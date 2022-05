Komentár: Nezabúdajme, že mladíci rastú a hokej sa vyvíja.

Historický bronz zo ZOH 2022 nám určite pomohol a to vo viacerých aspektoch. Na prvé miesto by sme mohli zaradiť fakt, že slovenský hokejový fanúšik začal tak trošku veriť vo svetlejšiu budúcnosť tohto krásneho zimného športu, ktorý je stále najsledovanejším zo všetkých športových odvetví na Slovensku.

Znovuzvolený prezident SZĽH a bývalý skvelý hokejista ako aj inteligentný človek, Miroslav Šatan si dovolil na Slovensko priviesť vtedy u nás neznámeho Craiga Ramseyho. Z tejto spolupráce vzniklo niečo naozaj fascinujúce pre našu hokejovú spoločnosť a to vznik fungujúceho herného systému a reálna snaha o rozvoj slovenského hokeja vo všeobecnosti. Začali hneď od podlahy. Najprv si zvolali všetkých trénerov a ponúkli im cestu, ktorou sa spolu môžu vydať do budúcnosti s vidinou výchovy mladých reprezentantov a neskôr zaradením ich do seniorskej reprezentácie. Ako bonus ponúknuť svetu hráčov o ktorých bude aj za našimi hranicami záujem a nebudú len do počtu. Dali sme šancu mladým perspektívnym hráčom, ktorí v prvom rade chcú reprezentovať našu krajinu a zároveň sú ochotní sa obetovať pre kolektív a to tým, že príjmu akúkoľvek pozíciu v tíme, ktorú tréner určí. A tento aspekt sme tu predtým nemali. Výsledkom bola prvá medaila z Olympiády.

Áno, dalo by sa polemizovať, že Olympiáda nemala takú hokejovú úroveň akú by si zaslúžila a neúčasť najlepších hráčov z NHL bola citeľná, preto sme sa dostali tam kam sme sa dostali. Je pravda, že Kanada a USA boli len slabší odvar reálnej Kanady a USA, dokonca škodoradostne by sa dalo nazvať tieto výbery ako výber C-kategórie týchto krajín. V podstate veci súhlasím ale treba povedať ALE. Je potrebné sa vžiť do hráčov všetkých hokejových výberov, ktoré boli na Olympiáde. Predstavte si, že reálne ste dobrý hokejista ale viete, že ak by prišli tí najlepší z NHL, tak si takpovediac ani neoblečiete výstroj a to doslova. Budú na turnaji za Vás iní. A presne toto je ten pohľad, ktorý je potrebné si uvedomiť, že hráči čo boli na turnaji nechali na ľade všetko. Rovnako chceli vyhrať zlato naši chlapci ako aj napríklad Kanaďania, Američania, Česi, Dáni, Švajčiari. Práve preto si vážme tento úspech ale zároveň ho nepreceňujme. Olympijská medaila je znamenie, že veľa vecí robíme dobre a je potrebné v nich pokračovať.

Druhým aspektom z nášho hokejového napredovania alebo lepšie povedané, našej hokejovej práce s mladými hráčmi, je naša posledná nominácia na majstrovstvá sveta vo Fínsku, ktoré sa pre nás práve skončili. Mali sme najmladší výber nie len v našej histórii ale aj na celom turnaji. Odmenou je postup do štvrťfinále a veľmi dobrý výkon proti domácemu výberu, ktorý je s Kanadou favorit na celkové víťazstvo.

Bolo to už veľa krát spomenuté, že Slafkovský, Nemec a Adam Sýkora boli medzi najlepšími a zároveň najmladšími hráčmi na našej súpiske. Od prvých dvoch menovaných sme si už na to zvykli ale výkon aký predviedol mladý Sýkora je fantastický. Vo veku kedy si legálne nemôže kúpiť ani malé pivo hral ako hráč, ktorý je stabilným členom prvých dvoch útokov reprezentácie. Ak si udrží tento trend, bude hrať do troch rokov v NHL stabilne.

