Ak chce volič, aj "famózny výsledok" môže byť potupnou prehrou.

Babišov "famózny" výsledok znamenal potupnú prehru. Evidentne s takouto porážkou nepočítal. Pred mikrofónom sa prijatie výsledku z neho dralo na svetlo sveta ako cez jemné drôtené sito a pôsobil dojmom zahanbeného. Nie som si istý, či mu manželka pridáva na popularite. Pri všetkej úcte, botoxová ( pred kamerami nepokojná, akoby manželove slová schvaľovala on-line ) prvá dáma by v Česku bola ako päsť na oko. Neprirodzená a ešte menej prirodzená, pred oči človeka z ulice nevhodná a neprijateľná. Je prototypom manželky oligarchu, ktorá slúži na upútanie pozornosti a dokresľuje postavenie svojho pána.

Trošku ma prekvapilo, že vo volebnom štábe nového prezidenta P. Pavla pôsobili zhodne rovnaké osoby, ako vo volebnom štábe našej pani prezidentky, Zuzany Čaputovej. Potvrdil to v tradičnom povolebnom rozhovore zo vstupnej haly Národného múzea. Hold, schopní manager sa nestratí a žne úspechy kadiaľ chodí. Operatívne dohodli osobnú gratuláciu vo volebnom štábe. Aj na naše úzke vzťahy bolo toto gesto prekvapením, ktoré zrejme nikto nečakal, ale veľmi vypovedajúce.

Dokazuje to, aký volebný výsledok by si priala a myslím si, nielen ona. Aj ostatní prezidenti "Východného bloku EÚ" ( po poslednom Orbánovom vyjadrení na adresu Ukrajiny : "je to zem nikoho" a prirovnal ju k Afganistanu", neviem kde zaradiť Maďarsko ), zrejme s úľavou prijali výsledok a už sa plánujú stretnutia.