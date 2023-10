Dražovce Barohať – Zobor – Pyramída - Svoradova jaskyňa – Barohať.

Zaujímavým turistickým okruhom, s výhľadmi na Nitru a jeho okolie, je okruh z Dražoviec cez Zobor.

Pri smerovníku Barohať nad obcou Drážovce pri Nitre sa nachádza malé parkovisko a neďaleko známy Dražovský kostolík, ku ktorému vedie modré turistické značenie.

Dražovský kostolík, ktorý je zasvätený svätému Michalovi Archanjelovi, patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam na Slovensku. Stojí na okraji strmého zrázu nad obcou. Vznikol pravdepodobne v 11. až polovici 13. storočia v areáli slovanského hradiska, ktoré bolo osídlené už v praveku. Ide o jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a s vežičkou na západnom priečelí.

V 12. alebo 13. storočí spravoval kostolík zoborský kláštor benediktínov, ku kostolíku pribudla prístavba ktorá v 15. storočí zanikla. Kostolík prešiel rôznymi úpravami, hrozil mu aj zánik, keď sa pri stavbe železničnej trate kameň doloval z kopca na ktorom stál kostolík.

Archeologický výskum v rokoch 1989 až 1997 v okolí kostola objavil pohrebisko, kde sa pochovávalo od 11. do 17. storočia.

kostol sv. Michala Archanjela

Od kostola sú výhľady na obec, neďalekú Nitru a tiež na továrenské haly priemyselného parku.

výhľad na Nitru, Nitriansky hrad

obec Dražovce

priemyselný park

Od kostolíka pokračujem modrým turistickým značením až po smerovník Pod Plieškou, odkiaľ pokračujem zeleným turistickým značením. Je to chodník nad vinohradmi, neskôr lesom a rozsiahlymi lúkami s výhľadmi a znovu lesom. Chodník je len mierne stúpajúci, miestami klesajúci až po smerovník Lyžiarska lúka, tu už začína prudšie stúpanie smerom na Zobor.

Výhľady z lúk.

Po krátkom úseku lesom chodník vedie cez rozsiahlu lúku. Nachádza sa tu aj skalný kruh tkz. Zoborský Stonehenge.

chodník lesom

Zoborské Stonehenge

Chodník cez lúku.

Prekvapilo ma množstvo vážok ktoré tu poletovali, vážky som vždy dávala do súvisu s vodou, s vodnou hladinou, avšak tu žiadna voda nie je.

vážka

výhľad späť z okraja lesa

stúpanie k Lyžiarskej lúke

Zoborské lesy

Zobor s nadmorskou výškou 586,9 metra predstavuje južné zakončenie pohoria Tríbeč. Na horskom chrbte pod vrcholom Zobora sa rozprestiera prírodná rezervácia Zoborská lesostep, Na južných svahoch sa darí vinohradom. Zobor a jeho okolie má aj bohatú históriu, koncom doby bronzovej a začiatkom doby železnej sa tu nachádzalo hradisko, ktoré ohraničoval obranný val dlhý takmer 2 km, s výškou až 7 metrov. Hradisko malo rozlohu približne 15 ha.

Hradisko Zobor je pamiatkovo chránenou Národnou kultúrnou pamiatkou a tiež archeologickou lokalitou.

Vrchol Zobora a výhľad na Nitru.

Predvrcholom Zobora je tkz. Pyramída, na ktorom sa nachádza zďaleka viditeľný rozhlasový a televízny vysielač. Kde pokračujem červeným turistickým značením až po Sedlo pod Zoborom na Pyramídu ma dovedie modré turistické značenie.

klesanie zo Zobora

chodník zo Sedla pod Zoborom k Pyramíde

Pyramída je omylom považovaná za vrchol Zobora, ale nie je tomu tak. Je to skalnatý predvrchol Zobora, s nadmorskou výškou 553,8. Na jeho vrchole sa nachádza telekomunikačná veža, ktorú vidieť už z diaľky. Od Pyramídy sú panoramatické výhľady na Nitru a okolie. Vedľa veže stojí zvyšok jedného zo siedmych miléniových stĺpov postavených pri príležitosti tisíceho výročia založenia uhorského štátu, ktorý bol postavený v roku 1896 z 344 žulových blokov. Pôvodna výška pamätníka bola 20,6 m V roku 1921 pamätník legionári vyhodili do vzduchu, zachovala sa len spodná valcovitá časť.

telekomunikačná veža a miléniový pamätník

Kedysi sem viezla návštevníkov lanovka, z ktorej zostala len vrchná stanica.

Výhľady na Nitru a okolie.

Kremence a bridlice pod vrcholom využívali horolezci ako cvičný terén. 1.9.2022 bola otvorená Via ferrata Zobor. Nevedela som si predstaviť kde by to mohlo byť ale nakoniec som ju našla, ale skúšať ju prejsť na to odvahu by som nenašla.

Via ferrata Zobor

Pod Pyramídou sa nachádza aj malý domček, ktorý sa dá prenajať a z tohto pekného miesta sledovať východy a západy slnka. Je tu vybudované ohnisko a nachádza sa tu aj pojazdný bufet.

domček a sedenie

Od Pyramídy sa vraciam k smerovníku Sedlo pod Zoborom a odtiaľto pokračujem modrým turistickým značením k nemocnici sv. Svorada. Ešte pred nemocnicou je odbočka k Svoradovej jaskyni. Sem nás dovedie modré turistické značenie cestou sú zastavenia Krížovej cesty.

valy hradiska

chodník lesom

Krížová cesta

Svoradova jaskyňa je je najstaršou známou nitrianskou jaskyňou. Nachádza sa na západnom výbežku nižšieho vrchola Zobora.. Je tu postavený kamenný oltár sv. Svorada, ktorý žil v 11. storočí ako zoborský pustovník.

Svoradova jaskyňa

Nad jaskyňu sa nachádza chránené územie Zoborská lesostep.

Keď schádzame od jaskyne, pokračujeme chodníkom popri Svoradovom prameni. Vode z tohto prameňa boli pripisované zázračné účinky, avšak v tomto období je prameň vyschnutý.

Svoradov prameň

Od liečebného ústavu pokračujem lesným porastom, lúkou, modrým turistickým značením a neskôr zeleným späť k smerovníku Barohať.

Zoborské lesy

Zoborské lúky

Výhodou Zoborských lesov je aj to, že je tu množstvo značených turistických chodníkov, ktoré si môžeme skombinovať podľa kondície, alebo času ktorý máme k dispozícii, nie sú veľké prevýšenia, skôr sú to prechádzkové trasy, vhodné pre všetky vekové kategórie.