Ďalší pán na holenie je Pavol Regenda, dovolím si tvrdiť, že už hotový hráč NHL. V momentálnej forme by sa nestratil doslova v žiadnej organizácii v zámorskej profilige v takom treťom útoku s víziou hrať prím v ktoromkoľvek druhom útoku. Je to naozaj veľká nádej a možno sa ani neobjaví v novom drese svojho terajšieho zamestnávateľa z Mladej Boleslavy (chcú ho podpísať kluby NHL).

Vydarený turnaj mala aj naša posledná príchozia posila z najlepšej ligy sveta, Martin Féherváry. Momentálne je to s Erikom Černákom náš najlepší obranca. Veľa o Martinovi hovorí posledná sezóna v ktorej bol neoddeliteľnou súčasťou prvého alebo druhého obranného páru vo Washingtone Capitals, v ktorom mu mentorom je špičkový John Carlson. Jeho prehľad v hre, pokora a pracovitosť je príkladom pre všetkých našich mladých hráčov, ktorý by chceli ísť v jeho ceste za snom hrať v NHL.

Znie to zatiaľ dobre, nie? Budúcnosť slovenského hokeja má príjemnejšie vyhliadky aké boli tak pred 10 rokmi. A to tu máme ešte hráčov ako Servác Petrovský, Filip Mešár a Dalibor Dvorský. Ďalšie želiezka v ohni.

Ak ste sa týmito predstavami namlsali, trošku zamudrujem a schladím naše očakávania čo sa týka reprezentácie.

Predstavme si stav, keď všetci vyššie vymenovaný budú draftovaní a podpísaní v prvých tímoch NHL. Zatiaľ krásna predstava. A teraz si predstavme, že všetci mladíci draftovaní na vysokých priečkach sa ocitnú v tímoch, ktoré teraz nie sú kvalitné ale vďaka dobrým krokom na drafte a šikovným ťahom manažérov dajú priestor našim hráčom a tieto tímy budú pravidelne hrať o Stanleyho pohár. Pre nás ako fanúšikov krásna predstava ale pre našu reprezentáciu obrovská strata. Samozrejme vždy môžete vypadnúť v prvom kole alebo sa vôbec nedostať do Play-off NHL a reprezentácia Vás privíta s otvorenou náručou.

Ale čo ak bude mať hráč zranenie a nepricestuje pomôcť do reprezentácie. Práve pre tieto situácie potrebujeme rozvíjať našich mladých hráčov v čo najväčšom počte a postupne ich zapájať do seniorskej reprezentácie. Presne toto je ten dôvod aby sme boli konkurencie schopný hrať o medaily na MS prípadne Olympiáde. Musíme mať čo najväčšiu základňu takých ako je Regenda, Nemec, Černák, Sýkora, Mešár, Húska alebo ideálne Slafkovských na všetkých postoch.

Toto je dôvod prečo potrebujeme ľudí, ktorí vedia čo a ako robiť na najvyššej úrovni. Preto tu máme Šatana a Ramseyho. Preto ak Craig Ramsey skončí pri našej reprezentácii potrebujeme pokračovať v dobre nastavenom projekte v ktorom musia byť všetci zodpovední a súčinní. Akonáhle tu budeme mať boje v zväze o dobre platené pozície bez reálneho záujmu bude to opäť pád a nepomôžu nám ani naše obľúbene hviezdy.

Náš hokej je stále len na začiatku možno úspešnej dekády. Talentovaným hráčom sa kariéra draftom nekončí, draft sú len pootvorené dvierka do veľkého hokeja. Každý jeden talentovaný aj menej talentovaný hokejista si musí úspech zaslúžiť a poctivo vydrieť, niekedy aj prehltnúť veľmi horkú príchuť sklamaní a prehier. To je základ úspechu.

Držme si palce a pomáhajme napredovaniu a rastu slovenského hokeja podporovaním dobrých rozhodnutí, sledujme dianie v SZĽH a vnímajme našich reprezentantov ako ľudí z mäsa a kostí, ktorí môžu mať dobré aj zlé obdobie.

Bavme sa hokejom a mudrujme o hokeji, môžeme sa tým navzájom obohatiť.