Levoča, mesto, v ktorom história dodnes dýcha

Levoča nie je len miestom s bohatou minulosťou. Je svedkom stáročí, počas ktorých sa tu stretávali obchodníci z rôznych krajín, vznikali významné umelecké diela, rozvíjalo sa vzdelanie a formovali sa myšlienky, ktoré ovplyvnili slovenskú kultúru. Každá historická budova, každá brána a každé zákutie pripomína, že mesto bolo po stáročia dôležitou súčasťou života na Spiši.
Práve tu sa začína moja cesta za poznávaním Levoče. Za jej slávou, príbehmi významných osobností, ale aj za obdobiami, keď mesto muselo čeliť požiarom, vojnám a hospodárskemu úpadku.
Korene Levoče siahajú hlboko do minulosti. Jej okolie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej a v 9. až 11. storočí tu existovali slovanské sídla. Ich vývoj prerušil tatársky vpád, po ktorom sa mnohé oblasti vyľudnili a spustošili. Panovníci sa následne snažili obnoviť život v postihnutých regiónoch a podporovali príchod nových obyvateľov.
Po roku 1242 sa na Spiš začali vo väčšom počte sťahovať osadníci zo stredného Nemecka, medzi ktorými mali významné zastúpenie Sasi. Ich príchod priniesol nové hospodárske impulzy a prispel k postupnému rozvoju mesta, ktoré sa v nasledujúcich desaťročiach zaradilo medzi najvýznamnejšie sídla regiónu.
Prvá písomná zmienka o Levoči pochádza z roku 1249. V listine uhorského kráľa Bela IV. sa mesto uvádza pod názvom Leucha. Dokument súvisel s darovaním pozemkov spišskému prepoštovi a dodnes predstavuje významný míľnik v dejinách mesta.
Skutočný vzostup Levoče sa spája s rokom 1271. Uhorský kráľ Štefan V. jej určil postavenie hlavného administratívneho centra Provincie spišských Sasov, čím sa upevnilo jej výnimočné postavenie a získala práva slobodného kráľovského mesta. Tieto privilégiá vytvorili priaznivé podmienky pre obchod, remeslá a rozvoj samosprávy. Levoča sa postupne stávala miestom, kde sa rozhodovalo o dôležitých záležitostiach regiónu a kde sa sústreďoval hospodársky i spoločenský život.
Významnú úlohu zohrala aj jej poloha. Mesto ležalo na križovatke obchodných ciest, ktoré spájali Pobaltie cez Krakov, s Balkánom a prepájali východné krajiny so západom a juhozápadom Európy. Osobitne dôležité bolo právo skladu, vďaka ktorému museli obchodníci na určených trasách ponúknuť svoj tovar na predaj v meste. Takéto postavenie prinášalo Levoči hospodárske výhody a priťahovalo obchodníkov aj zákazníkov z ďalekých krajín.
V uliciach sa stretávali ľudia rôznych jazykov a kultúr. Obchodovalo sa s rozmanitým tovarom, no mimoriadne významné miesto mala meď. Obchodné kontakty prinášali nielen bohatstvo, ale aj nové poznatky, umelecké podnety a možnosti nadväzovania vzťahov za hranicami regiónu. Levoča sa tak stávala mestom, ktoré nebolo uzavreté do vlastných hradieb, ale bolo súčasťou širšieho európskeho priestoru.
Ani jej dejiny však neboli iba príbehom prosperity. V prvej polovici 15. storočia mesto zasiahli nepokojné udalosti vrátane husitských vpádov a ničivého požiaru. Zložité obdobie ešte viac vyostrilo súperenie Levoče s Kežmarkom o hospodárske a politické prvenstvo na Spiši. Rivalita medzi oboma mestami prerástla do otvoreného konfliktu, ktorý sa stal jednou z výrazných kapitol regionálnych dejín.
Napriek týmto otrasom sa Levoča dokázala opäť pozdvihnúť. Jej hospodársky rozvoj dosiahol vysokú úroveň a k najvplyvnejším osobnostiam spätým s mestom patrili členovia rodu Thurzovcov. Ich vzostup úzko súvisel s obchodom, baníctvom a spracovaním kovov.
Ján Thurzo patril k najvýznamnejším podnikateľom svojej doby a stal sa hlavným tvorcom rodinného bohatstva. Práve z Levoče sa organizovali obchodné aktivity zamerané na luxusný tovar a kovy, ktoré smerovali do miest, ako boli Viedeň, Krakov či Košice. V spolupráci s Jakubom Fuggerom sa Thurzovci podieľali na budovaní rozsiahleho medzinárodného banského impéria. Levoča tak nebola iba regionálnym centrom, ale aj miestom, z ktorého viedli obchodné a podnikateľské väzby do významných európskych miest.
Bohatstvo mesta sa však neprejavovalo len v obchode. Levoča sa stala aj priestorom, v ktorom nachádzali svoje miesto umenie, vzdelanosť a kultúra. Pôsobili tu významné osobnosti a meštianske rodiny, ktoré podporovali rozvoj spoločenského života. Medzi najznámejšie mená patrí Majster Pavol z Levoče, ktorého umelecký odkaz je neodmysliteľne spojený s dejinami slovenského výtvarného umenia. S mestom sa spájajú aj rezbár Ján Henkel a anglický humanista a pedagóg Leonard Coxe.
