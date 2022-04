Kdo bude vládnout Rusku? Vyberou si Rusové Čínu nebo Evropu?

Jsou jen dvě možnosti. Buď sankce spojenců zůstanou platné nebo ne. Pokud zůstanou platné, Rusko nebude moci obchodovat s většinou bohatého světa. Není to jen o tom, kam bude moci Rusko vyvážet ropu a plyn, jde i o to, kde bude Rusko nakupovat věci, které potřebuje. Pokud sankce zůstanou v platnosti, má Rusko velký problém, protože Čína ho nebude podporovat tolik, kolik by chtělo - přeci jen jí jde víc o obchod se spojenci, než obchod s Ruskem. Číně by se vyplatilo riskovat ekonomický hněv spojenců jen tehdy, pokud by viděla možnost odkrojit si ze Sibiře - suroviny, půdu, prostor. "Obchod" s Čínou není terno.



Až válka skončí, budou si muset ruští oligarchové a ruské velení (předpokládejme, že už nebude rozhodovat Put*n) vybrat: Čína nebo EÚ? Přesněji: "Chceme, aby nám vládla Čína nebo chceme, aby nám vládla EÚ? Je to brutální otázka, kterou si v Rusku dnes nikdo nepřipouští, ale až válka skončí, bude na stole. Spolupráce s Činou nemůže pro Rusko dlouhodobě dopadnout dobře. Nepřinese Rusku prosperitu.



Jisté je, že pokud se Rusko po válce obrátí na EÚ, nebude si moci vládnout samo. EÚ by byla blázen, kdyby Rusko nechala svému osudu a za 20 let měla v Evropě další válku. Podobně jako v Německu nebo v Japonsku po 2. světové bude třeba předchodné období, kdy země bude fungovat pod přímým dohledem a v části rozhodování nebude svéprávná. Odhaduji, že to bude trvat alespoň 10 let. Pro Rusko to samozřejmě bude nepřijatelné a ponižující, směr Čína je však pro něj horší. Až válka skončí, Rusové si to budou bolestně uvědomovat. Kdo z nich posílá děti na studia do Pekingu? Kdo z nich si v Číně staví nemovitosti pro milenky a ukládá peníze do čínských bank? Evropa je liberální, čemuž se Rusové vysmívají, ale současně jim to vyhovuje. Pokud by se elity Ruska rozhodly pro život v Číně, znamená to naučit se čínštinu, trpět čínskou nadřazenost, direktivnost a snášet damoklův meč v podobě v Číně existujících trestů smrti, které se elitám nevyhýbají.



V tuto chvíli to vypadá, že si v Rusku nikdo EÚ nevybere, až však válka skončí, začne se lámat chléb a lidem v Rusku začne docházet, jaké mají reálné možnosti, bude to zajímavé.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Před týdnem jsem moderoval diskusi o ruském rublu: