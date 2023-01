Porazí demokracia rusofilov a fašistov ?

Predvolebný boj sa čoskoro začne a bude sa stupňovať do úrovne nenávistných zhromaždení korenených vulgarizmami, rusofilstvom, fašistickými ideami, balamutením aj bez toho dosť pomýlených hláv, rozširovaním "stáda".

Ozývajú sa hlasy na zjednotenie malých demokratických strán bez akéhokoľvek zázemia a štruktúr. Zatiaľ sú to len hlasy a keď sa pozriem do kalendára, mám silný pocit, že pri tých hlasoch to aj ostane. Dôvod vidím celkom jednoznačne. Notoricky absentuje osobnosť na čelo ! Líder, nie "kecálek".

V blogu Martina Sukupčáka ( link nižšie ) som sa dočítal, že tvorivých osobností v politike nemáme a zrejme ani mať nebudeme.

https://blog.sme.sk/martinsukupcak/politika/osobnosti-v-politike-kam-sa-stratili

Plne s ním súhlasím. To je jeden zo základných faktov, prečo bude mať mysliaci volič vážny problém pri krúžkovaní.

Že predčasné voľby budú, to je fakt, hoci si to Heger a spol pripustiť nechcú. Sú totálne neschopní a ak si ešte aj teraz, po prestrelke na sociálnych sietiach myslia, že náprava je možná, prekonávajú aj seba samých...v diletantsve. Ostatne nič iné od nich ani neočakávam, ak ani teraz nie sú schopní identifikovať, že čo Matovič "vybudoval", si aj dokonale zničil.

Budaj hovorí ale nekoná, Kňažko sa dištancuje od osobnej iniciatívy, Dzurinda čosi chystá, ale nevieme čo. Inak nič. Zjednotiť sily do jednej, plne funkčnej, strany ( hnutia ) nie je práca na dva mesiace.

Ostatne, keby títo páni by mali byť onými lídrami ( nespochybňujem zásluhy z minulosti, ale pamätám sa aj na prešľapy ), neúspech by bol zaručený. Kde vziať toho pravého, mladšieho ( pri všetkej úcte k ich veku, je nereálne aby konkurovali dynamikou mladším súperom ), s "ťahom na bránu" ?

Z koho vyprofilovať demokratický subjekt nezaťažený minulosťou, návykmi z prispatých štátnych spoločností a víziou do budúcnosti ?

Budúci volič by mal mať pred očami jasný obraz a perspektívu, víziu budúcnosti bez potencionálnych rizík. Pravicový volič potrebuje iný prístup, jemu nestačí "hodiť voňavú kosť" na obľafnutie zmyslov.

To, že koho budem voliť, to je ešte dnes záhadou. Zrejme nie som sám s týmto problémom a nie som sám, kto očakáva zjednotenie demokratických síl. Budeme čakať márne a po vzore telenoviel, voliť zase najmenšie zlo na vyšachovanie rusofilov a fašistov ?