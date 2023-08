Zrejme nepadlo jablko, ale Newton letel smerom k nemu !

V cárskom režime je vôľa cára zákonom bez ohľadu na zvrátenosť obsahu, je a pre svet bude čoraz ťažšie existovať s nimi. Otázkou je, či svet vôbec chce svoju existenciu prevracať na ruby, stavať prírodné zákony na hlavu len preto, aby sa to hodilo do predstáv choromyseľných mozgov. Popierať rukolapne ( fyzicky hmatateľne, vizuálne ) preukázané udalosti z dôvodu, že zákony cárskeho režimu sú postavené inak, je a bude pre všetkých vo svete nemožné. Povedal som tým niečo, čo by každý súdny človek nevedel ? Určite nie.

Google dostal od ruského súdu pokutu 3 miliónov rubľov ( 28611.- € ) za to, že zo svojich stránok nestiahol videá, ktoré svojim obsahom stavajú ruskú armádu do svetla agresora. Inými slovami, o cárskej armáde informujú v rozpore s platnými zákonmi. Cárska armáda má svoje pokyny, v žiadnom prípade sa nespreneverila svojim zásadám a špeciálnu vojenskú operáciu ( v preklade dobyvačnú agresívnu vojnu ) vedie v súlade s medzinárodným právom a humanistickým prístupom k civilnému obyvateľstvu. Z rozhodnutia cára agresorom nebola, nie je a nebude, s tým sa musia zmieriť všetci, inak mu budú päty obrátené do zadu. Takto sa to budú učiť aj deti v škole, pre ktoré sa už chystajú nové učebnice.

Viditeľné a hmatateľné dôkazy, množiace sa denne po útokoch na civilov nie sú pravdivé, sú protizákonné a preto si Google plne zaslúži "mastnú pokutu". Tak im treba !

Bez vážnejšieho premýšľania je možné konštatovať úplnú zhodu cárskej filozofie pravidiel života s tvrdením, že gravitácia pôsobí opačne, Izák sa v inkriminovanom momente zdvihol zo zeme a hlavou narazil do jablka na strome. Ak vôbec podľa neho nejaká gravitácia existuje, pretože Isaac Newton nebol rus, žil v centre imperializmu a s tými sa nielenže neradno bratať, ale od nich nič vhodné pre sovietskeho človeka nemôže pochádzať. Zase v súlade s cárskou filozofiou života, ak by sme požiadali o vysvetlenie podstaty ich tvrdení, ničoho sa nedočkáme. Nemajú vo zvyku polemizovať o čomkoľvek, ľudí postavia pred "cárom posvätené písmo" a tam to končí. Nič nie je také ako v skutočnosti je, ale také ako povie cár. Slepo bojovať a umrieť ako hrdina, to je jediný cieľ a povinnosť.

Chudáci vlastníci Google ( Alphabet Inc. ) ! Ešteže som sa nedostal aj ja do tohoto klubu zatratených duší. Nepretržite by som sa strhával zo sna, dvakrát za noc menil prepotené pyžamo od zdrvujúcich myšlienok a neustále si opakoval, kde len vezme vedenie tých 28 611.- €. Koho obetujú a vezmú mu príspevok na kravaty, alebo nebodaj mu na tvrdo zarazia nejaký let firemným tryskáčom a chudák sa bude musieť uskromniť v biznis triede nejakého ušmudlaného Jumbo Jetu, A - 380, alebo nebodaj klesne až do Boengu 787 Dreamlineru. A to všetko len so šampanským v ruke, bez letušky na klíne. No hrozné...

A to si ešte cársky sudcovia vonkoncom neuvedomili, že na tvrdo zaútočili na vlastnú krv. Spoluzakladateľom Google je popri Larym Pageovi predsa aj rus Sergej Michailovič Brin ( na titulnej fotografii ), narodený 21.8.1973 v Moskve. Že je americký občan, to na pôvode neuberá nič. V žilách mu koluje ruská krv, hoci po tomto všetkom sa ponúka otázka, či sa aj krvné skupiny nedožili cárovej revízie.

Bobky mám aj ja. Ak sa môj verejne sledovaný mediálny výtlak porovná s Googlom a nebodaj si s adekvátnou pokutou spomenú aj na mňa, nastane dilema, ktorú ani banka nevyrieši. Už aj jednocentovky sú každému na obtiaž a menšie nemáme. Leda že by som zaplatil v naturáliách, paradajkou zo záhrady. Koncom septembra sa medzi poslednými určite nájde aj nejaká oneskorená, nedozretá a malá...

