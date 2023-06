Cár vyznamenal ruského "Hujera", ten sa mu odvďačil.

Volá sa Valerij Dmitrijevič Zorkin, na titulnej fotografii a priznám sa, kým som si neprečítal súvislosti, nemal som ani poňatia, kto tento cárov poskok v skutočnosti je. Ako všetci úradníci, ktorý sa udržali na svojich pozíciách, aj tento je oddaný vodcovi až za hrob. A nielen oddaný. Prináša právne analýzy ruskej spoločnosti a dokonca sa mu podarilo dospieť k závažnému objavu.

Zistil, že najväčším problémom ruského štátu z historického hľadiska je, že sa v roku 1861 zrušilo nevoľníctvo. Tým sa zrušili "duchovné putá" a nostalgia priamo zabíja pánov aj ich sluhov. Teraz si len v spomienkach môžu hovoriť, že "bývali ste našimi nevoľníkmi a bývali ste našimi pánmi". Pretrhnuté duchovné putá navodzujú chaos a "neodpovedajú zložitosti medzinárodnej situácie, v ktorej sa medzinárodné právo stáva predmetom interpretácie z pozície sily“. Zrušené nevoľníctvo urobilo koniec možnostiam používať silu ako nástroj vládnutia a uplatnenie si práva.

"Duchovné putá", ako termín, sa stal základným pojmom vyjadrenia cieľov cára. Termín použil aj v roku 2012 pred federálnym zhromaždením. Potreba obnovy duchovných pút má mať funkciu protiváhy západnej kultúry, ktorá sa tlačí aj do matičky rusi. A Zorkin tomu nasadil korunu ako svätý grál, keď "pretrhnutie duchovných pút" identifikoval historickou udalosťou zrušenia nevoľníctva v roku 1861.

Ostali len tie skutočné, zo železa...

Cár mu udelil vyznamenanie "Rád svätého Andreja", ktoré si prevzal priamo v Kremli. Pri tej príležitosti si považoval za svoju povinnosť zavďačiť sa vodcovi a priniesol mu mapu. Vzácny exemplár, presnejšie jeho kópiu, nakoľko originál je uložený v Louvri. Na mape nie je zakreslená Ukrajina. Ono tam nie sú ani iné, dnes už existujúce územia a mestá, ale právnik Zorkin videl len to čo chcel. A v družnej diskusii mapu predložil cárovi, pretože je to Hujer ako vyšitý. Možno ani ten originálny na tohoto odborníka nemá.

Začiatok dialógu :

Putin: Valerij Dmitrijevič, dobré popoludnie!

Zorkin (úctivo): Dobrý deň, Vladimir Vladimirovič!

Putin (energicky): Som veľmi rád, že vás vidím, Valerij Dmitrijevič. Ústavný súd je kľúčovým článkom v celom právnom, súdnom systéme krajiny.

Zorkin (skromne): Jeden z „kľúčov“.

Putin (energicky): Veľmi ma teší, že vás dnes vidím, a rád by som vám ešte raz zablahoželal k vášmu štátnemu vyznamenaniu. Blahoželám.

Zorkin (dojato): Ďakujem, Vladimir Vladimirovič.

Áno, máte pravdu. Vždy

Následne Zorkin Putinovi hovorí o činnosti ústavného súdu, pričom vyzdvihuje – a Putin vysoko oceňuje – stabilitu súdneho systému. Situácia však získa úplne novú dynamiku, keď sa Zorkin pochváli svojím unikátnym nálezom:

Zorkin (dychtivo): Ukázalo sa, že sme na ústavnom súde našli kópiu mapy zo 17. storočia, urobenej za Ľudovíta XIV., to znamená zo začiatku druhej polovice 17. storočia, ktorú zostavili sami Francúzi. Prečo som ju priniesol? Vladimir Vladimirovič, žiadna Ukrajina tam nie je.

Putin (znudene): Áno, samozrejme.

Zorkin (neisto): Žiadna Ukrajina neexistuje. Na mape je uvedené, že na dvoch miestach existuje „kraj“ (ide o termín (o)kraj, v zmysle hraničný región; odtiaľ pravdepodobne pochádza termín Okrajina/Ukrajina – pozn. autora) –, ktorý je súčasťou Poľsko-litovskej únie a územie kozákov. A veľké cárstvo ruské. Prečo som riskoval a ukázal vám tú mapu? Pretože v poslednom čase je mnoho špekulácií o tom, čo a kedy vzniklo, kde majú veci svoj pôvod.

Putin (znudene): Áno, vieme, že tieto krajiny boli jednoducho súčasťou Poľsko-litovskej únie a potom požiadali, aby boli súčasťou Moskovského cárstva. To je všetko. A skončili ako súčasť Moskovského cárstva. Až potom, po Októbrovej revolúcii začali vznikať najrôznejšie kvázištátne útvary a sovietska vláda vytvorila sovietsku Ukrajinu. To je všetkým dobre známe. Predtým v histórii ľudstva žiadna Ukrajina nebola.

Zorkin (ospravedlňujúco): Nehovorím vám to preto, že všetci sudcovia ústavného súdu sú teraz stíhaní na Ukrajine…

Putin (podráždene): A čo má byť?

Zorkin (úctivo): … za naše rozhodnutie v roku 2014 (odsúhlasenie anexie Krymu z právneho hľadiska – pozn. aut.) a v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou, ale takpovediac za pravdu.

Putin (znudene): Jasné. Jeden z dokumentov, samozrejme. Kde bola zverejnená? Francúzska mapa? Je to archivované?

Zorkin (dychtivo): Áno. Toto je kópia, originál je vo Francúzsku, v Louvri. A tu (ukazuje na mapu), sú tu chyby.

Putin (profesorsky): Áno, samozrejme, súčasťou Poľsko-litovskej únie neboli všetky územia sovietskej Ukrajiny, ale iba severozápadná časť.

Zorkin (úslužne): Samozrejme, preto som povedal, že tu (ukazuje na mapu) je to redakčne trochu zle. Chyby prekladu. Najdôležitejšie je, že sme to neurobili my, ale Francúzi.

Putin (profesorsky): Áno, samozrejme. Mapa označovala, aká bola vtedy skutočnosť, čo bolo skutočne v teréne.

Zorkin (úslužne): Bolo to tak už pri nástupe dynastie Romanovovcov.

Putin (znudene): Samozrejme. Ďakujem.

Koniec citácie.

Je to ako žiačik pred veľkým učiteľom ? Áno, akoby mal plné gate...

Tento súdruh právnik, predseda ústavného súdu, orgánu, ktorý je dnes ako mnoho ostatných inštitúcií v cárskej gubernii, úplne zbytočný. Nostalgia za zrušením nevoľníctva, najnovší objav predsedu ústavného súdu a jeho negatívny vplyv na ruskú spoločnosť svojim spôsobom diskvalifikuje nielen ústavný súd, ale aj značnú časť právneho systému. Ak ešte nejaký je. Stačí cár s veľkým korbáčom. Na panské, ako za feudálov.

Na ostatok, stačí si poriadne preštudovať históriu a článok pod linkom : https://blog.sme.sk/breznoscak/historia/historicke-priciny-konfliktu-na-ukrajine-podla-dejepisu

Zdroj : https://dennikn.sk/3422071/ako-rusi-objavili-mapu-na-ktorej-ukrajina-neexistuje-a-co-to-vravi-o-ich-mysleni/?ref=inc