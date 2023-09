Na túto kremencovú skalku Tríbeča, s nadmorskou výškou 472 metrov, nevedie turistické značenie, Malá Ostrá sa nachádza v katastri Klížskeho Hradišťa, časti obce Veľký Klíž.

Z hlavnej cesty, vedúcej z Veľkého Klíža odbočíme do ulice, ktorá vedie k futbalovému štadionu, avšak už k nemu neodbočíme, pokračujeme lesnou cestou ďalej. Nenápadná smerovka nás navedie vľavo a už potom len pokračovať lesnou cestou.

lesná cesta

Tu natrafíme na oplotenú zvernicu, do ktorej vchádzame malou bránkou. Okolo sa nachádzajú zvyšky po ťažbe, konáre, pne. Chodník zvernicou pokračuje ďalej, ale zas tu je šípka ktorá nás nasmeruje na Malú Ostrú.

pozostatky ťažby

miestne značenie

Po chvíli už vidieť ostro dvíhajúci sa terén. To už je výstup na Malú Ostrú. Prívlastok Malá zrejme dostala nielen podľa nadmorskej výšky, ale aj preto lebo nie je to veľký úsek ale je ostrý.

stúpanie na Malú Ostrú

Aj keď z vrcholu nie sú ideálne výhľady, môžeme tu obdivovať rôzne skrútené stromy, popadané kmene stromov, podložie je tvorené ružovkastým kremencom ktoré miestami vystupuje na povrch. Na najvyššom bode sa nachádza vrcholová kniha a je tu malé ohnisko.

vrcholová kniha

Výhľady a okolie vrcholu Malej Ostrej.

Aj keď je to krátka trasa a taký zabudnutý kút, je tu krásne a Malá Ostrá je dobrým tipom na krátky výlet do prírody, alebo je to možné spojiť s ďalšími aktivitami po okolí.