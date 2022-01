Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Odpověď: Zodpovědný člověk, který zjistí, že má pozitivní test na covid, expresně osloví všechny, se kterými byl v interiéru bez rouška a kterým podával ruku. Dá jim vědět, že má covid, ať se otestují nebo jdou do izolace.



Novak Djoković 17. 12. 2021:

Link na fotku: https://www.instagram.com/p/CXlee9aAxRE/



Novak Djoković 16. 12. 2021:

Kdyby Novak doopravdy oslovil všechny, se kterými v inkriminované dny svého pozitivního testu byl, dostala by se zpráva o jeho pozitivním testu velmi rychle ven. Nebyl důvod ji tajit. Naopak - bylo zodpovědné o ní informovat. Místo toho jsme registrovali ticho. Zprávu o jeho pozitivním testu 16. 12. přinesli až dnes jeho právníci. Od začátku to smrdělo. Ale nyní, po Novakově potvrzené účasti na dvou akcích už to není něco, co by se dalo ukecat.



Mimochodem, obrázky s dětmi byly i na webu srbského tenisového svazu. Poté co to prasklo, tenisový svaz obrázky ze svého webu urychleně smazal. Potřebujeme další důkaz průseru?