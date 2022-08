Na výlet s deťmi - rozhľadňa Dubeň

Na chvíľu zablúdime zas do iného kraja, Kysúc, ktoré tiež ponúkajú široké možnosti na kratšie výlety. Rozhľadňa Dubeň nad mestom Žilina je našim cieľom.

Na rozhľadňu je možnosť dostať sa z troch strán a to z mestských častí Budatín, Zástranie a Zádubnie. Trasu z Budatína mám už prejdenú, takže pôjdeme touto trasou červeným turistickým značením. Začíname na Námestí hrdinov. Z druhej strany cesty sa nachádza Budatínsky hrad a na našej strane jazdecká socha J.M.Hurbana.

Budatínsky hrad

socha J.M. Hurbana

Trasa vedie ulicou Hore vrškom a po pár metroch je nenápadná odbočka medzi domy. Keď som tu bola prvý krát, tak som mala pochybnosti, či náhodou neprídem niekomu do dvora.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po ďalších metroch prichádzame k rozhľadni, vnúčatá sa síce potešili, že už sme v cieli, ale musela som ich sklamať, na tú našu rozhľadňu to nie je až také jednoduché.

rozhľadňa

Trasa na rozhľadňu Dubeň je krátka, niečo okolo 2 km, ale je so stúpaním 233 metrov, čo by tiež nebolo katastrofické, ale horúce leto robí svoje. Už však niečo majú natrénované, takže by to nemal byť problém.

Strieda sa chodník lesom s lúkou, už cestou sú výhľady na Kysuckú vrchovinu, neskôr obmedzený výhľad na Žilinu.

Výhľady trasou na rozhľadňu Dubeň.

Ďalšia veža, tentokrát telekomunikačná, tak zas to nie je vyhliadková a my pokračujeme lesom ďalej.

Keď to najmenej očakávali, tak sa na konci chodníka zjavila rozhľadňa, tá správna, Dubeň.

Rozhľadňa Dubeň bola postavená v roku 2018 na kopci s rovnomenným názvom. Má výšku 27, 4 metra. Železná konštrukcia je obložená drevom, má 10 poschodí, ak som správne počítala, tak na vrchnú vyhliadku sa dostaneme 132 schodmi (toto však negarantujem, možno ich je o 2 viac alebo menej).

Pod rozhľadňou je sedenie a drevené steny nahusto popísané, veď mená hloupých na všech sloupich. Túto záľubu nechápem... Po krátkom oddychu ideme vystúpiť na vrchol.

mená hloupych...

po schodoch...

a poschodoch...

vyhliadková plošina

Z rozhľadne je kruhový výhľad na Kysuce, hrebeň Malej Fatry, Žilinu a široké okolie.

Neďaleký Rozsutec ma tiež láka, ale na to deti ešte nemajú vek a keď ho už budú mať, tak ja už na to vek nebudem mať...