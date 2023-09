Na Michalov vrch je možnosť sa dostať z viacerých strán. Najjednoduchšia je modro označená asfaltovaná lesná cesta, ktorý začína pri malom parkovisku vedľa hlavnej cesty medzi obcami Veľké Uherce a Skýcov, tú využívam najčastejšie.

Len o sto metrov kratší je modro označený turistický chodník z Klížskeho Hradišťa, miestnej časti Veľký Klíž. Je však iný, je to chodník lesom, s miernym stúpaním a v horúcich letných dňoch aj príjemnejší.

Klížske Hradište - začiatok trasy

Zo stredu obce chodník vedie popri súkromnom skanzene "Starý Klíž" a vnára sa do borovicového lesa. Vchádzame na územie Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

v pozadí skanzen

chodník borovicovým lesom

Vedľa chodníka je vybudovaný prístrešok a odkiaľ sú obmedzené výhľady, neskôr chodník pokračuje ohradenou zvernicou, z nej vyjdeme na čistinku, sedlo Vrchhora.

pristrešok

zvernica

sedlo Vrchhora

Vrchhora je križovatkou turistických chodníkov ako aj cyklotrás. Je tu vybudované ohnisko a prístrešok, je miestom krátkych výletov či opekačiek v prírode.

Vrchhora bola až do 19. storočia pútnickym miestom, nachádza sa tu zrúcanina renesančného kostola sv. Michala, ktorý bol postavený pravdepodobne v roku 1640 Štefanom Koharym. Neskôr v 18. storočí bol kostol zväčšený a barokovo upravený. Teraz je z neho len torzo, vo vnútri rastie mohutný strom, je tu upozornenie na padajúcu omietku a kamene, je škoda takejto stavby, ktorá sa nám rozsypáva pred očami.

Vrchhora - ruina kostola sv. Michala

Kaplnku sv. Jána Nepomuckého, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou, stretol lepší osud, v rokoch 2016-2021 bola obnovená.

kaplnka sv. Jána Nepomuckého

interiér kaplnky

Na Michalov vrch vedie ďalej chodník cez zvernicu. Je tu už listnatý, mladý les. Po chvíli je krátky výstup na kremencovú skalku na ktorej kedysi stál Michalov hrad.

chodník mladým lesom

Michalov vrch má nadmorskú výšku 540 metrov. Táto lokalita bola osídlená už v praveku. Archeologické výskumy potvrdili existenciu halštatského a neskôr aj laténskeho hradiska. V 11. storočí tu vzniká hradisko opevnené dvoma valmi. Prístup k nemu bol dobrý len zo smeru Vrchhory, z ostatných strán vrch ohraničujú strmé zrázy. Z vrcholu je výhľad na celé Ponitrie. Vnútorný val bol pravdepodobne 12 až 13. storočí nahradený masívnou murovanou hradbou, vnútornú zástavbu tvorili pravdepodobne dve murované vežovité stavby. Michalov hrad bol jedným z najstarších murovaných hradov na našom území. Hrad zanikol v 13. storočí, neskôr druhej polovici 15. storočia bola obnovená severná veža a oddelená od zvyšnej časti hradu priekopou. Hrad definitívne zanikol okolo polovice 16. storočia.. Dnes by sme pozostatky hradu asi ťažko našli. Aj keď tu neuvidíme zvyšky hradných múrov, je to krásne miesto s ružovo až červeno sfarbenými kremencami a výhľadmi do okolia.