Osobitné miesto v dejinách Levoče patrí kníhtlačiarskej tradícii. V roku 1624 tu bratia Brewerovci založili tlačiareň, ktorá sa postupne zaradila medzi významné vydavateľské centrá Uhorska. V jej dielni vznikali náboženské texty, učebnice, kalendáre a diela viacerých autorov. Medzi najznámejšie vydania patrí dielo Jána Amosa Komenského Orbis Pictus a slovenský evanjelický kancionál Juraja Tranovského známy ako Tranoscius.
Tlačiareň pomáhala šíriť vzdelanosť a literatúru v čase, keď knihy predstavovali vzácny a dôležitý prostriedok odovzdávania poznatkov. Vďaka nej sa Levoča zapísala do dejín nielen ako obchodné mesto, ale aj ako významné centrum knižnej kultúry.
Dôležitou súčasťou tejto tradície bolo aj školstvo. Korene slávneho Evanjelického lýcea siahajú do obdobia reformácie, keď v rokoch 1544 až 1558 vzniklo humanistické gymnázium. V roku 1696 sa pretransformovalo na lýceum, ktoré si v nasledujúcich storočiach vybudovalo významné postavenie.
Mimoriadny význam získalo v prvej polovici 19. storočia, keď sa Levoča stala jedným z centier slovenského národného života. Po odvolaní Ľudovíta Štúra z postu zástupcu profesora na lýceu v Bratislave v roku 1843 odišlo na protest trinásť jeho študentov. V marci 1844 pokračovali v štúdiu práve v Levoči.
Medzi nimi boli aj osobnosti, ktoré sa neskôr výrazne zapísali do slovenských dejín, napríklad Janko Kráľ, Ján Francisci-Rimavský a Pavol Dobšinský. Ich príchod dodal mestu osobitný význam. Levoča sa stala miestom, kde sa stretávali mladí ľudia zapálení pre slovenský jazyk, kultúru a národné povedomie. Jej historický význam preto nespočíva iba v zachovaných stavbách, ale aj v myšlienkach, ktoré sa v jej školských laviciach formovali.
Dejiny mesta však priniesli aj ďalšie ťažké skúšky. Povstania a kurucké vojny v 17. a 18. storočí nepriaznivo ovplyvnili hospodárstvo a obchod postupne strácal svoju niekdajšiu silu. Mesto, ktoré kedysi profitovalo z významných obchodných spojení, muselo čeliť obdobiu útlmu. Napriek tomu si uchovávalo svoju kultúrnu a vzdelanostnú tradíciu, ktorá sa stala dôležitou súčasťou jeho identity.
O stáročiach vývoja Levoče dnes rozprávajú aj jej historické hradby. Ich budovanie prebiehalo súbežne s rozvojom mesta a predstavovalo nevyhnutnú súčasť jeho ochrany. Pôvodný obranný systém meral približne 2,5 kilometra a dodnes sa zachovala jeho veľká časť. Súčasťou opevnenia boli bašty, brány a vodné priekopy, ktoré chránili obyvateľov aj majetok pred nepriateľskými útokmi.
Do mesta sa kedysi vstupovalo troma hlavnými bránami. Na severovýchodnej strane sa nachádzala Horná brána, známa aj ako Košická brána. Ďalšou bola Menhardská brána na východnej až južnej strane opevnenia. Treťou bola Dolná brána, ktorá sa už nezachovala.
Práve Košická brána je symbolickým vstupom do historickej Levoče. Keď ňou dnes návštevník prechádza, ocitá sa v prostredí, kde sa minulosť prirodzene prepája so súčasnosťou. Za hradbami sa otvárajú ulice lemované meštianskymi domami, sakrálne pamiatky, múzeá a architektonické skvosty, ktoré pripomínajú niekdajšiu slávu mesta.
Historické centrum Levoče
Meštianske domy
Levoča je dnes zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO a právom patrí medzi najvýznamnejšie historické mestá Slovenska. Jej hodnota nespočíva iba v jednotlivých pamiatkach, ale aj v jedinečnom celku, ktorý vytvárajú zachované historické prostredie, mestské opevnenie a stáročná kultúrna tradícia.
Pri prechádzke jej ulicami si možno predstaviť obchodníkov, ktorí sem prichádzali s tovarom z ďalekých krajín, remeselníkov pracujúcich v dielňach, tlačiarov pripravujúcich nové knihy či študentov, ktorí v školských laviciach snívali o budúcnosti svojho národa. Každé obdobie zanechalo v meste svoju stopu a spoločne vytvorili príbeh, ktorý pretrval stáročia.
Levoča je miestom, ktoré sa nedá spoznať iba pohľadom na jeho najznámejšie pamiatky. Treba sa v ňom zastaviť, všímať si detaily a nechať na seba pôsobiť atmosféru starých ulíc. Až vtedy človek pochopí, že za kamennými múrmi sa ukrýva oveľa viac než len história zapísaná v knihách.
Týmto sa začína moja malá séria článkov venovaná Levoči.