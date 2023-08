Pre túto krabičku sa naozaj oplatí nechať zabiť.

Ako hlása text nadpísaný nad obrázkom ( orezané, spodná časť na titulnom obrázku, vrchná nižšie ) nižšie, vdove Inne po ruskom okupantovi doručili pamätnú krabicu ako večnú pamiatku na manžela, hrdinu. Ako sa tak pozerám na prevedenie, kvalitu, tak nič iné ma nenapadá len to, že pre takúto pozornosť od cára sa skutočne oplatí nechať rozstrieľať v zákopoch, vôbec kdekoľvek na bojisku. Pritom slovo "okupant" je pojem, ktorý nesmie byť vyslovený ani len v blízkosti ruských hraníc, nie ešte priamo na území cárskej gubernie. Kdeže ? Hrdinovia sú to ! A vdovy ocenené preglejkovou krabicou na úrovni ručných prác na ZDŠ si môžu chlieb každodenný obstarávať ako budú vedieť. Leda že by bola krabica zázračná, ako "kapsa potras sa".

V počiatočných fázach invázie sa hrdili tým, že vdovy alebo iní pozostalí rodinní príslušníci dostanú bielu Ladu. Tie sa rýchlo minuli ( ak vôbec nejaké boli ) a prešli na kožuchy. Tie boli ukradnuté na Ukrajine ako mnoho iných vecí, včítane vybavenia do domácností a keramických záchodov. Biela technika išla často tam, kde ani poriadne nemali elektrickú sieť a záchody do domácností bez rozvodu vody. Však to je rusko, čomu sa čudovať.

Dnes si to vdovy užijú s "inovatívnym" prístupom cárskeho režimu ku svojim občanom. Čo má nejakú hodnotu, "vystrelí sa cez kanóny", preto nastal zvrat. Nakoniec, nie je to žiadna novinka, len rukolapne predvedená ideológia, brnkanie na city a oblbovanie mysle spôsobom z čias Stalina z dôvodu núdze o hmotný majetok. Metál a červená zástava sú atribúty hodné obyvateľa cárskej gubernie a kto ich má, niečo znamená. Že ostala vdova a deti siroty ? Však za posledných asi 105 - 110 rokov sa vdovou a sirotou mohol stať ktokoľvek behom pár minút. Stačilo z radu vytŕčať vzdelaním, inteligenciou, vzhľadom zvlášť mladé ženy, alebo ani priamo nevyslovenými názormi, len nevhodným pohľadom na toho nesprávneho uniformovaného.

Gulag bol lepšou alternatívou, guľka na počkanie horšou, síce v tomto až tak jednoznačne by som si istý nebol. Niekedy tá guľka mohla byť vykúpením...História sa opakuje a kto sa z nej nepoučí a zoberie beh prísne usmernených dejín ako nutný fakt a samozrejmosť, ani sa nemôže po toľkých príkladoch pozastaviť nad tým, že manžel je navždy preč, deti sú siroty. Veď to tu vždy bolo a denne, tak prečo nie teraz a prečo mám byť výnimka ja ? Stalo sa to samozrejmosťou, súčasťou života ako pravidelný životný rytmus. Dokonca hrdinská smrť je cieľom a kto je hrdina, to predsa povie cár, ocení a oznámi v škatuli z preglejky. Pritom vojak mohol pokojne umrieť na latríne, na otravu alkoholom, ale to sa vdova asi nikdy nedozvie a nesmie dozvedieť. Aj tak by tomu neuverila, krabička svedčí o niečom inom.

U nás máme tiež takýchto haraburďákov, ktorí na predvolebných mítingoch rozdávajú smeti za centy s vlastným logom. Ku cti im slúži len to, že nie sú to nikdy imbusové kľúče, ktoré už zjavne stratili svoj význam. Zmysel je presne tam, kde je adresovaný aj odkaz cárskej krabičky. Nepatrný rozdiel je iba v tom, že u nás sú zatiaľ aspoň voľby voľbami. To ostatné sa začína podobať na to, čo sa deje u cára. Pomaly anarchia a hulvátstvo ako pracovná metóda.

Nevypovedaný odkaz pre voličov haraburďákov znie asi takto :

Serieme na vás, nebudete nám stáť za fajku dymu ihneď potom, ako nám odovzdáte svoj hlas vo voľbách, ale ak sa necháte opiť karafiátom, rožkom, gulášom a centovými haraburdami, máme z toho radosť ! Jednoznačne sme to potvrdili počas našich troch vlád, kedy sme zvýšili rodičovský príspevok o 0,36 .- € a dôchodky o 1,90 .- € ( niektorým vraj prišlo dokonca 1,92 .- € ??? ). Nie je to dostatočný dôkaz našej oddanosti krajine a jej obyvateľom, vám, voličom ?

