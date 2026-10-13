Na túlačkách Malými Karpatmi, Devínska Kobyla

Počas jednej túry tu možno navštíviť známy Sandberg, prejsť sa lesom, spoznať pozostatky vojenskej základne z obdobia studenej vojny a na záver si vychutnať výhľady z modernej vyhliadkovej veže.
Na túru vyrážam z Devínskej Novej Vsi po zeleno značenom turistickom chodníku. Ten vedie k Sandbergu a pokračuje smerom na vrchol Devínskej Kobyly. Prvou zastávkou je práve Sandberg, ktorý je zaujímavý nielen svojím vzhľadom, ale predovšetkým geologickou a prírodnou hodnotou.
Sandberg je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla so štvrtým stupňom ochrany. Ide o významnú paleontologickú lokalitu, ktorej pieskovcové vrstvy sú pozostatkom treťohorného mora spred približne 14 až 16 miliónmi rokov.
Lokalita bola objavená pri ťažbe pieskovca pre potreby tehelne. Postupne sa tu našli skameneliny viac ako 300 druhov morských aj suchozemských živočíchov. Medzi nálezmi sú ulity, lastúry, žraločie zuby, ale aj pozostatky korytnačiek, tuleňov a kosti veľrýb. Je zaujímavé predstaviť si, že na tomto mieste sa kedysi rozprestieralo more a žili tu živočíchy, ktoré dnes poznáme už len z fosílnych nálezov.
Sandberg je významný aj z hľadiska ochrany prírody. Vyskytujú sa tu teplomilné rastliny a živočíchy, najmä rôzne druhy hmyzu, pieskomilné rastliny a zástupcovia čeľade vstavačovitých. Pieskovcové steny sú zároveň hniezdiskom včelárika zlatého, jedného z najfarebnejších vtákov našej prírody.
Okrem prírodných zaujímavostí ponúka Sandberg aj pekné výhľady na Devínsky hrad, rakúske polia a časť Moravy. Dobre viditeľný je aj tok rieky Moravy, ktorá sa pod Devínom vlieva do Dunaja. V tomto období má rieka slabší prietok, čo je pri pohľade na krajinu tiež dobre viditeľné.
Keď vystúpime vyššie už tie výhľady do okolia sú širšie aj keď v tento deň nie je počasie ideálne.
Po prehliadke zo Sandbergu pokračujem po zeleno značenom chodníku, ktorý sa neskôr napája na červenú turistickú trasu Cesty hrdinov SNP. Trasa vedie prevažne lesom a nemá výrazné prevýšenia, takže sa ide príjemne. Na križovatke turistických trás sa nachádza prístrešok, kde si možno oddýchnuť pred záverečným úsekom výstupu.
Odtiaľ je to na vrchol Devínskej Kobyly už len kúsok. Cestou míňam bývalú protilietadlovú raketovú základňu z obdobia studenej vojny. V jej okolí sa nachádza viacero bunkrov, ktoré sú dnes už v zdevastovanom stave. Pripomínajú obdobie, keď malo toto územie predovšetkým vojenský význam. Dnes tadiaľ vedie turistický chodník a návštevníci môžu tieto pozostatky minulosti vidieť počas výletu.
Hlavným cieľom je však vrchol Devínskej Kobyly a vyhliadková veža, ktorá tu bola postavená v roku 2020. Je vysoká 21 metrov a na najvyššie vyhliadkové miesto vedie 112 schodov. Veža má tri vyhliadkové poschodia, z ktorých sa otvárajú výhľady na Bratislavu, Devín, okolité pohoria aj územie susedných štátov.
Výstup na vežu určite stojí za to. Z vrcholu je dobre viditeľná okolitá krajina a pri priaznivých podmienkach možno dovidieť pomerne ďaleko za hranice Slovenska. Je to ideálne miesto na krátku prestávku a fotografovanie. Vyhliadková veža sa zároveň stala jednou z najznámejších atrakcií Devínskej Kobyly a láka sem turistov počas celého roka.
Vyhliadky z veže
Po krátkom oddychu pokračujem po červeno značenom turistickom chodníku smerom do Devína, kde sa moja túra končí.
Devínska Kobyla ponúka pestrú trasu, na ktorej sa dá spojiť viacero zaujímavých miest do jedného výletu. Sandberg zaujme svojou geologickou minulosťou a výhľadmi, lesný chodník poskytne príjemnú prechádzku a vyhliadková veža ponúkne pohľad na široké okolie. Pridanou hodnotou sú aj pozostatky bývalej vojenskej základne, ktoré pripomínajú novodobú históriu tejto lokality.
Ak hľadáte tip na nenáročnú túru v okolí Bratislavy, Devínska Kobyla je dobrou voľbou. Na jednom mieste tu nájdete prírodné zaujímavosti, históriu aj pekné výhľady.