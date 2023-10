V parlamentě jsou mimochodem také dva poslanci Za ľudí

V okamžiku, když se bude zvažovat teoretická koalice PS-Hlas-Sas-KDH, je dobré si to připomenout. Když přijde na stabilitu, koalice PS-Hlas-Sas-KDH má mimo celkem stabilních 82 poslanců v případě rozumných a prospěšných návrhů také potenciál občasné spolupráce s některými lidmi z OĽaNO. Je to mnohem větší potenciál, než by měla koalice Smer-Hlas-SNS, se kterou asi jiné strany nebudou chtít nic mít.



Věcná poznámka do povolebního boje :).