30. september mal navrhnúť Fico, volili by sme v lete.

Parlament odsúhlasil termín predčasných volieb na 30.9.2023 ale nikto nevie, čí to vlastne bol nápad. Matovič tvrdí, že s tým prišiel Sulík, Sulík zase, že s tým vyrukoval ako prvý Budaj. Toho sa ešte neopýtali a asi ani neodpovie. Našlo sa iné maslo, s viac ako 82 % tuku a bude mať čo robiť, aby ho zo seba zmyl. Podozrenia na jeho osobu už v minulosti boli, ale sa nepotvrdili.

Počas presadzovania termínu volieb sme boli svedkami excelentného teátra. Denno denne rokovania, potom spochybňovanie dohôd, nakoniec hlasovanie za. Keď sa to už napokon podarilo, niet toho dobráka, ktorý by zobral na seba autorské práva za termín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čas, ten neúprosný podliak, s veľkou pravdepodobnosťou zabránil dohode na inom termíne. Keď nikto nevie, odkiaľ sa vzal 30. september, možno stačilo ešte zo dvakrát spochybniť správnosť tohoto dátumu. Medzitým sa zakaždým na to vyspať, plieskať bičom na FB a posilniť si vlastné ego na úkor hocikoho, kto práve prešiel popod okná. Aktéri by sa samodeštrukciou zlomili na iný dátum.

Prečo by nie ? Predsa ten koniec septembra nebol ich nápad. Akú má logiku, držať sa zubami-nechtami niečoho, čo nevymysleli ? Muselo to byť spôsobené len davovou psychózou alebo zabehaným zvykom riešiť veci bez hlavy.

Nemali tento deň z vlastnej hlavy, ktosi ho len tak, hodil do pľacu. Chytili sa toho. Oni by sa rovnako pevne chytili aj iného dátumu, nebolo však dosť času na nadhadzovanie iných dátumov, na to správne licitovanie.

Aj doktor hovorí, že čas všetko vylieči. Čas mohol byť doktorom aj v tomto prípade, ale to by pacienti museli mať záujem o včasné liečenie. Keby s tým začali skôr a intenzívnejšie, do konca januára by sa zamotali aj rozmotali tak dôkladne, že september by padol. Predsa nikto zo straníckych lídrov ( nepočítam predsedníčku sama sebe ) ho nenavrhol, tvrdia to obidvaja a Kollár je mimo hry, preto by bol irelevantný.

Fico to mal na 100 % v rukách. Len doteraz mu nedocvaklo, že ak chce niečo presadiť v lete ( pravdu má len v tom, že voľby čo najskôr sú pre štát správnym riešením ), mal vehementne tvrdiť, že to chce na jeseň. A keby ho v tom podporil Blaha, mal by zaručené, že neomylný už "len" poslanec, by sa bil za opak hlava nehlava. Ako je vidieť, na túto garnitúru ešte ani Fico nedorástol.