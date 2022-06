Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)

Otázky zodpovedané v texte:

Bojíš sa v týchto dňoch o Ukrajinu?

Naozaj potrebuje Ukrajina 1000 diel?

Sú ruské straty vyššie, než uvádza Ukrajina?

Hosťom rozhovoru bol Vít Solnař, ktorý od prvého dňa ruskej invázie každodenne analyzuje situáciu na bojisku.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu na videu. Dozviete sa odpovede na otázky:

Aký je aktuálny stav na bojisku? V médiách prebehla informácia o ukrajinských stratách 1 000 mužov denne - je to reálne číslo? Aké sú paralely s 1. svetovou vojnou? Ako sa bude vojna vyvíjať? Môžu byť ruské straty aj vyššie, ako uvádza Ukrajina? Ako dlho vojna potrvá? Kedy Rusom dôjde technika? Aké riziká môžu hroziť z Číny? Ako aktuálne vyzerá delostrelecká vojna na Ukrajine? Problém ukrajinskej armády - tabuľkové vs. reálne počty. Naozaj potrebuje Ukrajina 1 000 diel? Koľko je reálne ich Ukrajine dodať? Ako bude vyzerať zlom v prospech Ukrajiny? Zmenila sa v poslednom čase ruská propaganda?

O Ukrajinu jako takovou se nebojím. Muselo by dojít k nějaké opravdu velmi zlé a nepředvídatelné události, aby to Ukrajinu srazilo na kolena. Bojím se o lidi, kteří ještě zaplatí životem za svobodu, samostatnost, za demokracii, ale také za evropskou nejednotnost, liknavost a nerozhodnost. Bojím se dalších veder, která mohou přinést nemoci, bojím se zimy, která může přinést hlad a další útrapy. Bojím se, že po válce budou mnozí trpět vážnými psychickými poruchami. Že se do Evropy dostane množství nelegálních zbraní. Že se násilí stane v mnoha regionech až příliš běžným standartem.