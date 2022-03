Náučný chodník Vojšín

Trasa náučného chodníka je obojsmerná, vedie lesným prostredím so zaujímavými zastávkami. Chodník bol otvorený v roku 1996.

Mojou prvou zastávkou v obci Malá Lehota je národná prírodná pamiatka Andezitové kamenné more. Toto kamenné more vzniklo rozpadom lávového prúdu počas sopečnej činnosti. Obec Malá Lehota je typická roztrateným osídlením kopanicového typu, štálmi, je ich tu roztrúsených v severnej časti Pohronského Inovca až 17. Toto kamenné more sa nachádza v oblasti Skáľ.

Informačný panel je síce novo vybudovaný, ale informácie z neho nezískam, ešte nie je dokončený a takéto panely ma budú sprevádzať celou trasou náučného chodníka.

Malá Lehota - Kamenné more

Náučný chodník pokračuje nad obec odkiaľ sú výhľady do doliny, miestami sa ešte drží zamrznutý sneh, ďalšou zastávkou bude vrch Vojšín.

kaplnka na rázcestí

nad obcou Malá Lehota

nad obcou Malá Lehota

Zatiaľ je náučný chodník súbežný s modrým turistickým značením až po kríž, kde sa chodník odkláňa na najvyšší bod Vojšína. Vrch Vojšín vypínajúci sa do výšky 819 m n. m. je tretím najvyšším vrchom pohoria Pohronský Inovec. Z odlesnenej lúky ako aj z vrcholu sú výhľady na okolité pohoria.

výhľad z chodníka

odlesnené úbočie Vojšína

kríž, odbočenie z turistickej trasy

vlek lyžiarskeho strediska Vojšín

Vrchol a vyhliadky z vrchola Vojšína.

Chodník z vrcholu sa znova napája na modro označenú turistickú trasu, aby sa zas po čase odklonil smerom na Bujakov vrch.

brezový hájik

trasa náučného chodníka

Prírodná rezervácia Bujakov vrch bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu ochrany výskytu Ponikleca veľkokvetého. Bujakov vrch, na tento úsek som sa tešila najviac. Je čas kvitnutia ponikleca, naozaj ich je tu na malom kúsku veľa.

Bujakov vrch

kvitnúce poniklece

Z Bujakovho vrchu sa zas vraciam na modro označený turistický chodník mala by som prísť k ďalšiemu odklonu od turistickej trasy ale on nie je, zrejme je náučný chodník presmerovaný a vlastne pokračuje modrým turistickým značením až po smerovník Sedlo Kuchyňa, odkiaľ je súbežný so zeleným turistickým značením až po odbočku na Sedlovú skalu.

chodník nad samotami

Sedlová skala má nadmorskú výšku 779 metrov. Vrchol je zarastený ale pozadí možno rozoznať panorámu Štiavnických vrchov. Vidieť tu časť Novej Bane a jej štále.

časť náučného chodníka ku Sedlovej skale

vrchol Sedlovej skaly

vrchol Sedlovej skaly

obmedzený výhľad zo Sedlovej skaly

Náučný chodník sa už nespája s turistickým pokračuje smerom na Jašekovú skalu a Starohutský vodopád.

Jašeková skala /v mapách uvádzaná ako Jasíkova skala/ má nadmorskú výšku 506 m. Skalný útvar je budovaný treťohornými vulkanickými horninami andezitmi, ktoré sú odolné voči zvetrávaniu a vystupujú v okolitom teréne.

chodník bukovým lesom k Jašekovej skale

výhľad z trasy náučného chodníka

skalné útvary Jašekovej skaly

skalné útvary Jašekovej skaly

skalné útvary Jašekovej skaly

Chodníkom popod skaly sa dostávam k Starohutskému vodopádu.

Starohutský vodopád je jedným z najmohutnejších vodopádov v stredoslovenských neovulkanitoch. Podložie tvoria treťohorné sopečné horniny, andezity. Vytvára ho Sklený potok, vodopád má výšku 5 metrov.

Starohutský vodopád

Starohutský vodopád

Od vodopádu je len kúsok do Starej Huty. Vyrábalo sa tu v minulosti sklo na banské a hutnícke účely. V roku 1759 bola výroba zrušená. Počet obyvateľov tejto mestskej časti Novej Bane z roku 2021 je 69 zrejme okolité chalúpky sa využívajú na rekreačné účely.

Stará Huta

Stará Huta

Stará Huta

Bol to pekný deň s množstvom zaujímavostí, škoda len, že ešte nie sú osadené na paneloch informácie o jednotlivých zastaveniach náučného chodníka, ale zas je pozitívne je na tom to, že sa vynovujú.