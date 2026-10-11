Zase ideme chrániť opitých agresorov ?

Súdruhovia zo "Smeru" priamo priznávajú ústami svojej hlásnej trúby ( Gašpar ) veľmi smutný obraz mentálnej a morálnej úrovne svojej voličskej základne. Akoby visela vo vzduchu myšlienka :
"Všetci držte huby a predovšetkým nehovorte s našimi voličmi. Ich schopnosti vnímania sú obmedzené, ohlupovať ich sme oprávnení len my".
Už som na tomto mieste mnohokrát napísal nemenný fakt o mojich výhradách voči Matovičovi napriek tomu, že som ho v predposledných voľbách volil a zase uvažujem o tom istom kroku. Ale momentálne nechajme voľby a riešme incident v meste Bytča.
Samotný incident je okrem FB popísaný aj v článku pod linkom. Podstatou celej veci je, že sa opitý 78 ročný pán po zásahu policajtov v civile a domácich mestských policajtov ocitol na dlažbe potom, ako chytil policajta pod krkom. Ten sa snažil zabrániť útoku "ujka" na prítomnú mládež.
Súdruh Gašpar a ostatní duchom chudobní koaličníci, fašisti a vôbec odporcovia slobodnej diskusie, obviňujú Matoviča z vyvolávania kritických situácií na námestiach. Vraj to kazí prítomnú mládež. Prečo ?
Mladí, pri všetkej úcte k voličom koalície, nie sú hlúpi. Celé to visí na tom fakte, že vedia veľmi dobre odhadnúť mentálnu úroveň voličskej základne súdruhov a vedia dopredu predpokladať potenciál zábavy z "hlbokomyseľných vyjadrení" voličov koalície. Z mosta do prosta, ak sa vyskytne niekto, kto si to chce verbálne "rozdať s Matovičom", tam sa môžu zrodiť aj "okrídlené videá". A to ich tam ťahá, nie obsah Matovičovej straníckej ideológie. Možnosť natočiť práve takého človeka, ktorý sa pod vplyvom alkoholu chcel zahrať na moralistu a ochrániť mládež pred protivládnymi myšlienkami.
Matovič robí len to, na čo má právo a nikomu neubližuje. Teda, až na koalíciu a ich voličov. Tí by veci riešili najradšej metódou ruSSkého cára, ako sa na komunistov patrí, odporcov zatvoriť do gulagov, poprípade rovno likvidovať. To je v ažurite s komunistami. Kritika bolí a je prísne zakázaná.
Dôvod ? Ani táto vláda, ani ruSSký cár nedokážu hodnoverne vysvetliť svoje kroky. Ich voliči pritom netušia, čo s nimi zamýšľajú a do akej miery ich vodia za nos. U nás už priamo otvorene okrádajú. A to povedať nahlas je strašná tragédia.
Všetci, ktorí sa postavili na stranu opitého seniora, nech si uvedomia historické súvislosti. Do 1.1.1961 pokiaľ bol vodič motorového vozidla počas jazdy pod vplyvom alkoholu a spôsobil dopravnú nehodu, bola to pre neho "poľahčujúca okolnosť". Pojednáva o tom článok pod linkom. Chceme sa k tomu vrátiť a pozerať sa na opitého vodiča, ktorý zrazil dieťa ako na "chudáka" ? Totiž, bežne sa stávalo, že vinného opilca z dopravnej nehody ľutoval dav zvedavcov viac ako zrazeného človeka.
Ak nie, potom prečo ľutujeme opitého seniora, ktorého spacifikovala polícia ? Kde je záruka, že nemohol byť ozbrojený, poprípade kto mohol dopredu vedieť, kam až je schopný zájsť ? Veď policajta už držal pod krkom...O Kotlebovom pokuse o získanie osobných údajov radšej pomlčme. Je to stále extra klasa...
Tieto súvislosti sú len veľmi slabým odvarom pre nalievanie zdravého rozumu do hláv súdruhov. Pre nich sú omnoho väčšou traumou Matovičove zásahy do čierneho. Opakujem, dvakrát ho nemusím, ale je jediný opozičník, ktorý sa s takouto intenzitou snaží voličom koalície ukázať, že v podstate sú obeťami svojich idolov a sami sebe ich volením pomáhajú ak nie priamo do pekla, potom k chudobe určite.