Česi majú v zásade rovnaký problém ako my.

Osobne som s výsledkom prvého kola prezidentských volieb spokojný. Predpoklad sa naplnil, dokonca s mierne povzbudzujúcim výsledkom. Čakal som mierny Babišov náskok, pretože sú, oni, naši susedia a súpútnici od roku 1918, nám dosť podobní.

Ako na Slovensku, aj v ČR, je veľká skupina obyvateľstva spokojná vtedy, ak ich vyvolený arogantne dvíha päste so sľubom pivných potokov a párkových lesov. Až mám pocit, že v časoch natáčania rozprávky Dařbuján a Pandrhola, tvorcovia už tušili vysokú aktuálnosť podstaty, spôsobu priblíženia sa k bedači. Ani drzosť a vychytralosť nechýbala, smrťák ťahal za kratší koniec, skončil paralyzovaný v sude a diali sa veci.

Znásilňovanie reality má vždy ten samý koniec, bublina raz praskne a nastáva kuca - paca, stret s krutou pravdou.

Aj bratia Česi sa mohli podobne precitnúť v čase vleklého súdneho procesu s Babišovým "Čápím hnízdom". Projekt, vytvorený na pumpnutie eurofondov, nebol dostatočnou poučkou. Nič na tom nemení ani oslobodzujúci rozsudok. Vrátením peňazí ( 50 mil. € ) sa vinník z podvodu priznal v priamom prenose.

Znovu dvíha päste, ako ( zatiaľ chvalabohu pre nás aj Čechov ) budúci liečiteľ vládnych prehmatov, sa pasuje do úlohy korektora, ľudomila, snáď aj po vzore Masaryka, za prezidenta osloboditeľa. Povolebná tlačovka ukázala charakter na plno. Lavírovanie v mínovom poli novinárskych otázok mu muselo spôsobiť minimálne otlak na jazyku.

Na korektný predvolebný boj pre druhé kolo môžu verejnosť a súper zabudnúť. Čísla sú zatiaľ len číslami, hoci niektorí porazení kandidáti už avizovali podporu generála Pavla. Tým jeho preferencie skokovite rastú, zatiaľ iba v rovine teoretickej. Arogancia a hnus nemá ani v Čechách medze, paradoxom je, že elixír na ohlupovanie im mieša Slovák.

Nič iné ako kydanie hnoja sa očakávať nedá. Nafutrovaný kšeftár, dlhodobo balansujúci aj na hrane zákona, miery nemá. Generál Pavel môže očakávať prinajmenšom raketový útok s náložou členstva v KSČ a zrejme sa nevyhne ani vykonštruovaným nezmyslom. Babišovi sa bude hodiť čokoľvek, nutne musí vyhrať pre konečné umytie navždy prilepenej špiny.

Nebude ho ani v najmenšom zaujímať fakt, že v štruktúrach NATO by po vstupe ČR nemohol pôsobiť žiadny vojak, ktorý nebol členom KSČ. Bez členstva by v armádnej kariére bola vrcholom hodnosť nejakého "pošťáka" s výkonom maximálne dozorného roty ( na vojne v letectve som stretol dôstojníkov, odborníkov, ľudsky bezvadných, hoci boli - museli byť - členmi KSČ a nijako to neprekážalo korektným vzťahom, ale aj tých celkom iných, ktorých bolo viac a aj úplne "pošahaných generálov" ).

Tu je naša podobnosť, produkt spoločného štátu, hoci úzky, ale predsa len styčný bod v mentalite. Slepá, hluchá a menej kompetentná časť obyvateľstva potrebuje vodcu, populistu, arogantného, klamstvami a zlodejinami prešpikovaného chytráka.

Bratia Česi, ak máte trošku rozumu a charakteru, neurobte nám, Vašim bratom, Slovákom ten odporný podraz, že si zvolíte za prezidenta tohoto Slováka.