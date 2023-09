Jej dĺžka od parkoviska pred vstupom do doliny je 7,2 km celou dolinou vedie úzka asfaltovaná cesta, vhodná pre cyklistov a korčuliarov, ktorí ju aj v hojnej miere využívajú. Celou dolinou preteká Gaderský potok.

Na vstupe do doliny je drevená brána, zdobená aj drevenou plastikou Jánošíka. Práve prvý film Jánošík bol v tejto doline natáčaný. Nachádza sa tu aj pamätník padlým v SNP a príjemný parčík.

vstupná brána do doliny

drevená plastika Jánošíka

pamätník SNP

Gaderský potok

O niečo ďalej je chatová osada Gader, s reštauračným zariadením.

Gaderská dolina

chatová osada Gader

Do Gaderskej doliny ústia ďalšie dve doliny a to Konský dol a Vápenná dolina, turistické chodníky cez tieto doliny nás zavedú na vrchol Tlstej a Ostrej, čo však teraz nie je mojim cieľom.

Trasou sa nachádzajú informačné tabule o faune a flóre tohto územia. Kým zurčí celou dolinou Gaderský potok, natrafíme trasou na zaujímavé skalné útvary, puklinové jaskynky a všade navôkol sviežu zeleň.

Asi tak v polovici doliny sa nachádza prístrešok, sedenia a malé mlynky, sme v časti Mlynčekovo. Táto atrakcia poteší hlavne det, ale aj dospelých. Na mlynčeky z druhej strany dozerá vodník. Je to príjemné miesto na posedenie.

oddychová zóna - Mlynčekovo

Žblnkajúci potok, klepot mlynčekov, príjemné posedenie v chládku vysokých stromov, láka tu dlhšie pobudnúť.

malá žabka

Cesta pokračuje ďalej popri potoku, vysokých skalách navôkol, až k horárni. Nad ňou vidíme rôzne skalné veže, ústie doliny je už neďaleko.

Gaderská dolina sa v hornej časti rozdvojuje do dvoch dolín a to ľavostrannej Dedošovej doliny a pravostrannej Vlkanovej, odkiaľ priteká pravostranný prítok Gaderského potoka, Selenec.

Práve vo Vlkanovej sa nachádza ďalší skvost a to Čertova brána, ktorá. je charakteristická svojimi tesnými skalnatými prevismi a útesmi.

chodník Vlkanovou dolinou

potok Selenec

jaskyňa nad potokom

skalné útesy

Čertova brána

Za Čertovou bránou, nedostaneme sa do pekla, ale skôr do raja, kde však nemáme prístup. Do doliny Selenec , ktoré je územím Prírodnej rezervácie Padva, síce vedie chodník dolinou, ale táto dolina je pre turistov uzatvorená.