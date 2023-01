V ruských bordeloch ( striptízoch ? ) zavládla harmónia.

Chudery "tanečnice", museli trpieť. A to nie len tak, naoko, keď sa nechali počuť, že kretén cár im výrazne pomáha. Mobilizáciou. Odkedy posiela na front prevažne vymletých tupcov, v ruských striptízových baroch sa atmosféra zriedila, "tanečniciam sa uľavilo".

Pred mobilizáciou a aj počas nej bolo pravidlom, že odvedenci prišli s požiadavkou na "vzhľadnutie tanca" s argumentom, že idú na front.Veď si len predstavme tie blčiace plamene a očný tlak budúceho mobika, posilneného bečkou vodky, ako sa domáha "tanečnej kreácie".

Aké je to povznášajúce a zároveň svedčiace o kultúrnej úrovni vojaka, ak sa chce pred nástupom do palebného priestoru nepriateľských kanónov kultúrne vyžiť. Raz darmo, vplyv klasikov tanečného majstrovstva na čele s labuťami je zrejme hlboko zakorenený v duši každého rusa. Aby ho delová guľa roztrhala nasýteného tanečným umením, predtým chce vidieť krásu a ladnosť, potom nech dopadne kde chce. "Aké je to krásne padnúť za cisára pána a jeho rodinu".

Svet vie, že Čajkovskij bol geniálny tvorca a v tej dobe nemohol tušiť, zraky akých ozembuchov sa budú upierať na jeho labute v roku 2022. Zrejme keby vedel, ostalo by to len pri zasnenom pohľade na tieto majestátne vtáky a hudba by znela iba v jeho ušiach. To by však bol svet chudobnejší...

Je pravdou, že klesla aj návštevnosť, ale to vôbec nevadí. Podstatné je, že sa zvýšila kultúrna úroveň "obdivovateľov tanečného umenia". Možno zostávajúca časť klientely je aj menej náročná na výkon služieb, nakoľko mladí a inteligentnejší sú dávno za hranicami.

Nakoniec už aj Deming ( tvorca ISO, systému menežerstva kvality ) tvrdil, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita v časoch, keď po vojne hučal do menežerov firiem s auschusovou produkciou. Najprv v Amerike, potom v Japonsku. Čas mu dal za pravdu.

Doma ostali starší, síce solventnejší, ale v mnohých prípadoch s menej "ostrým zrakom". Úradníci a aparátčici, netrpiaci nedostatkami v zásobovaní, môžu nerušene navštevovať šťastím prekypujúce "tanečnice". Aké je to dojímavé...

Jemné a citlivé ženské duše a srdcia sú ušetrené od grobianov, vydýchli si a môžu sa koncentrovať na kultúry chtivú inteligenciu. Z nosa im síce môže kvapkať, ale hrúbka futrála a "ohľaduplnosť" je rozhodujúca.

Od 24. februára minulého roku som sa nevedel vpratať do svojej kože. Nevedel som si vysvetliť, prečo ten kretén nahnal vojsko na cudzie územie iba tak, s holými zadkami, bez čuby a torby.

Dnes som sa z tejto nevedomosti zrazu precitol. Pochopil som. Má súcit so štetkami a vymyslel geniálnu stratégiu, ako ich ochrániť pred tupými nadržanými mužikmi.

Zdroj : TOP