Darovanie 300 € vládneho príspevku som vyriešil, informácie o jednej z možností.

Vo včerajšom článku som deklaroval odhodlanie darovať vládny príspevok 300 € pre detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Link na článok je nižšie:

https://blog.sme.sk/sedo/spolocnost/dnes-po-184-dnoch-som-si-bol-po-tretiu-vcelicku-a-stretol-sa-s-antivaxerom

Ústav som kontaktoval e-mailom a dostal som vysvetlenie, ako je to možné. Text odpovede je odosielateľom označený ako "dôverný", preto ho nemôžem zverejniť. Tu je text o dôvernosti :

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.

Aby som neporušil zákon, uviesť môžem len toľko, že Detská fakultná nemocnica B.Bystrica spolupracuje s Občianskym združením "SVETIELKO NÁDEJE".

svetielkonadeje.sk

www.facebook.com/svetielkonadeje

Kto sa rozhodne pre takýto krok, na ich stránke je možné nájsť kontakty a dopracovať sa k ich číslu účtu. Ja som platbu už zrealizoval. Pohyb na účte je na obrázku, samozrejme so zafarbenými číslami účtov. Detské onkológie sú aj v iných nemocniciach.

Teraz sa chcem ešte vrátiť ku včerajšiemu článku. Mojou prvou myšlienkou bolo to isté, ako aj diskutujúci píšu, darovať sestričkám na priľahlom Covid oddelení. Narazil som však na spôsob realizácie. Priniesť hotovosť je možné, ale komu ju dať ? Neviem koľko ich robí na danom oddelení. Ako im to rozdeliť, aby nikto nebol ukrátený. Spravodlivosť v takýchto veciach musí fungovať stopercentne. Niekto by to musel na oddelení zastrešovať, alebo by musel byť zriadený účet na tento účel.

Videl som mnoho neistoty a otáznikov, ktorých nesprávnym riešením by som mohol spôsobiť problémy sebe a aj zdravotníkom. Následne som si zvolil detskú onkológiu.

Ostáva mi veriť, že si iniciatívu všimne niekto kompetentný z ministerstva zdravotníctva, poprípade riaditelia nemocníc a zriadia účty na podporu zdravotníkov na Covid oddeleniach. Museli by mať vedomie o tom, že medzi občanmi je široká vôľa na podporu zdravotníkov.

Neviem, či nie som priveľký optimista, ale schodné a spravodlivé riešenie je len cez zdravotníctvo. Nečakal som však na to a vyriešil som si to po svojom.

Všetkým ďakujem za názory v diskusii. Jeden príspevok som si však vypichol, nakoľko má veľmi veľkú hĺbku. Diskutér pod nickom "Diodes" napísal :

Je priznacne, ze ty, hoci im pracu nepridavas, ich chces podporit, ale ti, ktori ich najviac zatazuju uz nie.? A este im aj nadavaju?

Žiaľ, toto vystihuje a vyzlieka donaha kvalitu demokracie na Slovensku. Časť obyvateľstva je hlboko pomýlená a netuší, že demokracia znamená v prvom rade povinnosti a potom práva. Oni chcú iba "brať". Brať bezmedzne a ešte sa urážať, ak ich chce niekto usmerniť. Bolo by to na dlhú diskusiu. Tento pomýlený stav nás ešte dlho bude bolieť.