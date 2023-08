"Putin je č*rák a zlodej. 100 rubľov za dolár - si blázon", svieti na budove.

Ako sa dalo predpokladať, ani nie tak vojna a straty životov, ako prievan v peňaženkách obyčajných občanov cárskeho režimu je tá citlivejšia téma, ktorá ich vytáča. Toto už nie je len obyčajné šomranie si popod nos, ale jasný osobný odkaz cárovi, link na Instagram nižšie :

https://twitter.com/Kerim___Y/status/1690785035438133248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690785035438133248%7Ctwgr%5E642d10f66458d7a77e1905afca1e0eab011d87c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.topky.sk%2Fcl%2F11%2F2578359%2FSef-Kremla-straca-status-silneho-ruskeho-vladcu--Putin-ty-c-urak--znel-odkaz-na-vyskovej-budove

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Putin je č*urák a zlodej. Sto rubľov za dolár – si blázon".

Oznamuje na všetky svetové strany bežiaca svetelná reklama na jednej z výškových budov v meste Surgut ( mesto v autonómnom okruhu Chanty-Mansi, ktoré sa nachádza na rieke Ob ). Ak si porovnáme správanie sa obyvateľstva v centrálnych častiach cárskej gubernie, je to niečo nevídané. Predpokladá sa, že niekto hackol riadiaci systém svetelnej reklamy, čím ostáva v anonymite. Tak - či tak, je to niečo, čo tu ešte nebolo. Snahu uraziť do špiku kostí dokazuje pojem "chujlo", čo má v ruštine význam najhrubšej možnej urážky. Autor si evidentne dal záležať.

Asi si vieme všetci spomenúť na počiatočnú suverenitu po prekročení hraníc s Ukrajinou. Išli ako na návštevu a očakávali privítanie s kvetmi a vrelé objatia na znak radosti z ich prítomnosti. V tých časoch by si ani jeden rus nedovolil nielen že uraziť cára, ale bol schopný zabiť aj toho, kto ho uráža. Rozdelili sa tie najbližšie rodinné zväzky, pokrvní bratia sa stali nepriateľmi len pre slepú vieru v cárovi, jeho rozhodnutí a propagandy. Spomínam si, ako ruská teta povedala neteri do telefónu po zbombardovaní ich domu, že tak vám treba, ste fašisti. Brat zase bratovi, že sa bombardujú len vojenské objekty a teroristi, na čo dostal odpoveď, že potom tvoja 12 ročná neter je teroristka spolu s celou školou. Napriek tomu sa ich vzťah skončil.

Možno sa to pomaly začne otáčať, objavujú sa náznaky odklonu od slepej viery v cárovu neomylnosť. Nie pod vplyvom pochopenia skutočnej podstaty bratovražednej vojny, ale nutnosť obmedzovať sa a postupne aj hlad ich donúti k zamysleniu sa. Je to nakoniec jedno, pre svet je dôležité, aby aspoň inteligentnejšia časť populácie pochopila svoje postavenie "čísla ( kus hmoty ) v demografii krajiny", prostriedku na dosiahnutie cárových choromyseľných cieľov. Aj pravoslávna cirkev je sluhom cára so schopnosťami zdôvodňovať aj tie najväčšie nezmysly, čo na vidieckych mužíkov s trvalými 4 promile zrejme platí na sto percent. Najnovšie posvätili pomník Stalina, v hierarchii iba jeden krok pred Satanom. Podľa nich bol Stalin síce krutý, ale vďaka nemu má cirkev viac mučeníkov, ku ktorým sa ľud môže modliť. Takže Stalin bol dobrý vodca, mučeník zrejme nie je mŕtvola. Geniálna logika.

Ako sa to začalo ?

Uvítanie ani z ďaleka nebolo bratské, tak ako aj účel návštevy, hoci si to radoví vojaci mysleli. Obsadenie Kyjeva za tri dni vyzeralo už na prístupovej diaľnici zo severu skôr ako hra na terč a strelca. Výnimočnú úlohu tu zohral v 4. deň invázie 12 ročný chlapec. Jeho meno si už nepamätám, ale aj keby, nenapíšem ho tu, hoci svoju aj otcovu identitu odkryli pre dokumentaristov ( Dokumentárny film : "Ukrajina, prvý rok vojny". )

Mal malý ( priemer max. 50 cm ) štvormotorový dron, s ktorým lietal asi mesiac, pre potešenie. Darček od rodičov. Po porade s otcom sa prihlásil armáde, že by mohol sledovať kolóny na diaľnici. Zavládla skepsa, ale vojaci to nechali na neho a otca. Otec mu vysvetlil nesmierne riziká, ale chlapec trval na pomoci ZSU. Lietal nad kolónami a poskytoval súradnice vozidiel pre delostrelcov a odovzdával spätné väzby. A tí sa triafali presne. Informácie dostávali aj partizáni, dobrovoľníci. Tanky a obrnené vozidlá ničili z bezprostrednej blízkosti, z boku. V tomto momente malo vojakom dôjsť, že ich poslali na jatky a pre svojho cára nič neznamenajú. Je úplne jedno, koľko ich padne, cieľ je podstatný. Nedošlo a nedochádza im to do dnešného dňa...

Zdá sa, že chlapec má leví podiel na zavedení masového uplatnenia malých dronov a ich následné využitie či pre prieskum, tak aj na priame doručovanie granátov. Pre tento účel ich úpravu vymysleli bratia podnikatelia, povolaním osvetľovací technici. Dron za 2000 dolárov s výrobou nosiča granátu na 3D tlačiarni za 50 dolárov sa stal nebezpečnou protitankovou a protipechotnou zbraňou. Granát púšťa do otvoreného poklopu tanku, na pešiakov v zákopoch.

Denno - denne prichádzajú informácie o nových obetiach medzi civilným obyvateľstvom. Už sme si na to zvykli a začínam mať pocit, že sa vojna stáva akousi súčasťou aj nášho každodenného života. Podstatne inak vyzerá, ak si to človek pozrie v súhrnnom dokumente. Tu sú chronologicky usporiadané všetky podstatné udalosti a poskytuje to úplne iný pohľad ako každodenné útržky. To, čo som videl v hodinovom zostrihu, stačí aj pre otrlé povahy. Niet dôvodu prečo ušetriť agresora.

Na titulnej fotografii : MIG - 29 zo Slovensky v konfigurácii pre protiraketovú obranu miest, foto denník "N" zo 17.8.2023

Zdroje :

https://www.topky.sk/cl/11/2578359/Sef-Kremla-straca-status-silneho-ruskeho-vladcu--Putin-ty-c-urak--znel-odkaz-na-vyskovej-budove

Dokument : Ukrajina prvý rok vojny.