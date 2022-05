Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok

Všiml si, že komunikuji negativně vůči Rusku na Ukrajině a zeptal se, zda před známými “neutržím ostudu”, když mé prognózy nevyjdou. Odepsal jsem, že je mi jedno, co si o mě kdo myslí, když jsou na Ukrajině zabíjeni, mučeni a znásilňováni lidé. Následně se mě ale jiný člověk v diskusi na YouTube zeptal, zda “po sobě čtu, co píšu”. Že má Rusko jaderné hlavice. Že bychom mohli všichni zemřít. Což mě donutilo se víc zamyslet.



Celou lidskou historii jsme žili s pocitem možného bezprostředního nebezpečí. Že nás někdo/něco zabije, že umřeme při epidemii nebo hlady. Poslední desetiletí jsme zapomněli, jaký je to pocit, máme ho však zpět. Víte, když mi to došlo? Když Rusové stříleli na ukrajinskou jadernou elektrárnu. Můžeme zemřít, aniž bychom cokoli udělali. Doufám, že se tak nestane, ale nemáme to plně ve svých rukou.



Ano, Rusko má jaderné zbraně. NO A CO? Máme se bát? Máme prosit: “Prosím, nedělej to? Mám říkat: “Uděláme všechno, když jadernou zbraní nepoužiješ?” Představte si, že jsme to udělali. Nechá nás Put*n svobodně žít? Ne. Dřív, či později tu budeme mít ruské vojáky. A pak bude jedno, co říkáme nebo co děláme. I k člověku, který dnes píše proruské příspěvky a miluje Pit*na, přijdou. Máš pěkný mobil? Dej! Máš pěkný počítač? Dej! Jídlo? Dej! Hezkou ženu? Dej! Že nás miluješ? To je jedno! Dej!



I největší proruský troll asi nebude lhostejný, když mu budou znásilňovat ženu. Možná ho předtím zastřelí, aby nepřekážel. Možná pak zabijí i ji. Děti buď zabijí také nebo odvlečou do Ruska na převýchovu. V konečném důsledku vezmou člověku všechno - majetek, rodinu a život. A pokud ho náhodou nechají žít, vzpomenou si na něj, až budou potřebovat těla do první linie - muži z Donbasu o tom mohou vyprávět. Proruský troll pak bude umírat roztrhaný výbuchem nebo zastřelený a v posledních chvílích si bude myslet: “Je toto spravedlnost? Miloval jsem je, pomáhal jsem jim, mlčel, když mi brali všechno a teď mám ještě umřít?”



Spravedlnost to není, ale to je jedno. Rusům nezáleží na národech, které považují za podřízené. Jsme slabí, vzdali jsme se, naše chyba. V ruských očích jsme sluhy a otroky a osud otroka není důležitý. Je nepodstatné, co si otrok myslí, spravedlnost pro něj neexistuje. Otrok je dobrý na to, aby posloužil. Když se budeme příliš bát ruských jaderných zbraní, skončíme dřív či později jako otroci a paradoxem bude, že riziko naší smrti nebude nižší, než dnes, když Rusko chřestí jadernými zbraněmi. Mé rozhodnutí, nežít jako otrok, není pouze o hrdosti a odvaze - je to i o uvědomění si, že otrok nedopadne lépe a naopak, cestou, jak přežít, je neustupovat jen proto, že Rusko hrozí. I západ má jaderné zbraně a Put*n to ví. Západ může snadno zničit Moskvu, Petrohrad, Put*na. Když bude nejhůř, mohou mu západní politici soukromě říci: "Když to uděláš, hodíme na tebe atomovku taky."



Zapomeňme na dobu, kdy nám nic nehrozilo. Stejně jako v bitvě pomůže vojákovi, když přijme, že zemře (a možná právě proto přežije a jeho strana zvítězí), i my musíme přijmout, že můžeme zemřít. Nebudeme líbat nohy, nebudeme otroky. Je to nejlepší šance, jak porazit Put*na a zachránit se.