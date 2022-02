"Svoju krajinu začínam nenávidieť"

Pracujem v korporácii, máme v teame kolegu z Ruska.

Keď sme začali vo štvrtok, tak nám povedal, že sa veľmi ospravedlňuje za svoju krajinu, za to, čo urobil ich prezident.

Potom som s ním ešte písal.

Hovoril, že je totálne zdrvený, nemôže sa na nič sústrediť a píše s trasúcimi sa rukami.

Niekoľkokrát prirovnal Putina k Hitlerovi.

Povedal, že vidí neskutočné podobnosti, ako napríklad, že im vždy v škole zdôrazňovali, že nacisti bombardovali Kyjev o štvrtej ráno a zrazu číta, že presne to isté robí jeho prezident.

Doslova povedal, že sa hanbí, že je Rus.

A že sa taká vec udiala v Európe v 21. storočí.

Každopádne, povedal mi aj to, že mnoho ľudí demonštruje proti Putinovi a vojne.

Vravel, že Putin má média a obrovské množstvo Rusov vidí od rána do večera len štátnu propagandu.

Povedal, že sa pohádal so svokrovcami, ktorí povedali, že on a jeho žena sú vlastizradcovia, lebo odsudzujú vojnu.

Hovorili, že Rusi sa len bránia, lebo na Ukrajine sú americké jadrové zbrane namierené na Rusko.

Žiaľ propaganda ide na plné obrátky už dlhšiu dobu.

Najviac zaskočený bol, keď som mu povedal, že aj mnoho ľudí na Slovensku odmieta NATO, USA a EÚ a vníma Putina ako spasiteľa.

Pýtal sa: "Ako je niečo také možné potom, čo sa stalo v 1968??"

Je mladý chlap - jeho žena čaká dieťa.

Povedal som mu, že vnímam Putina ako inteligentného chlapa, ktorý je hajzel, ale rozmýšľa a nie je ako niektorí islamistický vodcovia, ktorý veria, že keď umrú, tak budú mať 72 panien v nebi (hovoríme o štvrtku).

Povedal mi, že tiež si to myslel ešte dva dni predtým, ale ze zrazu vidí, že Putin je blázon s prístupom k jadrovým zbraniam.



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minule riaditeľka divadla v Moskve povedala, že odstupuje, lebo nechce byť platená vrahom.

Ja som si povedal, ze neskutočné - u nás by jej za to hrozilo maximálne, že bude nezamestnaná, tam ju môžu zavrieť alebo zlikvidovať.

Aj tomu kolegovi som povedal, že sa bojím, že štát pôjde po ľuďoch, ktorý sú proti Putinovi.

Povedal, že je to veľmi pravdepodobné.

Tak som mu naivne povedal: "OK, zmaž celú našu konverzáciu a už nič nepíš."

A on mi len povedal, že podporuje opozíciu a aj posielal nejaké peniaze, takže záznamy o ňom už existujú a on si uvedomuje, že kedykoľvek u nich doma môže zazvoniť polícia a zavrú jeho, aj jeho rodinu.

Je to hrozné, ale je to tak.

Tiež mi hovoril, že jediné, čo oni chcú, je žiť v normálnej krajine, byť súčasťou Európy.



Keď bol taký neštastný, tak som povedal, že sa modlíme za Ukrajinu a aj za Rusko, aby bolo všetko v poriadku.

Odpísal: "Modlite sa len za Ukrajinu. Ja už svoju krajinu začínam nenávidieť."