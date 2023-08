Archer - snajper medzi húfnicami, čoskoro posilní artilériu ZSU.

Už pred asi rokom žiadal prezident Zelenskyj Švédsko o dodanie tohoto unikátneho húfnicového systému. Genéza jeho vývoja začala v 90. rokoch 20. storočia, zlepšením kvalít poľnej húfnice FH - 77. Bola to klasická húfnica na podvozku, ktorý bol vlečený iným vozidlom. Kaliber 155 mm, dostrel len 24 km. Výrobcom bola spoločnosť Bofors ( dnes BAE Systems ) a v Indii ju volali "Boforsova zbraň".

Ďalšie zdokonaľovanie sa podpísalo na kvalite, húfnica dostala kompaktný zalamovací prepravný podvozok Volvo 6X6 a v roku 2014 dostala Švédska armáda prvé kusy pod označením FH77BW L52 . Do štandardnej výzbroje armády bola zaradená v roku 2016. Dostrel s klasickou muníciou cca 40 km, s navádzanou muníciou Bonus cca 35 km, ale ak sa munícia zmení na americkú M982 Excalibur, doletí na 60 km pomocou tzv. "dnového výtoku plynov".

Táto munícia už na Ukrajine bola použitá a účinne zasahuje nepohyblivé ciele. Jej význam podstatne stúpne po vystreľovaní z húfnice Archer. Jeho riadenie paľby je na sofistikovanejšej úrovni ako u ostatných húfnic. Čo sa týka štandardného dostrelu, nijak zvlášť sa nevymyká spomedzi iných 155 mm húfnic. Aj naša "Zuzana 2" strieľa na cca 43 km spoľahlivo a presne. Dokonca sa na pohľad javí Zuzana kompaktnejšie a robustnejšie, ale aj s muníciou s raketovým prídavným pohonom dostrelí max. na 51,5 km. O rozptyle streľby som sa nedočítal. Jej nedostatkom je aj nekompatibilita s možnou leteckou dopravou.

V rámci modernizácie "Zuzany", pre možnosť dopravovať ju letecky, bol vytvorený nový podvozkový systém a zariadenie dostalo pomenovanie "EVA". Zaujímavosť z histórie vývoja Zuzany :

Pamätám si časy v deväťdesiatych rokoch, kedy sa napriek enormnej snahe zbrojárov nedarilo projekt Zuzany dokončiť, pričom už na ňu čakali potencionálni zákazníci. Vtedajší minister obrany Pavol Kanis hral všetkými farbami, ale trvalo to dlho. Bola medzi prvými húfnicami na svete, ktorá dostrelila cez 40 km a keby sa to vtedy podarilo dokončiť rýchlejšie, zrejme by sa ich predalo omnoho viac. Rozruch ( vtedy sa o tom svorne mlčalo ) spôsobovalo tesnenie hlavne, uzáveru. Nie a nie nájsť vhodný tesniaci materiál. Bolo to obdobie, kedy sa u nás ešte vo veľkom používali pôvodné gumené tesnenia aj napríklad na hydraulické systémy. Vysokotonážne lisy tiekli po pár mesiacoch ( vstrekolisy na tekuté kovy z Vihorlatu Snina aj po niekoľkých týždňoch v teplých prevádzkach ) používania, pričom Západ už dávno disponoval materiálmi z výskumu NASA ( rôzne druhy teflonov PTFE - polytetrafluóretylén, TFE - tetrafluóretylén a aj iné ). Našťastie sa to "zlomilo" k úspechu, ale zákazníci odišli ku konkurencii. Toľko k Zuzane ako odbočenie.

Prečo je Archer taký zaujímavý pre Ukrajinu ?

Archer je koncipovaný ako automatický systém s možnosťou odpálenia až 21 rán podľa zadaných parametrov, súradníc. Obsluhu tvoria len 3 - 4 osoby chránené v pancierovanej kabíne a nie je potrebné, aby ju opúšťali po nabití zásobníka. Ich úlohou je len zadať parametre streľby zbytok rieši Archer sám. Operačné použitie spočíva v nabití a naprogramovaní 21 rán niekde v "závetrí", rýchly presun na pozíciu, odpálenie salvy a za 4 minúty presun ( čas aj s "poskladaním" pre presun ). Za tak krátky čas nie je možné reagovať, poprípade odpovedať na streľbu presne, ohroziť ho počas salvy.

