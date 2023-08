Porcia Smeráckeho gulášu v Rimavskej Sobote stála 300.- € !

Fico v Rimavskej Sobote :

"Boha, my ich vyženieme. Nezostane po nich ani mastný fľak".

Pôvodne sa pisateľ ani len náznakom nezaoberal myšlienkou akýmkoľvek spôsobom komentovať alebo reagovať na predvolebný míting Smeru v Rimavskej Sobote. Kofola urobila z precedu hulváta a takým je rozumnejšie sa vyhnúť. Ale po prečítaní niektorých pasáží článku v denníku "N" sa s radosťou podelí o niektoré vyjadrenia, ktoré tam odzneli a predovšetkým sa tam objavil inšpiratívny človek s tými najsprávnejšími názormi v miestach, ktoré sú na titulnej fotografii Vladimíra Šimíčka z denníka "N".

Rozoberať a hodnotiť prejavy vedenia strany je hádzanie hrachu na stenu a jedným dychom musím dodať, že vyháňať môžu seberovných. Už sa teším na míting niekde v BB, alebo ZV... Zaužívaná rétorika už všetkým dobre známych naratívov, alebo aby som bol presnejší, do neba volajúcich výmysloch o vojne na Ukrajine a mieri, pani prezidentke, o predchádzajúcich vládach, vysokých cenách, ziskoch obchodníkov a samozrejme o polícii. NAKA bola vyznamenaná poznámkou :

„Ale všetci títo špinavci, tieto zvery z NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry budú musieť odísť a ešte prídu aj o výsluhové dôchodky. Toto sa jednoducho musí stať".

Je všeobecne známe, že pani prezidentka už podniká právne kroky na ochranu svojej osoby proti urážkam. Na hanbu sveta a ešte väčšiu hanbu generálnej prokuratúry, sa musí s ponižovaním vysporiadať sama. Tak "nevšímavého" generálneho prokurátora sme tu ešte nemali. Hlava štátu je jeho symbolom, ktorého ochrana je jednou z kľúčových úloh aj generálneho prokurátora. Nakoniec aj on je súčasťou OČTK a urážky na adresu jeho, hoci vzdialených spolupracovníkov, by ho mali rovnako zaujímať. Tento ochranca práva a zákonnosti na najvyššom mieste sa veľmi nevydaril...Nech reaguje na Policajného prezidenta ako chce a oháňa sa zákonmi, podstata jeho poslania mu uniká.

Štruktúra účastníkov mítingu rozhodne nemôže odrážať demografiu obyvateľstva samotnej R. Soboty, ani jej okolia. Ženy v seniorskom veku tvorili silné jadro milovníčok Smeru a netajili sa tým, že : "My sme boli vždy za Smer, máme vás radi pán Fico". Jedna z nich, pani Darinka vo veku 73 rokov to natrela súčasnej politickej elite na opačnej strane ringu slovami :

„Terajší politici nám zdvihli dôchodky len preto, že im už tieklo do topánok".

Čo dodať, je mi ju ľúto, ale zrejme už "je jej dobre" a s veľkou pravdepodobnosťou už bude len lepšie a lepšie. Nie preto, že si bude môcť dovoliť z dôchodku viac ako doteraz, ale.....veď to vieme všetci inakší, ktorí sa na svet ešte pozeráme bez asistencie Alzheimera a iných neprajníkov seniorského veku. Zlou správou pre Slovensko je, že aj takíto ľudia majú vo voľbách zhodne jeden hlas. Presne tak a demokraticky ako iní ľudia, ktorí pracujú do úmoru 365 dní v roku, zarobia a platia vysoké dane a odvody, zamestnávajú aj voličov Smeru, pričom im Smer po dobu svojich vlád hádzal pod podnikateľské nohy polená ako železničný pražec. Oni sa nevzdávali, s prekážkami sa pasovali do úmoru, aby mohli okrem seba živiť aj svojich zamestnancov, aj voličov Smeru. Hold, aj taká je demokracia a sloboda slova, pýta si svoju daň a kruto si ju vyberá aj v podobe tých, ktorí sa nehanbia zneužívať bezbranných seniorov, mentálne často pod úrovňou svojich vnukov.

Nie všetci prítomní mali nasadené ružové okuliare. Našla sa minimálne jedna výnimka, hoci je pravdepodobné, že ich mohlo byť aj viac.

Pri guláši postával podnikateľ v stavebníctve, ktorý sa nehanbí, že si pôjde aj po dupľu. „Došiel som si dať porciu gulášiku za 300 eur.“

Za 300 eur?

Na otázku odpovedá, že tento guláš nie je zadarmo.

"To je iba zdanie, však koľko nakradli, keď vládli? To my sme si ho zaplatili a jednu porciu odhadujem na 300 eur.“

Podľa odhadu tohoto človeka, pravdepodobne s nohami na zemi a akým - takým prehľadom o vnútropolitickej situácii, by 12 rokov vládnuca mafia musela byť len stádom nevinných baránkov a skôr poctivých politikov. Ale nech, v každom prípade na vec išiel metodicky správne. Že to neodhadol, nuž je tam toho. Bez pochyby by sa za tou trojkou žiadalo pripísať ešte pár núl aj v takom prípade, ak počet rozdaných porcií gulášu v Rimavskej Sobote odhadneme na 2 000 ( že by navarili až okolo 600 litrov ? ).

Autor si z neho berie príklad a odporúčam ho nasledovať aj ostatným podobne mysliacim spoluobčanom. Predstavme si aké by to bolo krásne ( nie padnúť za cisára pána a jeho rodinu ), prísť na míting Smeru vo veľkom počte, obsadiť miesta pri občerstvení a zjesť a vypiť všetko čo sa dá ? Vyvolalo by to v nich pocit nekonečnej podpory voličov, pritom v skutočnosti pôjde len o guláš a pitie. Tí "verní" pod pódiom vyžijú aj zo sľubov, nakoniec oni nič iné ani nechcú, sľuby a 1,67.- € k nejakej sociálnej dávke.

Už sa mi objavuje obrázok z roku 2020, volebný večer v čase okolo 22.00 hod., kedy už bolo jasné, že Smer prehrá. Tlačovka na Súmračnej, k mikrofónu sa stavia Blanár a hodlá priznať volebnú porážku. Pred začiatkom prejavu periférne, očkom, sleduje hranola ako sa medzi poslednými vysúva zo zákulisia popri stene a bojí sa od nej odstúpiť. Ešte že tá stena bola dostatočne pevná...

Pre tento moment by som bol ochotný, použijem obľúbené prirovnanie jedného bývalého spolupracovníka asi spred 23 rokov, aj blchu hnať pešo do Madridu a späť ! A nielen to, aj zjesť hoci 2 porcie gulášu a chvíľu nútene počúvať nezmysly a klamstvá.

