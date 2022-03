Pokud by chtěl Put*n použít jaderné zbraně, má problém

Kdyby spojenci doopravdy chtěli v Rusku zasáhnout co nejvíce obyvatel, jsou Moskva a Petrohrad jediná ruská města s více, než 2 000 000 obyvatel. Na druhou stranu Put*n má problém se rozhodnout: Ukrajinu, Evropu nebo USA? Na Ukrajinu je aktuálně nejvíc naštvaný. USA je nepřítel číslo 1, ale daleko, velký a s mnoha potenciálními cíly. Evropa je blízko, administrativně roztříštěná a také s mnoha potenciálními cíly. I kdyby Rusko poslalo najednou více jaderných bomb, zasáhne jen část celku a je jisté, že zpětný úder půjde na Moskvu s 11 milióny obyvatel. To už si Moskvu mohou rovnou podpálit sami.



Všeobecně - pokud by došlo na jadernou válku, dá se velká část ruské populace zasáhnout relativně rychle. Také věřím, že by spojenci mají představu, kde se nachází Put*n. Myslím, že kdyby chtěli, dovedou ho docela rychle zlikvidovat. Jaderným útokem by si tak podepsal rozsudek smrti.



Zpětně zjišťujeme, že Put*n je nemocný psychopat s možnou závislostí na drogách, lécích nebo steroidech, na Ukrajinu však zaútočil, protože si myslel, že dokáže zvítězit. Jaderná válka v porovnání s tím neukazuje žádnou cestu k vítězství. Jen k jistotě, že třetina ruské populace může být velmi rychle po smrti. Proto věřím, že jaderné zbraně nepoužije. Neměli bychom se bát mu jednu vrazit.



P.S. V sedmé knize ságy o Zaklínači od Sapkowskiho velitel před bitvou vysloví o nepřátelích: "Nedají se přesvědčit. Nedají se zastrašit. Dají se jedině pozabíjet." Za poslední týdny se mi tento výrok několikrát vynořil v mysli.