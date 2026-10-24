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24. okt 2026 o 19:17
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Levoča, Bazilika svätého Jakuba

Na historickom námestí Majstra Pavla v Levoči sa už po stáročia týčia dve významné dominanty mesta, renesančná mestská radnica a v jej tesnom susedstve Bazilika svätého Jakuba.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Levoča, Bazilika svätého Jakuba
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Kým radnica pripomína bohatú históriu niekdajšieho slobodného kráľovského mesta, bazilika ukrýva vzácne umelecké poklady, ktoré sú dôkazom viery, tvorivosti a mimoriadnej zručnosti našich predkov.

Výstavba gotického chrámu sa začala v prvej polovici 14. storočia, keď už pôvodný kostol kapacitne nepostačoval potrebám rozvíjajúcej sa Levoče. V priebehu nasledujúcich storočí prešiel viacerými úpravami a svoju dnešnú podobu získal aj vďaka rozsiahlym stavebným zásahom v 18. a 19. storočí, keď pribudla neogotická veža.

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Chrám je zasvätený svätému Jakubovi Staršiemu, jednému z dvanástich apoštolov Ježiša Krista. Spolu so svojím bratom Jánom pracoval ako rybár pri Galilejskom mori a spolu s Petrom patril k Ježišovým najbližším nasledovníkom. Okolo roku 44 ho dal kráľ Herodes Agrippa I. v Jeruzaleme popraviť mečom. Jeho meno sa dodnes spája so španielskym mestom Santiago de Compostela, jedným z najvýznamnejších pútnických miest kresťanstva. Svätý Jakub starší je patrónom bojovníkov, pútnikov a robotníkov.

Exteriér Baziliky svätého Jakuba

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Skutočné bohatstvo baziliky sa odhaľuje v jej interiéri, kde sa nachádzajú vzácne umelecké diela Majstra Pavla z Levoče a jeho dielne.

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Najväčšiu pozornosť priťahuje hlavný oltár svätého Jakuba, ktorý patrí k najvýznamnejším dielam neskorej gotiky a je najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete. Dosahuje výšku 18,62 metra a šírku 6,27 metra. Z lipového dreva ho vytvorili v rokoch 1508 až 1517 a jeho povrch zdobí lístkové zlato. 

hlavný oltár
hlavný oltár 

V strede oltára sa nachádza Madona s dieťaťom, po jej bokoch stoja svätý Jakub Starší a svätý Ján Evanjelista. V spodnej časti je znázornená Posledná večera. Oltárne krídla zdobia maľby zachytávajúce výjavy z Kristových pašií a zo života svätých Jakuba a Jána. Každá postava, každý detail a každý záhyb odevu prezrádzajú mimoriadnu zručnosť svojich tvorcov. Oltár nie je iba monumentálnym umeleckým dielom, ale aj pôsobivým obrazovým rozprávaním biblických príbehov.

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Detaily hlavného oltára

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Makety tabuľových malieb na zatvorených krídlach oltára
Makety tabuľových malieb na zatvorených krídlach oltára 

Interiér baziliky dopĺňajú ďalšie vzácne diela, medzi nimi oltár Narodenia Pána z roku 1500, oltár svätej Anny, oltár svätého Jána a sochy svätého Jána Almužníka, svätého Leonarda či svätého Juraja a mnohé ďalšie. Každé z nich prispieva k jedinečnej atmosfére chrámu a pripomína význam sakrálneho umenia v živote našich predkov.

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O samotnom Majstrovi Pavlovi z Levoče sa zachovalo len málo informácií. Keďže v roku 1550 vyhorel levočský archív, mnohé podrobnosti o jeho živote a pôvode zostali zahalené tajomstvom. Do Levoče sa tento významný neskorogotický rezbár a sochár prisťahoval približne okolo roku 1500, už ako štyridsaťročný. Jeho diela dnes obdivujeme nielen v Levoči, ale aj v ďalších oblastiach Spiša, Šariša, Liptova a Gemera. Hoci jeho životný príbeh poznáme iba čiastočne, jeho umelecký odkaz pretrváva celé stáročia.

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Vzácne vybavenie chrámu dopĺňajú aj bohoslužobné predmety, ako monštrancie a kalichy, ktoré vytvoril levočský zlatník Ján Szilassy. Zdobené emailom, tepanými ornamentmi, drahokamami a českými granátmi svedčia o vysokej úrovni dobového zlatníckeho remesla. Jeho tvorba sa rozšírila aj do ďalších častí Rakúskej monarchie. Hlavný oltár i diela zlatníckeho umenia patria k významnému kultúrnemu dedičstvu, ktoré si zaslúži našu ochranu a obdiv.

Význam chrámu potvrdilo aj jeho povýšenie na menšiu baziliku. Pápež František dekrétom z 30. novembra 2015 udelil levočskému farskému chrámu čestný titul Basilica minor, čím sa ešte viac zdôraznila jeho duchovná a kultúrna hodnota.

Či vstúpime do baziliky ako veriaci, alebo ako obdivovatelia histórie a umenia, len ťažko zostaneme ľahostajní. Pohľad na monumentálny oltár a precízne vypracované sochy v nás vyvoláva úžas nad tým, čo dokázali ľudské ruky vytvoriť pred viac než piatimi storočiami, bez dnešných technológií a moderných nástrojov. Za každým detailom sa skrývajú hodiny trpezlivej práce, talent a hlboké poznanie remesla.

Bazilika svätého Jakuba je preto oveľa viac než historickou pamiatkou. Je svedectvom ľudskej tvorivosti, viery a túžby zanechať po sebe niečo trvalé. Je obdivuhodné, že tieto veľkolepé diela dokážu aj po stáročiach osloviť dnešného človeka a vzbudzovať v ňom úctu k svojim tvorcom. Keď chrám opúšťame, odnášame si nielen spomienku na jeho krásu, ale aj uvedomenie, aké vzácne dedičstvo nám naši predkovia zanechali. A práve preto si Bazilika svätého Jakuba zaslúži, aby sme sa pri jej návšteve na chvíľu zastavili, rozhliadli sa a s obdivom vnímali majstrovstvo, ktoré odolalo skúške času.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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