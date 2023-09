Rusi chcú zjednotiť časové pásma, teraz je to komplikované.

Časové pásma tu vždy boli a budú, Zem je guľatá a točí sa, aspoň zatiaľ to ešte nikto nezrušil. Dokonca ani cár sa neodvážil zasiahnuť do rotácie zeme priamo. Našiel si na to iné, nepriame spôsoby. Napríklad prepis histórie v učebniciach dejepisu na svoj obraz, snahu zvrátiť vývoj dejín podľa vlastných vidín, zastaviť pokrok a zo 140 miliónov oviec urobiť ešte podradnejšie stádo, ako v skutočnosti je.

Sníva o rozmeroch vlády cára, imperátora Petra Veľkého, cára, imperátora Mikuláša II. a cárovnej, imperátorky Kataríny II. Diktátor diktátorov, v snahe zaradiť sa do šíku s predkami, imperátormi, sa snaží ohlúpnuť okolo seba svet bez ohľadu na dobu a fakty. V súčasnosti ho snáď predčí iba Bokasa, samozvaný cisár Stredoafrickej republiky, ktorý údajne svojich oponentov aj zjedol. Však istota je istota, čo prejde tráviacim traktom, je s istotou mimo hry.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte by bolo možné polemizovať o "výstrelkoch" generála Trujilla, neobmedzeného vládcu Dominikánskej republiky desaťročia. Jeho nadradenosť výrazne pocítili všetci obyvatelia a bol na to náležite pyšný. Túto malú ostrovnú krajinu si privlastnil do detailov. Svoju manželku ustanovil generálnou práčkou armádnej bielizne a vojaci platili za služby polovicou žoldu. Postavil fabriku na farby a v zápätí vydal zákon, že všetky domy sú majitelia povinní raz ročne natrieť. Svojho 6 ročného syna povýšil do hodnosti generála s príslušným platom, svojho najobľúbenejšieho koňa pasoval za plukovníka generálneho štábu. Ani na medzinárodnej scéne sa nedržal zvyklostí a provokoval po svojom. Svoju 16 ročnú dcéru ustanovil za vedúcu delegácie na korunováciu kráľovnej Alžbety II. Mladistvú, "neuvedenú do vyššej spoločnosti", považovala konzervatívna "koruna" za urážku majestátu. Potom sa stalo to, čo bolo nevyhnutné a kopa piesku explodovala pri ceste v momente, keď išiel okolo a bolo...( takto som to čítal, wikipedia uvádza zastrelenie ).

Musíme cárovi uznať, že výstrelky balí do omnoho lepších obalov a je podstatne kultivovanejší, napríklad ako aj Francois Duvalier, zvaný Papa Doc, diktátor na Haiti. Okrem iných drastických diktátorských manierov, množstva vrážd, si dokonale zabezpečil voľby, napríklad v roku 1961 dostal všetkých 1 320 748 hlasov oprávnených voličov...Tento mocipán sa bez nabitej pištole ani nepohol a strieľal bez vyzvania. Opozícia neexistovala. Cár predsa len nestrieľa, nakoniec z bunkra by to ani nešlo. Ale volebné výsledky si zatiaľ zabezpečil k spokojnosti a podiel z každého "pritečeného" rubľa tiež nie je bezvýznamný, vraj až 50 %. Že by to boli posledné isté voľby ?

Keby to nebolo také smutné, na pozadí reálnej vojny, aj vtipy by vyzneli úplne inak. Ale ak si vtipy robia vrcholní predstavitelia štátov na medzinárodnom fóre, to je level ďaleko za každodennou recesiou obyčajného smrteľníka. Albánsko síce nie je svetová veľmoc, ani európskou líderskou krajinou, ale predseda vlády aj takejto malej krajiny je predsa len osobnosť. Edi Rama, albánsky predseda vlády, sa na medzinárodnej konferencii v Ľubľane zase raz odviazal a cárovi to spočítal. Je známe, že sa Albánsko na cársky režim pozerá s odporom západného sveta a Edi Rama ( na titulnej fotografii ) je vtipkár.

Rama najprv začal vtipkoval o tom, že Rusi chcú zjednotiť čas v celej svojej krajine, pretože majú problém s časovými pásmami. "Rozdiel v čase na opačných koncoch Ruskej federácie predstavuje deväť hodín," vysvetlil a začal hovoriť vtip.

Príde ruský premiér k Putinovi a hovorí: "Pán prezident, máme problém. Poslal som rodinu na dovolenku. Keď som im chcel po telefóne zaželať dobrú noc, mali už ráno a opaľovali sa na pláži. Volal som Olafovi Scholzovi, aby som mu zaželal všetko dobré k výročiu, ale ten mi hovorí, že to je až zajtra. Keď som telefonoval Si Ťin-pchingovi a želal mu všetko dobré do Nového roku, povedal mi, že tam ešte neoslavujú."

Putin sa len pousmeje a reaguje so slovami: "To nič nie je, mne sa stáva to isté. Napríklad, minule som telefonoval Prigožinovej rodine, aby som im vyjadril úprimnú sústrasť, no jeho lietadlo ešte ani nevzlietlo."

Rysuje sa mu veľmi erudovaný obchodný partner a maximálne skúsený v upratovaní vo vlastných radoch. 400 popráv po nástupe k moci, včítane popravy vlastného strýka, je záruka, ktorá môže cárovi len prospieť a priviesť ho k čoraz rozhodnejším krokom pri udržiavaní "demokracie". Nebezpečne umiestnené otvorené okná, novičok, padajúce lietadlá, sú zrejme len začiatok, nakoľko zástupy vzpurných sú dosť široké a budú si chcieť hájiť svoje majetky. A o tie sa zrejme začne čoskoro bojovať. Už veľmi nie je čím nakŕmiť armádu ani delá a začína pokrivkávať aj najlepšia dojná krava - Gazprom. Chvála Bohu !

Zdroj : https://www.topky.sk/cl/11/2587015/Premier-zabaval-ucastnikov-medzinarodnej-konferencie-drsnym-vtipom-o-atentate-na-Prigozina--Putin-telefonuje---