Na diaľnice si požičiame 10 miliárd, aby zase bolo čo rozkradnúť. Prezidentka a Šimečka sú vrahovia, podporovali očkovanie proti Kovidu, tým zabili množstvo ľudí. Policajti sú najväčšie svine, chcú zatvoriť poctivých podnikateľov a hlavne našich ľudí. Ruský cár je nevinná osoba, je vylúčené, aby niekoho zniesol zo sveta. To si všetko vymýšľajú len amerikanisti, Sorosovskí pätolýzači a buržuji. Vojnu nechceme, dodávky zbraní na Ukrajinu nepodporujeme, chceme mier. Že okupant chce zabrať krajinu suseda ? To je lož, nič také neexistuje, on chce iba rozšíriť matičku rus na pôvodné hranice sovietov. To nie je žiadny okupant, to je veľký človek, sovietsky, náš večný vzor. Veď len počkajte, ako sa zachovajú naši južní, večne nespokojní kamaráti. Možno babky aj na Orave a Kysuciach budú povinne "mondokovať". Aj tam, v krajine "mondokujúcich", je náš vzor a vo všetkom. Videli ste tie nádherné štadióny ? Chudoba na vidieku ? To si zase kto vymýšľa ? A čo ten antisorosovský odboj ? To bolo niečo a my to chceme tiež ! Poradia a my im vyjdeme v ústrety, Viktorovi a babky mu zato môžu zaujúkať, teremtette...kamarátovi.

Takže len smelo sa pozerajme na juh a východ aj naďalej a velebme zástavu s kosákom a kladivom. Z tých 1,90 .- € možno za ďalších 12 rokov bude až polovica. Zase sa otvorí bordel v Rakúsku, na úrade predsedu vlády sa vráti posteľ, zase sa prenajme v niektorom hoteli apartmán, alebo rovno celé poschodie a zase sa začnú stretnutia v prírode, na poľovníckej chate. Kofola potečie potokom, ba priamo dole Dunajom. Policajné "zvodky", týždenné hlásenia, si najprv prečítajú naši ľudia a polícia začne pracovať až potom čo sa všetko uprace. Na prúd peňazí z Bruselu sa vykope samostatný tunel za pol roka, nie ako Višňové. Výhybky sa nastavia tentokrát precíznejšie, ako pri Branisku. Ukážkový príklad tunelovania tunela, no nie ? A požičiame si know - how aj od Viktora, darí sa mu ukážkovo. Však už hrá futbal aj u nás a ak ešte trošku počkáme, kúpi aj hradný kopec. A my mu z priateľstva brániť nebudeme. Toto všetko niečo bude stáť, dôchodky sa už zvýšili, chamradi to stačí.

Všetko bude ako má byť, na všetko máme expertov, len asi s nami nikto v Európe nebude chcieť mať nič spoločné. Ale my to zvládneme za pomoci cárskych - sovietskych poradcov a za asistencie Viktora.

Poradcovia tu boli ( piati ) aj po roku 1948 a ako dobre im to išlo. Priniesli neoceniteľné skúsenosti. Mŕtvych koľko len chceme ( piloti RAF, nepohodlní komunisti, triedny nepriateľ - intelektuáli a všetci schopní podnikatelia a gazdovia atď. ). Všade naokolo ( armáda, polícia, civilný sektor ) vládli samí bezcitní hlupáci bez vzdelania, lojálni strane a hlavne vodcom, podľa sovietskeho vzoru a socializmus rástol do nafúknutej krásy. Iba tam, lebo ľudia boli hladní, ale hlad nie je vidieť a čo oko nevidí...No schválne, kto vie zo stáda, čo to bola menová reforma v roku 1953 ? Prečo bola a ako dopadla na ľudí ? Toto samotné by malo prebudiť aj mŕtvolu...( Prosím čitateľov s prehľadom a nadhľadom o ignorovanie tejto primitívnej otázky ).

Tak milí voliči, stádo poslušné, ak sa nepreberiete zo spánku, síce budete čapkať na mítingoch, ale to bude asi jediné, čo vás pozitívne postretne. Tí chytrejší ( nestádoví voliči ) si dokážu vždy poradiť, majú prirodzene vyššie dôchodky, ale kto je odkázaný na milosť a nemilosť vodcov, beda mu, ak sa nechá obalamutiť. Vodcovia vždy všetko posrali ! Len tak na okraj :

Opýtať sa vzdelanejších okolo seba ( ak vás závisť nefackuje ), svojich detí a vnukov koho voliť, nie je hanbou !!!

