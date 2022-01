Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna

Od polovice Decembra začalo v Nórsku platit' nariadenie o zákaze alkoholu. Vysvetlím. Nórske veličenstvo a teda hlavy krajiny si totiž myslia, že l'udia sa zgrupujú a následne prenášajú infekciu práve pri stretnutiach v baroch a majú sa k sebe ovel'a viac po požití alkoholu. Na tom niečo bude. Ale pre l'udí mimo Nórska to znie "divne". Čo s koronou má alkohol? Ved' to nemá spojitost'. Má i nemá. Zaujímavé je, že po uvol'není tohto zákazu počet nakazených stúpol na čísla, ktoré tu ešte neboli. Ani v čase lockdownu, ani v čase prvej či druhej vlny, NIKDY.

Po tomto nariadení mi majitel' reštiky napísal (nie teda len mne, ale všetkým zamestnancom), že bude musiet' zatvorit' na dobu neurčitú. Ved' predsa l'udia nebudú chodit' do fine dining reštaurácie, kde si nemôžu dopriat' pohár či fl'ašu dobrého vína. Blížil sa i Silvester. Po meetingu sme sa ale rozhodli, že necháme otvorené. Vymysleli sme nejaké varianty ako "nealkoholickú kombináciu" k podávaným jedlám a dúfali sme, że to niekoho priláka. A bol to ten najlepší krok. Ked'že väčšina reštaurácii a všetky bary zatvorili, domáci sa hrnuli k nám, no najväčšie percentá klientov tvorili turisti - predsa tí, ktorí prišli Vianoce a Nový Rok oslávit' do zasneženej severskej krajiny. Mnohí z nich netušili a dokonca pochybovali, že naozaj nesmieme servírovat' alkohol. Každému som to, ako sa očakávalo, po prezentácii menu vysvetlila a ponúkla som nealko varianty. Niektorí to pochopili hned', iným to trvalo a neodpustili si poznámky. Samostatnú kategóriu tvoria l'udia, ktorí sa tvárili, že pochopili a po pol hodine sa ma pýtali : "A teraz už /pit'/ môžme?" Pod túto kategóriu spadajú len turisti, domáci situáciu dobre chápali a neskúšali.

Pozn.: Toto nariadenie platilo len pre podávanie alkoholu v zariadeniach.

Každopádne, boli sme zamorení turistami i Nórmi, mali sme čo robit' a gratulovali sme si, že sme predsa len nezatvorili. Takto to trvalo mesiac a v polovici januára sme opät' začali podávat' alkohol. Všetko sa vrátilo do normálu - myslím tým nový, "koronový" normál, aby sme sa chápali. Mña to teda neovplyvnilo, iba v už spomínanej práci.

Bola sobota, prvý víkend, od kedy sa alkohol vrátil do zariadení a my sme boli (inak to napísat' neviem, pardon) natrieskaní l'ud'mi. Mali sme štyria čašníci čo robit', a jedna kolegyña sa okolo 22:00 rozhodla, že odíde domov, lebo sa necítila dobre. Myslela si, že to bola menštruácia. Poznám ju, sme vel'mi dobré kamarátky a viem, že sa musela cítit' naozaj' na nič, inak by neodišla. Sme také Slovensko-Talianske duo, čo robí až kým nás niečo nezlomí. No to sa nám asi vypomstilo.

V nedel'u už bolo jasné, že má Covid. Tak sme sa teda preventívne všetci, čo sme s ñou boli v kontakte, museli odtestovat'. Pondelkový PCR bol negatívny, no práve vtedy mi začali symptómy. Najviac mi to napadlo hlasivky a hrdlo. Bolo mi jasné, že v takom stave nebudem schopná robit'. Čakala som, že situácia a stav sa mi budú zlepšovat', ale opak bol pravdou. Spravila som si TRI domáce rapid testy a všetky vyšli negatívne. Začala som si mysliet', že si to nahováram, že vlastne mi nič nie je (i ked' opak bol, samozrejme, pravdou.) V stredu som dúfala, že hlas sa mi vráti do normálu a možno by som mohla i do práce v najbližších dñoch. Vo štvrtok ráno som ale hlas nemala vôbec a kašel' bol taký silný, že o polepšení nebolo ani chýru, ani slychu. Tak som teda šla na druhý PCR test.

Ako to je na Slovensku? Pretože tu stojíte v kilometrovej rade vonku. Otvárajú to o 9:00 a pri mojom pondelkovom príchode o 9:30 to trvalo hodinu a pol až dve. Preto som ten druhý raz chcela íst' v dostatočnom predstihu, chorobe to isto nepomohlo, ale ked'že som niekde hlboko vo vnútri vedela, že som pozitívna, radšej som išla skoro ráno a bola som v rade tento raz úplne prvá. Čakala som okolo 35 minút, kým otvorili dvere centra a to už za mnou stáli desiatky l'udí. Ked'že som si robila domáce testy, poslali ma hned' na PCR. Bola som vybavená v priebehu 5 minút, ale je to iba tým, že som tam bola prvá.

Výsleky tohto testu boli teda pozitívne. A k izolácii. Oficiálne by ste tu mali byt' v izolácii minimálne 6 dní. Ak máte príznaky, minimum 6 dní od ich nástupu. Ak príznaky nemáte, mali by ste sa izolovat' 6 dní od pozitívneho výsledku. Neviem, či som jediná, komu sa toto nezdá, ale možno som :D Ja totiž príznaky mám už 8 dní, pozitívny výsledok bol z testu vykonaného vo štvrtok, teda 5 dní dozadu. Teoreticky by som mohla skončit' izoláciu už po zajtrajšom dni (a novom teste). Prakticky sa tak ešte necítim. Úprimne, je mi ovel'a lepše, i hlas sa mi vrátil, ale ešte potrvá zopár dní, kým budem úplne "prekonaná".

Tak to funguje tu. Tak to prežívam ja. Som rada, že nič vážnejšie to nie je, iba sa to príliš vlečie, na môj vkus :) Tak mi to aspoñ pripadá, ale to bude asi tým, že som zvyknutá byt' v pohybe. Aké máte, ak máte, skúsenosti VY?

Držte sa a hlavne v zdraví. To si človek naozaj začne vážit' o niečo viac práve ked' ho má podlomené.

S.