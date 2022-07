Bralova skala

I keď je to nevysoký kopec, s nadmorskou výškou 826 metrov, z jeho vrcholových skál je pekný výhľad na Handlovskú a Turčiansku kotlinu a tiež na okolité zalesnené kopce, či lúky v údoliach.

Na Bralovu skalu vedie viac značených turistických chodníkov. Najkratší je priamo z rekreačného strediska Remata, na vrchol je to približne jeden kilometer, takže veľmi krátka trasa.

Ale nie vždy čo je krátke je aj pohodové. Celý chodník je dosť „výživný“ na stúpanie. Ale keď nie je kde sa ponáhľať, a je pekné okolie, tak sa dá trasou aj posedieť či postáť, v mojom prípade prestávku využiť na fotenie.

Za horským hotelom Remata sa nachádza parkovisko a odtiaľto vedie žlto značený turistický chodník. Zaujímavosťou je to, že vedie vlastne medzi vystavané chatky do lesa.

horský hotel Remata

rekreačné chatky

Na okraji lesa je nápis s upozornením, že nad cestou sa pracuje. Nuž nebolo to len nad cestou, popílené stromy, konáre, boli aj na chodníku. Našťastie nebol to až tak dlhý úsek.

nad cestou sa pracuje

Je zaujímavé to, že keď sa vypilujú stromy, už takýto starý suchý a chorý sa neodstráni tiež.

V lese sa nachádzajú balvany rôznej veľkosti a tvarov, sú vďačným objektom pre môj fotoaparát, niekedy ide aj o to, že sa pri tom na minútku pri tom stúpaní zastavím.

Prichádzam na vrchol. Na vrchole sa nachádza aj vysielač a pár turistov je aj na vyhliadkovej skale.

vrcholový smerovník

vysielač

Času mám dosť tak si počkám na výhľadové fotografovanie.

výhľadová skala

Výhľady do okolia sú naozaj krásne, je to veľmi pekné miesto, avšak menšie deti by som sem na výlet nebrala. Nie tak kvôli trase, ale skala nie je bezpečnostne ohraničená a hrozí možnosť pádu.

Výhľady z Bralovej skaly.

Na vedľajšom výčnelku skaly rastie tis, kde má korene a z čoho čerpá živiny na tej skale je pre mňa záhada. Je z neho výhľad na vyššiu vyhliadkovú skalu.

Po návrate do rekreačného strediska som sa zastavila pri okrasných rybníkoch na zaslúženú kofolu. V peknom prostredí sa okrem rybníka nachádzajú aj zvieratká, detské ihrisko a tiež kto má záujem môže so zapožičanou udicou si vyloviť vlastnú rybu.

Okrasné rybníky

Nie každý však chytí rybu, niektorí zrejme chytajú elektriku.

Bolo to príjemné zavŕšenie celého dňa.