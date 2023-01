On to tak nemyslel, to médiá nepochopili...no nazdar.

Na publikovanom videu ( link nižšie ), je jednoznačne vidieť Djokoviča staršieho, ako sa "šteluje" do záberu, v ktorom fanúšikovia velebia bratov v Moskve.

https://mobile.twitter.com/BenRothenberg/status/1618434384004251650

Ak je príčetný, videl aj jasné biele písmená "Z" na hrudi fanúšikov. Že by žil na inej planéte a v dôsledku nedostatku informácií konal bez akýchkoľvek bočných úmyslov ?

Toto sa len tak ľahko vysvetliť nedá, ale aj tak sa NOLE veľmi nevyznamenal. Ak sa ktokoľvek dostane do úzkych a nevie kam s konopím, výhovorka na médiá je vždy po ruke a nič lepšie zrejme ani neexistuje. Všeobecne hodiť do pľacu: To si len médiá zle vysvetlili". A dá sa to vysvetliť aj inak, ako to v skutočnosti vyzerá ? Alebo celé video je omyl ?

Otec sa vraj zúčastnil bojov počas Balkánskej vojny a vojnu nepropaguje. Zabudol však dodať, na ktorej strane stál, keď sa činili mäsiari v Srebrenici a ktorým smerom strieľal, poprípade čo v tej vojne vôbec robil. Potom by jeho vyjadrenie bolo zrozumiteľnejšie.

Tak, či tak, napriek jeho nepopierateľným hráčskym kvalitám, špičkového športovca dotvára jeho imidž, vyjadrenia, názory a postoje k veciam verejným. A to veľmi často aj v takom prípade, ak sa verejné vyjadrenia dokonale nezhodujú s vlastnými pocitmi. Kdesi na pozadí musí mať na zreteli svoje postavenie, svoj postavením podložený vplyv na spoločnosť, širokú verejnosť. Doslova má spoločenskú zodpovednosť.

Otca si nikto nevyberá, to je fakt. Ak si ale spomenieme na tvrdohlavý postoj voči očkovaniu, podobnosť zrejme nebude čisto náhodná.

Pamätám sa na vyjadrenia ostatných tenisových špičiek na jeho adresu ( napr. Nadal ) v zmysle nepochopenia jeho postojov k podmienkam účasti na turnajoch počas korony. Nikto to nechápal, len on sám sa vehementne držal svojho "NIE".

Vážim si ho ako hráča, je skutočná trieda a zanecháva v tenisovom svete silné stopy. Otec ho postavil do veľmi nepríjemnej situácie, ale mám pocit, že v jeho osobnosti niečo drieme. Aj otcovi je možné oponovať a dokonca sa postaviť čelom k jeho chybám.

Ťažšie je stavať sa proti presvedčeniu a to nehovorím o vplyve mentality. Aby to zvládol bez ujmy, on sám by musel byť názorovo na správnej strane a mať v tom jasno. Má v tom NOLE naozaj jasno ? Nie som si istý...