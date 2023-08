"Aj opica je pekná, keď ju pekne oblečú", aj na námestí vo Zvolene.

Dedo ma napadol rýdzo z praktických dôvodov. Gardista Suja mi ho pripomenul dnes na zvolenskom námestí, keď sa promenádoval v uniforme protifašistického bojovníka. Gardista prevrátil kabát a zrazu je z neho antifašista. Takto sa to robilo po vojne, takto sa očisťovali kolaboranti, gardisti a všetká háveď. Podotýkam, že vo vojne sa s nikým nepárali a za zradu sa popravovalo na počkanie.

Dnes je všetko inak. Nič nie je sväté, hlavne že sa do ksichtu škerí na šírku vrát na stodole. Hlupákom to postačuje bohate.

Toto všetko na výročie historickej udalosti, 79. výročia SNP, jednej z mála svetlých momentov našich dejín za posledné storočie.

Je mi ľúto obetí fašizmu a nielen v povstaní. Ale takto dehonestovať odkaz SNP je drzosť bez škrupúľ a ponižovanie pozostalých po obetiach. Akoby im tento retardovaný gardista napľul do tváre a v konečnom dôsledku celému povstaleckému ľudu a povstaleckej armáde.

Hanbím sa za to, že žijem v blízkosti tejto "dediny". Áno dediny, pretože v porovnaní s blízkou Banskou Bystricou to bude dedina aj v tom prípade, keď bude mať trikrát viac obyvateľov ako BB. V pozadí sa pokojne uškŕňa bývalý superminister vnútra, eurofondový Copperfield a mág policajných štatistík bez vyšetrovaní zločinov. Ani jemu a hranolovi už vonkoncom sa nič nebridí, hlavne aby boli hlasy. Osobne by som s takýmto gardistom, prevracačom kabáta, nechcel byť ani na náhodnej fotke, ani omylom.

Vráťme sa k dedovi a jeho hláškam. Okrem tej v nadpise sa zachovala ešte jedna :

" Rozumom, vápnom a štetcom na dlhej rúčke, sa aj nebo dá na bielo natrieť". Iba dĺžku rúčky nikdy neupresnil, ale to snáď ani podstatné nie je. Význam je jasný. A o nič nie je podradnejší ani zmysel nadpisu, ktorý trafil gardistu rovno do čela a presne. Doslova je to opica, na predvádzanie sa a pútanie pozornosti slabomyseľných divákov.

Nech nás hoci aj Boh chráni pred takýmito kreatúrami, pretože na to možno sami mať nebudeme. Je tu priveľa buriny.

