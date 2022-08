Na výlet s deťmi - Zubria zvernica a Pstruhový raj Topoľčianky

Ďalším miestom, kde detský kočiar nie je prekážkou, je Topoľčianska zubria zvernica. Z Topoľčianok, v okrese Zlaté Moravce, smerujeme k obci Lovce. V obci sa už nachádza značenie, ktoré nás dovedie k areálu zubrej zvernice, pred areálom sa nachádza malé parkovisko.

Z parkoviska vedie asfaltovaná cesta s dĺžkou približne 500 metrov k ohradám so zubrami.

Táto zubria zvernica bola vybudovaná v roku 1958 a predstavuje jediné miesto chovu zubra na Slovensku. Niektoré zubry z tohto chovu už boli vypustené do voľnej prírody, v lesoch Polonín by sme ich mohli uvidieť, aj keď bola by to veľká náhoda. Zubor patrí medzi najväčšie európske suchozemské cicavce a je blízkym príbuzným bizóna amerického.

Vo zvernici majú určený čas kŕmenia a to o 9 a 14 hodine a vtedy zubry prichádzajú k ohradám. Je to zážitok vidieť tieto veľké zvieratá tak z blízka. Pri čakaní na čas kŕmenia sa deti môžu pohrať na preliezačkách alebo sa môžeme občerstviť v bufete. Okolo areálu vedie aj lesný náučný chodník.

Tieto mohutné zvieratá ako keby mali v sebe hodiny kedy majú prísť ku kŕmidlám oddychujú v tieni stromov. Nájde sa aj pár hladnejších, ktorý prišli preskúmať či náhodou niečo predsa pre nich nezostalo z raňajšieho jedla.

zubor prieskumník

Nastáva čas kŕmenia a ponáhľajú sa aj najväčší lenivci. Zaujímavé je ich chovanie vždy sa najskôr najedia najväčšie jedince a potom tie menšie, bez ohľadu na to, či je to ich vlastné teliatko, ani tých ku kŕmidlu skôr nepustia.

Aj keď možno na fotografiach sa zdá, že to nie je až tak veľké zviera, v skutočnosti samec môže dosiahnuť výšku do dvoch metrov a váhu až 1000 kg. Zubor sa dožíva veku až do 25-27 rokov. V súčasnosti je v Topoľčianskej zvernici 32 zubrov.

Na okraji Topoľčianok sa nachádza areál Pstruhový raj. Tento nie je len rajom pre pstruhy, ale určite aj pre deti. Okrem rôznych preliezačiek či hojdačiek sa tu nachádza bufet a tiež možnosť chytiť si vlastného pstruha.