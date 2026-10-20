Levoča, renesančná radnica

Renesančná radnica nie je iba architektonickou dominantou a pripomienkou dávnej slávy slobodného kráľovského mesta. Za jej múrmi sa ukrývajú príbehy o mestskej moci, umení, významných historických osobnostiach i udalostiach, ktoré dodnes podnecujú zvedavosť návštevníkov. Každý detail tejto výnimočnej stavby má svoju hodnotu a pri bližšom pohľade odhaľuje ďalšie zaujímavosti z bohatej minulosti Levoče.
Počiatky radnice siahajú do polovice 15. storočia, keď sa Levoča tešila významnému postaveniu medzi slobodnými kráľovskými mestami. Radnica v tom čase predstavovala symbol bohatstva, samostatnosti a moci mesta. Práve tu zasadala mestská rada, prijímali sa dôležité rozhodnutia a riešili záležitosti, ktoré ovplyvňovali život obyvateľov. Budova tak bola nielen administratívnym centrom, ale aj miestom, kde sa formovala budúcnosť mesta a rozhodovalo o jeho ďalšom smerovaní.
Počas stáročí prešla radnica viacerými stavebnými úpravami, ktoré postupne menili jej vzhľad. Do dnešnej podoby ju prestavali v rokoch 1893 až 1895. Napriek zásahom si zachovala svoj historický charakter a dodnes pripomína obdobie, keď renesančná architektúra prinášala do mestského prostredia eleganciu, reprezentatívnosť a dôraz na umelecké detaily.
Medzi najzaujímavejšie prvky budovy patria renesančné arkády, ktoré jej dodávajú osobitý pôvab. Pozornosť návštevníkov priťahujú aj fresky na južnej strane radnice. Päť ženských postáv, vytvorených v roku 1615, predstavuje päť meštianskych cností ako je striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť. Tieto alegorické postavy nie sú iba umeleckou ozdobou. Vyjadrujú hodnoty, ktoré mali byť dôležité pre život mešťanov aj pre správne fungovanie mesta. Ich odkaz je zrozumiteľný aj dnes, pretože pripomína význam rozvahy, odvahy, sebaovládania a spravodlivého rozhodovania.
Osobitú atmosféru má aj interiér radnice. Historické miestnosti s trámovými stropmi približujú prostredie, v ktorom sa kedysi stretávali predstavitelia mesta a riešili jeho najdôležitejšie záležitosti. Výnimočným priestorom je poschodová predsieň zaklenutá hviezdicovou klenbou, ktorá zaujme svojím architektonickým riešením. Pri prechádzaní týmito priestormi si možno predstaviť, akú dôležitosť mala radnica v časoch najväčšieho rozkvetu Levoče a aké významné rozhodnutia sa za jej múrmi prijímali.
Dnes historická budova neslúži iba ako pamiatka na minulosť. Je tiež miestom, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s dejinami mesta prostredníctvom expozícií Spišského múzea v Levoči. Múzeum spravuje viacero objektov a práve expozícia v historickej radnici na námestí Majstra Pavla patrí medzi najnavštevovanejšie. Ponúka pohľad na vývoj mesta od jeho vzniku cez obdobia rozvoja a rozkvetu až po novšie dejiny.
Zbierky približujú nielen každodenný život niekdajších obyvateľov, ale aj kultúrne a umelecké bohatstvo regiónu. Medzi vystavenými predmetmi sa nachádzajú písomné dokumenty súvisiace s pôsobením štúrovcov v Levoči, gotické plastiky a oltáre, renesančné a barokové obrazy či ikony. Každý z týchto predmetov predstavuje inú kapitolu minulosti a pomáha vytvárať obraz mesta, ktoré bolo po stáročia významným centrom kultúry, vzdelanosti a umeleckej tvorby.
Z expozície múzea
Návšteva radnice však prináša aj príbehy, pri ktorých sa hranica medzi umeleckou krásou, historickým výskumom a tajomstvom stáva mimoriadne zaujímavou. Jedným z nich je osud mramorovej busty s nápisom Ceciliae Gonzagae. Dielo zobrazuje ženskú postavu a dlhý čas sa spájalo s Cecíliou Gonzagovou, príslušníčkou významného mantovského šľachtického rodu.
Cecília Gonzagová žila v rokoch 1426 až 1451. Bola talianskou šľachtičnou, ktorá sa rozhodla odmietnuť vopred dohodnutý, výhodný sobáš a namiesto manželského života si zvolila duchovnú cestu. Vstúpila do kláštora klarisiek Santa Lucia v Mantove. Jej životný príbeh tak predstavuje rozhodnutie ženy, ktorá dala prednosť vlastnému presvedčeniu pred očakávaniami svojho spoločenského prostredia.
Mramorová busta s jej menom bola umiestnená v kaštieli v Spišskom Hrhove a neskôr sa dlhé roky nachádzala v depozitári Slovenského národného múzea v Levoči. Pozornosť odborníkov vzbudila najmä vďaka výskumu slovenskej historičky umenia Marty Herucovej, ktorá v rokoch 2019 až 2021 publikovala zistenia, podľa ktorých malo ísť o mimoriadne vzácne renesančné dielo s originálnym podpisom slávneho talianskeho sochára Donatella.
