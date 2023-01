"Subsidiarita" Čepčeka na kandidátku KDH nedostane.

Ani len náznakom nechcem zasahovať do oprávnenosti procesu prerušenia alebo neprerušenia tehotenstva. Ako mužovi sa mi o tom píše dosť nepríjemne a verím, že ženy mi prepáčia moju trúfalosť. Štvrtý pokus tiežposlanca Čepčeka, presadiť zmeny v interrupčnom zákone a práve teraz, nie je náhodou a iba miešaním lajna.

Ako sa sám prezentuje na WEB stránke, je zástancom "subsidiarity". Výraz mi nie je neznámy, ale v priemyselnej hantírke sa pojem subsidiarita nevyskytuje, sociológ nie som, pozrel som sa teda, čo na to presne pán Google.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem toho, že na tomto princípe funguje EÚ, je 10. dodatkom Ústavy USA, súčasťou Maastrichtskej a Lisabonskej zmluvy, samotná cirkev slovami pápežov Pia XI. a Jána Pavla II., to vníma ako "nezasahovanie do života nižších spoločenstiev zo stany vyšších, nadradených", myslené zrejme organizačne. Zásahy majú prísť skôr vo forme usmernení, podpory a koordinácie života spoločenstiev na rôznych úrovniach. Odporúčam prečítať si prepojenie.

Nuž, postrehol som určité spoločenské zmeny od čias svätej inkvizície, pokroky v medicíne a zmeny v sociálnom postavení žien v spoločnosti. Aj vy pán poslanec, alebo ani nie...Nie je mojim cieľom ženám lichotiť, ani si vyslúžiť lepšiu večeru.

Nie som ani tvrdo veriaci a keby sme za kritérium brali návštevy chrámu Pána, som ateista. Zvolil som si inú cestu, snažím sa podľa 10 prikázaní žiť a neriešiť vzťah k Bohu. Moje konanie nech posúdi on sám a moje okolie.

Moje myšlienky napíšem z mosta do prosta, aj to, čo si myslím o snahe pána poslanca Čepčeka a potom som ochotný niesť údery bez ohľadu na to, z ktorej strany prídu.

Cirkev si najprv musí poupratovať pred vlastným prahom a potom môže rozhodovať o tom, čo je a čo nie je v nesúlade s morálkou a právom na život. Zneužívanie detí kňazmi na rôznych úrovniach, je viac tutlané ako riešené, čo zrejme nie je v súlade s 10 Božími prikázaniami. Buď som služobník boží so všetkými dôsledkami pre moju osobu, alebo nie. Nič medzi tým nie je, predovšetkým ak ide o atak na fyzické a duševné zdravie detí. To sú len tie najväčšie hriechy duchovných. To že nezosmilníš ani nepočítam. Nie som nijako zaujatý, vysoko si vážim otvorenosť Pápeža Františka aj keď som Luterán. Súčasná spoločnosť je vyspelá, aspoň tak sa tvárime a ak som správne postrehol, žijeme v demokracii. Nadriadený inštitút, štát, aj v súlade s definíciou "subsidiarity", si nemôže osobovať právo rozhodovania v rýdzo individuálnych otázkach, súvisiacich s bazálnym bytím alebo nebytím človeka. Inak, či žena plod donosí, alebo nie. Telo ženy nie je a nebude majetkom štátu. Demografická kríza sa rieši sociálnym systémom štátu. Ak sú podmienky na výchovu detí, pôrodnosť stúpa prirodzene. Všetky zásahy do prirodzeného vývoja sa po vzore bumerangu vrátia násobne. Opačne zameraný program 1 rodina = 1 dieťaťa už Čínu dobieha. 1 dieťa pracuje na dôchodky rodičov a starých rodičov... Zákonom obmedziť, riadiť ( donosíš dieťa, pretože to stanovuje zákon, je to v záujme štátu ) ďalší život človeka v súvislosti s rodinou a výchovou zdravých detí je nezmysel. Každá žena musí sama najlepšie vedieť, čo je pre ňu, pre jej zdravie a rodinu, v danom momente to najlepšie. Odporučenie lekára z hľadiska rizík v danom momente nemôže byť ovplyvnené ničím. Zdravie je prvoradé. Ak má žena dnes problém, to ešte neznamená, že ho musí mať aj zajtra. Zodpovedná žena, ak vidí reálnu šancu vychovať hoci aj neplánované dieťa, si ho nenechá vziať. Nezodpovedná nech radšej dieťa nemá. S veľkou pravdepodobnosťou ho vychová ulica, zo spoločnosti bude iba brať, nie do nej prispievať. Globálna degenerácia ľudstva je naštartovaná. Pre jej oddialenie ( zamedziť tomu už nezamedzí nikto, deti sa namiesto mobilov na Mičurina hrať nebudú, pôda a remeslá sú pasé ) je čo možná najzdravšia a najproduktívnejšia populácia nevyhnutná. Tú zabezpečí len kvalitný sociálny systém štátu. Pán poslanec je vybitý ako poistka a vyráža poistky aj u reálne uvažujúcich ľudí. Téma je vzhľadom na zaslepene veriacich ( v kostole sa idú roztrhať od viery a pokory, po omši sa bez porušenia 10 prikázaní ani nevy...oné ), veľmi horúca a vždy aktuálna. Každé rypnutie do nej komukoľvek vynáša pozornosť médií. Byť v centre diania je terno...

V marazme týchto dní, kedy štát nemá funkčnú vládu a parlament je jedno hnojisko, sú dôležitejšie úlohy. Pán poslanec si to zrejme uvedomuje v plnom rozsahu. Musí vidieť úplne zreteľne ako sa pod ním a celou OĽaNO roztápa ľad. Keďže neuverím jeho snahe neostať voličom dlžný a svoju misiu dokončiť ešte predtým ako z parlamentu odíde do zabudnutia, omnoho reálnejšia predstava je hľadať si východisko do budúcnosti, zúfalý pokus vopchať sa do priazne KDH.

Subsidiarita nehovorí nič o obmedzovaní slobodného rozhodnutia konkrétneho človeka, ak jeho rozhodnutie je v súlade s platnými zákonmi spoločenstva v ktorom žije. V mene existencie spoločenstiev na rôznych úrovniach a ich nadradenosti človeku, nemá žiadne spoločenstvo právo samotného človeka si privlastniť. Len politik môže veci a dejiny stavať na hlavu. To je môj názor.

A keď som sa už takto, mojim technokratickým mozgom filozoficky prejavil, nakoniec ešte raz sa ospravedlňujem ženám, že som si dovolil, ako povedala jedna nemenovaná pani poslankyňa, "starať sa o maternice". Žiaľ, dámy, aj tie sú v prehnitej politike predmetom špinavého biznisu. Jeden hnus je tento štátny aparát.