Samotná zbraň aj so zásobníkom je na otočnom kĺbe v zadnej časti vozidla. Od okamihu zastavenia až po začiatok streľby ubehne len 23 sekúnd. Prvých šesť rán dokáže Archer vystreliť za 30 sekúnd. Potom sa rýchlosť streľby ustáli na 9 rán za minútu. Celý zásobník s 21 granátmi dokáže vystreliť za menej ako tri minúty. Potom potrvá len 25 sekúnd, kým sa húfnica opäť zloží do prepravnej polohy.

S použitím odlišného uhla námeru a odlišného množstva prachovej náplne môže vystreliť niekoľko granátov za sebou tak, aby na cieľ dopadli naraz. V závislosti od vzdialenosti cieľa je to 4–6 nábojov. Túto schopnosť má aj slovenská Zuzana a ďalšie húfnice, ale pokiaľ porovnáme všetky parametre, predovšetkým časové úseky jednotlivých úkonov a dopredu naprogramovaný celý zásobník, Archer má navrch. Spoľahlivo ho prepraví Airbus A 400 M Atlas.

Žiadna iná húfnica nedokáže v takom krátkom časovom úseku zasypať protivníka tak veľkým množstvom variabilne a presne navádzanej munície. Že zameraný tank útok prežije, projektyl ho minie, sú jeho šance na úrovni asi 6 % ! To nie je veľmi svetlá perspektíva, ak sa tanky pohybujú na bojisku a vedia, že akú takú istotu na prežitie má každá dvadsiata posádka, ten zbytok je potravou pre Archer. Účinnosť sa môže ešte zvýšiť proti nepohyblivým radarovým systémom, bez ktorých je ďalekonosná artiléria slepá.

Práve artiléria je tou zložkou armády, ktorá v tejto vojne dominuje. Má na svedomí až okolo 95 % strát na živej sile. Prevaha cára sa obrátila v prospech ZSU dodaním Himarsov a teraz sa javí, že ak sa posilní Archermi, prednostným ničením radarových systémov, oslepený protivník ostane bezmocne civieť do neba a zrejme sa dá na útek. Už teraz prichádzajú cárske vojská denne asi o 30 - 40 diel práve pre ich "slepotu" a prevahu ZSU artilérie. To je cieľ, ktorý je načatý. ZSU majú na juhu v artilérii výraznú prevahu. Jej cielené posilnenie môže byť rozhodujúce. Obdobie, okolnosti na fronte tomu nasvedčujú, rozhodujúcej bitky sa zrejme začalo.

Všeobecné takticko - technické dáta sú uvedené nižšie :

Zbraňový systém :

Palubný balistický počítač umožňuje autonómnu prevádzku

Automatické elektronické nastavenie rozbušky

Rozhrania s otvorenou architektúrou

Plne digitalizované riadenie streľby znižuje riziko ľudskej chyby

Presné navádzanie munície pomocou GPS, ktoré je odolné proti rušeniu

Účinnosť :

Dostrel viac ako 50 km

Odchýlka max. 2 metre

Rýchlosť streľby až 9 rán/min

Vystrelí 4-6 rán tak, aby dopadli naraz

Plne automatický nabíjací systém s 21 strelami v zásobníku

Pozorovacia stanica :

Diaľkovo ovládaný guľomet na streche kabíny

Zameriavanie cieľov pre priamu streľbu hlavnou zbraňou

Sledovanie okolia pre sebaobranu

Schopnosť streľby aj v noci a za každého počasia

V súčasnosti sa na Ukrajine nachádza 8 ks húfnic Archer a končí sa výcvik posádok. Od budúceho mesiaca sa zaradia do boja. Veľa šťastia !!!