Kozlica a Trniny

Na tieto hôrky však nevedie turistické značenie, musíme sa spoľahnúť len na zvážnice, lesné cestičky a chodníky, intuíciu a určite dobrou pomôckou sú aj turistické mapy.

Z Klátovej Novej Vsi, jej časti Sádok, je trasa na tieto hôrky zaujímavá nakoľko nad obcou na vrchu Chríb sa nachádza sakrálna stavba, rímskokatolícky kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Najstaršie časti tohto románskeho kostola vznikli v 12. storočí. Kostol bol viac krát upravovaný, dostavaný. V okolí kostola je funkčný cintorín

kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov

Od kostola pokračujem poľnou cestou smerom k lesu. Počasie nebude priať pekným výhľadom, občas sa obzriem späť na kostolík na kopci a potom som ich zazrela na poli pod horou. Nebola som si istá, či to náhodou nie sú to kravy na paši, ale predsa by sa nepásli na poli. Stádo bolo dosť ďaleko, až po priblížení som identifikovala veľké stádo muflónov. Ešte som také početné stádo v prírode nevidela a ani sa mi nepodarilo ho celé dostať do objektívu..

pohľad späť, kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov

muflóni

Pokračujem zvážnicou cez les a neskôr lesným chodníkom.

zvážnica

Udivuje ma príroda, je zimné obdobie, snehu však niet a niektoré rastliny ako keby popierali toto ročné obdobie a svojimi zelenými listami zdobia zimný les.

Nasleduje čistinka a po chvíli stúpanie na hrebeň Kozlice. Trasou je zelených ozdôb viac, okolie je zarastené machom, nachádzajú sa tu povykrúcané stromy, rôzne pne pri ktorých pracuje fantázia, čo ktorý z nich pripomína, pastva pre oči.

Kozlica sa nachádza na bočnom hrebeni v severnej časti pohoria Tríbeč, má nadmorskú výšku 498 metrov, je z neho polkruhový výhľad na kopce Tríbeča, ako aj do dolín v okolí Topoľčian, na severovýchode je to pohorie Považského Inovca. Polkruhový výhľad kazí len kameňolom v obci Krnča, je to ako keby otvorená rana v prírode, daň za civilizáciu.

Stúpanie na Kozlicu a chodník hrebeňom.

Keď sa fantázii medze nekladú.

Roztancované stromy.

Na vrchole sa nachádza kniha a tiež sedenie.

posedenie na vrchole

Výhľady z Kozlice

Keď budeme pokračovať hrebeňom, ktorý tvorí mierna vlnovka, prídeme na ďalší vrchol, Trniny, s nadmorskou výškou 495 metrov, ktorá je ako keby dvojčaťom Kozlice. Výhľadovo je podobný ako Kozlica.

Smerom na Trniny.

Vrcholové kremence Trnín

Výstup na Kozlicu a Trniny je nenáročný pokiaľ však okolnosti prajú, môžeme si pozrieť ďalšiu kremencovú hôrku, Vres, len sa nám túra predĺži o približne 2 kilometre, ale stojí to za to. Ale o tom nabudúce.