Takéto prisúdenie by z busty robilo dielo mimoriadneho umeleckohistorického významu. Jej osud sa však v roku 2025 opäť dramaticky zmenil. V máji ministerstvo kultúry rozhodlo o premiestnení busty do skladu kaštieľa v Topoľčiankach. Na základe posudku talianskeho odborníka Francesca Cagliotiho následne oznámilo odlišný záver: podľa tohto hodnotenia nejde o originálne renesančné dielo, ale o zámerný neorenesančný falzifikát z konca 19. storočia, vytvorený pre vtedajší trh s umením. Zároveň sa objavila domnienka, že zobrazená žena nemusí byť Cecília Gonzagová, ale svätá Konštancia. Dielo sa tak začalo považovať za neskoršiu repliku, respektíve falzifikát vytvorený po roku 1884.
Príbeh busty ukazuje, aké náročné môže byť určovanie pôvodu historických umeleckých diel a ako sa môže ich interpretácia meniť v závislosti od nových výskumov a odborných posudkov. Pre bežného návštevníka nemusí byť jednoduché rozpoznať, či sa pozerá na originál z obdobia renesancie alebo na neskoršiu napodobeninu. Umelecká hodnota predmetu a jeho príťažlivosť však nemusia spočívať iba v mene autora či v jeho presnom datovaní. Busta zostáva krásnym dielom, ktoré v sebe nesie vlastný príbeh a pripomína, že aj samotné skúmanie minulosti môže byť plné prekvapení.
Ďalšou osobnosťou, ktorej meno sa nezmazateľne spája s Levočou, je legendárna Levočská biela pani. Jej príbeh patrí k najznámejším mestským legendám a dodnes priťahuje pozornosť ľudí, ktorých zaujímajú historické záhady, dramatické osudy a tajomné príbehy ukryté za múrmi starobylých miest.
Predlohou legendárnej postavy bola uhorská šľachtičná Juliana Géciová-Korponayová, ktorá žila v rokoch 1680 až 1714. Podľa povestí a slávneho románu maďarského spisovateľa Móra Jókaia mala zradiť Levoču v období politických a vojenských nepokojov. Príbeh hovorí, že keď sa zamilovala do kuruckého kapitána Štefana Andrássyho, ukradla kľúč od mestskej brány a umožnila cisárskym vojskám vstúpiť do mesta. Tým sa mala stať príčinou jeho zrady a tragického osudu.
Z tejto dramatickej udalosti sa postupne zrodila legenda o žene, ktorej duch ani po smrti nenašiel pokoj. Podľa povesti sa Levočská biela pani zjavuje v bielom odeve na mestských hradbách a počas nočných hodín blúdi ulicami. Jej zjavenie sa vysvetľuje ako večný trest za zradu mesta. Takéto príbehy dodávajú historickým miestam osobitnú atmosféru a prepájajú skutočné udalosti s ľudovou predstavivosťou.
Historická skutočnosť je však zložitejšia než literárne spracovanie. Juliana sa pohybovala v diplomatickom prostredí a spolupracovala s cisárskou stranou. Historické pramene zároveň spochybňujú predstavu, že by osobne zradila Levoču spôsobom, aký opisuje známy román. V roku 1714 bola popravená mečom za vlastizradu. Jej život sa tak skončil tragicky, no jej meno zostalo zachované v kolektívnej pamäti predovšetkým vďaka príbehu, ktorý postupne nadobudol podobu legendy.
Motív Levočskej bielej pani možno nájsť aj na dverách, kde je symbolicky zobrazená pri otváraní brány cisárskemu vojsku. Tento výjav pripomína dramatickú udalosť, ktorá sa stala základom známeho príbehu, ale zároveň ukazuje, ako silno dokáže literatúra a ľudová tradícia ovplyvniť vnímanie historických osobností.
Práve spojenie overiteľných dejín, umeleckých diel a legiend robí z levočskej radnice miesto, ktoré ponúka omnoho viac než iba obdivovanie historickej architektúry. Jej múry uchovávajú spomienky na časy mestského rozkvetu, na hodnoty, ktoré symbolizovali renesančné fresky, aj na umelecké predmety, ktorých pôvod dodnes vyvoláva diskusie. Popri nich ožívajú príbehy osobností, ktorých osudy sa postupne premenili na súčasť miestnej tradície.
Levoča tak návštevníkom ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do minulosti z viacerých uhlov pohľadu. Historická radnica je zároveň architektonickým skvostom, múzejným priestorom aj miestom, kde sa stretáva história s tajomstvom. Stačí sa na chvíľu zastaviť, pozorne si prezrieť jej detaily a započúvať sa do príbehov, ktoré sa s ňou spájajú. Človek potom zistí, že za kamennou fasádou sa neskrýva iba dávna minulosť, ale aj množstvo otázok, objavov a osudov, ktoré dokážu zaujať aj po stáročiach.