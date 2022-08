Na výlet s deťmi - Čajka v oblakoch, salaš Vigľaš

Keď hovoríme o Čajke v oblakoch, to nie je to vták čajka, ale vyhliadka nad mestom Bojnice. Niet snáď Slováka, ktorý by nepoznal Bojnice, jeho kúpele, zámok či ZOO. Tieto atrakcie boli aj v minulosti vďačným miestom rodinných výletov.

Neskôr k nim pribudla aj vyhliadková veža „Čajka v oblakoch“, ktorá je postavená v nadmorskej výške 415 metro na upätí Malej Magury nad mestom. Jej výška je 30 metrov. Medzi pozitíva patrí aj to, že je tu možnosť sa na vyhliadku dostať aj s kočiarom, je bezbarierová.

Od mojej poslednej návštevy sa tu veľa zmenilo, pribudli tu šmolkovské domčeky, preliezky, drevený hrad s tobogánom, rôzne stánky s občerstvením.

Z platiacich atrakcií je to v rámci rozhľadne aj možnosť sa z nej spustiť tobogánom. V areáli sa nachádzajú aj ďalšie lákavé atrakcie ako sú Tarzánia, Dinono – dinopark, 3D bludisko a premáva tu aj vláčik od kúpaliska Čajka, tkz Kúpeľný expres.

Atrakcií a zážitkov v areáli je na celý deň, má to však jeden malý háčik, nie je to lacná záležitosť.

Menším deťom však veľa netreba, príjemným miestom s preliezkami je pre nich aj salaš Vigľaš, ktorý okrem detského ihriska ponúka aj občerstvenie s príjemnou obsluhou.

areál Čajky v oblakoch

vstup do DINONO parku

Kúpeľný expres prichádza

šmolkovské domčeky

drevený hrad

Vyhliadková veža má oceľovú konštrukciu, drevené lávky majú pohodlné stúpanie. Zábradlie je z dreva, chránené kovovým pletivom.

občerstvenie a atrakcie pod vežou

Výhľady z Čajky v oblakoch.

Salaš Vígľaš.