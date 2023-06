Záznam z dopravnej nehody : "Poľahčujúca okolnosť - bol opitý".

Ján Bazovský , dopravný expert, napísal v článku, na ktorý je link nižšie :

"Možno si niektorí ešte spomenú, že do konca päťdesiatych rokov ( dovolil som si opraviť text, pôvodne je tam šesťdesiatych rokov, ale nová vyhláška obmedzujúca alkohol za volantom začala platiť od 1.1.1961 ) minulého storočia alkohol vodičom dokonca pomáhal. Kým počas jazdy pod vplyvom alkoholu nič nevyviedli, dostali pokutu. Keď pri dopravnej nehode niekoho zranili alebo, nebodaj, aj usmrtili, pri trestnom čine sa alkohol v krvi bral ako poľahčujúca okolnosť, lebo znižoval ich rozpoznávacie a ovládacie schopnosti. A tým pádom znižoval aj výšku trestnej sadzby. Nebolo podstatné, že tú nepríčetnosť si privodili vodiči sami. A tak k povinnej výbave vozidiel patrili aj fľaše alkoholu v odkladacej skrinke. Pre každý prípad".

Ján Slota obišiel s podmienkou za úplatkárstvo a ovplyvňovanie súdneho rozhodnutia už potom, ako predtým mal podmienku za alkohol za volantom napriek tomu, že ho pristihli opitého v aute opakovane. Tohoto "hejslováka" predstavovať nie je potrebné. Podporoval Maticu Slovenskú pod vedením Markuša a úspešne rozkradli zbierku na Národný poklad. Prototyp zlodeja, podvodníka, ožrana prvej triedy. Neokradol len bežných ľudí, ale aj Fica, tvrdil to Počiatek. Ako majiteľ týchto osobnostných atribútov bol na Orave a Kysuciach zbožňovaný. Chcel tankmi zrovnať so zemou Budapešť, ožieral sa ako bezdomovec, jazdil neustále pod parou a nakoniec sa predvádzal na starej cvičnej podzvukovej stíhačke L - 29 Delfín a dvojmotorovom štvormiestnom TWIN STAR. Sťažovali sa na hluk z preletov v príkrom rozpore s pravidlami leteckej prevádzky dokonca aj obyvatelia v okolí jeho domu, ktorý prenechal manželke a deťom. A nič sa nedialo.

Znovu dostal podmienku. A rovno musím dodať, že už dávno mal sedieť v base. Snáď ho niekto ľutuje ? Do tohoto stavu, v akom sa momentálne nachádza, sa prechlastal sám. Nikto mu nelial poldecáky dole hrdlom. A pritom nepretržite ohrozoval verejnú dopravu a preukázateľne získal milióny na emisných podvodoch. Poctivý, pracovitý občan, príklad pre všetkých až za hrob ! Ocenil by som, keby sa z verejného priestoru vytratila táto hanba národa raz a navždy.

Dušan Dedeček je druhý a rovnako hanebný príklad rozhodovania súdov a hrubý prešľap prokurátora. To, že teraz nevie čo by od hanby neurobil a nesľúbil neznamená, že sa súdnictvo môže zahrávať s rodinami pozostalých po piatich obetiach. Médiá prípad porovnávali s Rezešovou, ktorá v Maďarsku pripravila o život 4 osoby a dostala len 8,5 roka. Aj tu sa pozostalí búrili a nič nedosiahli. Bola to ešte väčšia hanba maďarského súdnictva. Za vraždu jedného človeka dostane páchateľ 10 -15 rokov bežne. Ale tu bolo 5 obetí a mohlo byť viac.

Pochopí raz niekto, že auto je v rukách opilca viac než zbraň ?

Sme my vôbec mentálne vyrovnaný s fenoménom alkoholizmu a nielen za volantom ? Dovolím si tvrdiť, že nie a tak skoro ani nebudeme. Má to silné historické korene a na pranier ho vystavovali už aj prvý Štúrovci. Napríklad Viliam Paulíny - Tóth, starší napísal :

„Najväčším neprajníkom svojho vlastného národa je sám ľud slovenský, lebo sa sám opúšťa a zanedbáva sa, lebo otupený majúc rozum pálenkou, nielenže neusiluje sa za inými duševne a hmotne pokročilými národmi napredovať, no pohrúžený ako korhelice a stelesnilosti ani len nevšimne si toho, čo sa inde deje, ako inde ľudia žijú, ako pracujú, ako sa učia, ako svoje remeslá a hospodárenia spôsob zdokonaľujú, aby najmožnejšie polepšili si postavenie vo svete. Toto nevšímanie si ničoho iného, ako tej jedinej otázky – kde je lacnejšia pálenka – toto odhadzovanie sa od sveta a jeho pokrokov, je hlavnou príčinou všetkého úpadku ľudu slovenského, z nehož ho, ak sa len sám nevzchopí, iní dozaista dvíhať nebudú a on sám len vždy hlivieť, len slúžiť, len otročiť bude.

Potrebuje tento autentický text nejaký komentár ? Asi nie, ale mal by byť súčasťou učebných osnov v školách.

Za pestovanie marišky dostal p. Šipoš 15 rokov a prepadnutie majetku. Nikoho nezabil a nezranil. Vyrábal liečivé masti. Aj keby sme tento prípad poňali ako možnosť hromadného ohrozenia návykovou látkou, ani v tom prípade sa to nevyrovná vraždeniu pod vplyvom alkoholu. Áno, vraždeniu, nakoľko Dedeček aj Slota svojho času, vedeli veľmi dobre, že jazdou v opitosti konajú trestný čin. ( A to som silný odporca akejkoľvek drogy ).

Doteraz žiadny vodič, ktorý nafúkal nad 1 promile, nebol odsúdený na ostré väzenie. A to je kardinálna chyba. Dokonca by som bol za prepadnutie vozidla a pokutu na inej úrovni ako 800.- €. Páchatelia ( nie vodiči pod parou ) trestných činov v opitosti použitím zbrane ( vozidlo je v rukách takýchto ľudí zbraň ), budú dovtedy prekračovať rubikon, kým sa nezačnú rozdávať exemplárne tresty. Na Slovensku to inak nepôjde.

Z dôvodu útoku medveďa na človeka a usmrtenia človeka sa sudca v Žiline rozhodol priznať pozostalým odškodné od štátu s odôvodnením, že medvede sú premnožené a štát nesie zodpovednosť za smrť napadnutého človeka. Našla sa prvá lastovička a to dáva tušiť, že sa v prípade ďalších útokov môžu súdy rozhodovať podobne v prospech poškodených, ale predovšetkým môžu rozsudky donútiť štát konať racionálne, znížiť populáciu medveďov. Som optimista ? Možno.

A to isté sa musí stať aj v prípade opitých vodičov. Inak sa vrátime do temných čias socializmu, kedy sa opitosť vodiča pri dopravnej nehode, hoci aj so smrteľnými následkami ( ak zrazil niekoho, alebo nehodu zavinil inak ), považovala za poľahčujúcu okolnosť a ľudia dokonca ľutovali skôr opilca ako pozostalých obete. Čo s takýmto vodičom ? Link nižšie :

Len pre ilustráciu, v roku 1960 zahynulo na cestách ČSSR 1192 osôb !!! a jazdilo spolu cca 1,2 mil. vozidiel. A nezavinili všetky úmrtia nešikovní vodiči a technický stav vozidiel a ciest...Dnes jazdí 4 krát viac áut, úmrtnosť je 4 krát nižšia a mohla by byť ešte nižšia.

Chceme sa vrátiť do tohoto marazmu, alebo dokonca sme už tam ?