Na návšteve u susedov – Čertoryje

Skôr ako sa dostaneme na lúky Čertoryje sa zastavujeme pri veternom mlyne, neďaleko obce Kuželov.

Veterný mlyn bol postavený v roku 1842 a vyše sto rokov slúžil na mletie obilia na múku a šrot. V minulosti bolo na území Moravy viac ako 60 veterných mlynov, s rozvojom priemyslu a výroby postupne všetky zanikli. Kuželovský veterný mlyn v rokoch 1973-77 prešiel rekonštrukciou, pri zachovaní pôvodnej podoby a od roku 2010 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

veterný mlyn

veterný mlyn

hospodárske budovy

Prehliadka múzejnej časti je za vstupné, aj to len hotovostne v českých korunách, ktoré sme so sebou nemali, škoda, možno nabudúce.

Čakajú nás však kvetnaté lúky, tak sa dlho nezdržujeme.

Národná prírodná rezervácia Čertoryje je jedným z najcennejších území Bielych Karpát. Výmera rezervácie je 325,58 ha, s ochranným pásmom je na rozlohe takmer 800 ha. Je to oblasť od obce Radějov až po štátnu hranicu so Slovenskom

Na rozsiahlych rozkvitnutých lúkach sa nachádzajú solitérne duby, lipy a oskoruše. Rastie tu 50 druhov zákonom chránených rastlín, medzi ktoré patrí aj 22 druhov orchideí.

Stromy sú na svojom mieste, lúky tiež, ale už pohľad na skosenú časť lúk napovedá, že sme na správnom mieste, ale v nesprávny čas. V tráve je množstvo rôznych kvetov, ale jarné orchidey už odkvitli a tie neskoršie zrejme ešte nezakvitli.

informačná tabuľa v oblasti Čertoryje

svet naruby?

Neviem podľa čoho územie dostalo názov Čertoryje, ani čerta ani žiadne vyryté miesta, ale čoho je tu naozaj veľa, to sú motýle. Mala som pocit, že každý kvet má svojho motýľa , včelu alebo čmeliaka. Na lúkach je množstvo sladkých jahôd, kým hmyz lákajú kvety, tak nás práve tie jahody. Máme to podelené, každý sa pasie na tom svojom.

oblasť Čertoryje

Kde sa vzali, tu sa vzali naraz sa objavila rodinka "indianov" na koňoch.

Kým rodinka indiana zapadla do tohto prostredia, za burácania svojho "tátoša" sa okolo nás prehnal mladík na štvorkolke. Tak takéto tátoše naozaj do Národnej prírodnej rezervácie nepatria.

Síce sme tu nenašli presne to, čo sme hľadali, ale nevzdali sme to. Preto sa presúvame na ďalšie miesto, kde by mohli kvitnúť. Ale o tom zas neskôr.