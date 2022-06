Na návšteve u susedov - Skanzen Strážnice

Výstavba múzea sa začala v roku 1973, už v roku 1981 boli verejnosti sprístupnené jednotlivé expozície.

Stavby v skanzene sú tematicky zamerané. Je tu oblasť Moravských kopaníc, luhačovického zálesia, Horňácka, technických vodných stavieb, vinohradnícky areál a areál lúčneho hospodárstva.

Skanzen sa nachádza vedľa Baťovho kanála, a pred vstupnou budovou je vybudované parkovisko.

Už vstupná budova skanzenu je zaujímavé, je to Národná kultúrna pamiatka, bývalý pánsky pivovar. Budova bola postavená koncom 17. storočia.

Pánsky pivovar

Dievčence v krojoch a s košíkmi zahájili prehliadku. Milo ma prekvapilo, keď títo mladí ľudia, ktorí boli rozmiestnený v jednotlivých objektoch skanzenu, pútavo rozprávali o živote a zvykoch v jednotlivých regiónoch, či to bol krst, svadba alebo úmrtie. Boli to zaujímavé prednášky, akýsi návrat do dôb minulých.

Moravské kopanice

Je to oblasť na moravsko- slovenskom pomedzí, v okolí Starého Hrozenkova. K osídleniu okolitých hôr došlo až 17-18 storočí. Tkz. kopaničiarskou kolonizáciou.

Boli to roztrúsené usadlosti postavené väčšinou v strede svojho pozemku.

Usadlosť z Vyškovca z roku 1856. Zaujímavé je, že tieto stavby so slamenou strechou nemali komín, dym sa odvádzal z otvoreného ohniska pod strechu a cez túto slamennú strechu sa rozptyľoval do ovzdušia.

kopaničiarska usadlosť

pečenie chleba

Stodoly z Výškovca, slúžili k mláteniu obilia, k ukladaniu slamy či sena. Niekedy aj na dočasné ustajnenie dobytka.

stodoly

Dom chudobného, drobného roľníka z okraja Vyškovca. Postavený bol v 80. rokoch 19. storočia. Má len dve miestnosti obytnú izbu a pitvor.

dom chudobného roľníka

Luhačovické Zálesie

Je to oblasť z okolia Luhačovíc. Stavby sa realizovali v okolí vodných tokov. Spočiatku to boli drevené stavby, neskôr už hlinené a tiež z nepálenej tehly.

Či už podľa stavieb ako aj zariadenia zrejme išlo o zámožnejšiu rodinu.

usadlosť z oblasti Luhačovíc

obytná časť

obytná časť

Dom z nepálenej tehly z oblasti Podhradia.

dom z nepálenej tehly

V oblasť Luhačovíc bola ovocinárskym krajom, pestovali sa tu hlavne jablká hrušky a slivky. Účelným spôsobom jeho konzervácie bolo sušenie, čo mnohokrát v pokrmoch nahradzovalo cukor či med.

Často sa ovocie sušilo len v chlebovej peci, ale kto pestoval toho viac tak mal vystavané aj sušiarne ovocia.

sušiarne ovocia

Horňácko

Horňácko je to hraničná oblasť medzi Slovenskom a Moravou, v okolí Veľkej nad Veličkou.

Obytný mlyn zo samoty Čerešníkové mlyny. Pozostáva z obytnej časti a je tu aj píla s vodným pohonom.

obytný mlyn

nevesta so ženíchom z mlyna

pec z obytného mlyna

píla na vodný pohon

V stodole U hrušiek je expozícia výstavby domov z hliny.

stodola u hrušiek

výstavba nabíjaním hliny

klasovitá väzba stavby

hlinené války

Kováčska dielňa z Lipova.

kováčska dielňa

vybavenie kováčskej dielne

Radová zástavba z Hrubej Vrbky.

radová zástavba

domy z Novej Lhoty

izba s nebožtíkom v Novej Lhote

Strážnicke Dolniacko

Pre túto oblasť je charakteristická radová zástavba v hlavnej a v niektorých priľahlých uliciach.

Objekty sú hlinené a tiež z pálených a nepálených tehál. Areál je v súčastnosti vo výstavbe.

výstavba Strážnické Dolniacko

Areál lúčneho hospodárstva a vinohradnícky areál

senník na lúke

V tejto oblasti bolo značne rozšírené vinohradníctvo, sú to objekty na spracovanie a skladovanie vína.

vinohradnícke objekty

vinohradnícky objekt z 19. storočia

Strážnický skanzen ponúka množstvo zaujímavých informácii a živote a zvyklostiach v jednotlivých regiónoch juhovýchodnej Moravy, stojí za to ho navštíviť.