraničia a orientujú sa aj na také krajiny ako Irán a Severná Kórea. Len v oblasti munície Rusi spotrebúvajú 10-násobne viac ako dokážu vyprodukovať. Ich produkčná kapacita je okolo 1.5 mil. ks delostreleckej munície ročne, ale ročná spotreba kalkulovaná z doterajšieho priebehu je viac ako 15 mil. kusov. Majú síce veľké zásoby, ale tie im idú dramaticky dole a bez hospodárskej mobilizácie ten stav nezvrátia. Dokonca ani mobilizácia im nemusí pomôcť, lebo majú problémy s prachovými komponentami a súčiastkami do sofistikovanejšej munície a rakiet do raketometov.

Tretím faktorom je vysoká intenzita opotrebovávania techniky, ktorú už majú nasadenú na bojisku. Aj keď sa front zdanlivo nehýbe, bavíme sa o viac ako tisíc kilometrovej línii dotyku s extrémne intenzívnou bojovou činnosťou. Pôvodnou profesiou som technik výzbrojár. Z technického hľadiska, základom prežitia armády v boji a jej schopnosti bojovať je schopnosť rýchlo zhromažďovať, odsúvať, opraviť a vrátiť na bojisko poškodenú techniku. S týmto majú Rusi problém. K tomu treba prirátať zanedbávanie priebežných opráv a predpísaných profilaktických ošetrovaní. V konečnom dôsledku sa tak technická životnosť už nasadenej techniky dramaticky znižuje a veľká časť techniky môže Rusom odísť už na jar budúceho roku. Ukrajinci majú podstatne menej techniky, ale aj menšie straty a aj keď malý a pomalý, ale predsa len prísun ďalšej techniky a opravy tej poškodenej u partnerov.