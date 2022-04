Tematínske vrchy a hrad Tematín

Na hrad vedie viac značených turistických chodníkov. Môžeme si vybrať z obce Lúka modro označený turistický chodník, alebo z Hrádku, časť Dolina, žlto označeným chodníkom. Modro označený turistický chodník však vedie aj od rekreačnej oblasti Bezovec, ktorou som sa tento krát vybrala na hrad aj ja. Pokiaľ môžem posúdiť, táto trasa je z tých troch najkrajšia.

Chodník vedie od rekreačného strediska Tematínskymi vrchmi, lesom, lúkami s výhľadmi, trasa je mierne vlnovkovitá a je vhodná pre rodiny s menšími deťmi ako aj pre sviatočných turistov.

Tematínske vrchy sú chráneným územím na rozlohe 2466 hektárov. Rozprestierajú sa od strednej časti Považského Inovca až po údolie Váhu.

parkovisko v rekreačnom stredisku

lesná cesta

rekreačné chaty

Po chvíli prichádzam na lúku, chodník vedie okrajom lesa, odtiaľto je výhľad na kopce Považského Inovca, ako aj na lyžiarsky vlek.

lúka nad rekreačným strediskom

lyžiarsky vlek

pohorie Považský Inovec

Jar je v plnom prúde stromy sú napučané, niektoré rozkvitnuté na lúke bohato kvitnú prvosienky a ja vchádzam do lesa.

chodník do lesa

Široký chodník vedie mladým lesom ale občas sa medzi nimi vyskytnú aj statné jedince.

chodník lesom

starý buk

Ďalšia lúka s prvosienkami a od rázcestia pod Javorníčkom to už bude len cesta k hradu prevažne lesom.

lúka pod Javorníčkom

Trasou sa mi naskytol aj pekný výhľad na hrad z chodníka.

výhľad na hrad Tematín

Trasou sú umiestnené aj informačné tabule ktoré oboznamujú s oblasťou Tematínskych vrchov, osídlením v tejto oblasti a tento panel z plexiskla pod hradom zas informuje o histórii hradu Tematín.

informačný panel

Hrad Tematín vznikol pravdepodobne v roku 1242 na mieste staršieho hradiska. Postavil ho Michal, syn Ondreja, z rodu Rošd, neskôr sa stal kráľovským majetkom. Podľa dochovaných listín sa hradu už 13. storočí zmocnil Matúš Čák Trenčiansky, neskôr sa tu vystriedalo viac majiteľov, medzi nimi aj Stanislav Thurzo.

Najznámejším rodákom z Tematína bol gróf Mikuláš Berčéni, hlavný generál povstaleckej armády Františka II. Počas Rákocziho povstania 1704-170á bol hrad vážne poškodený a odvtedy chátral.

chodník k vstupu na hrad

historická podoba hradu Tematín (zdroj: informačný panel)

vstupná brána

severné predhradie

Vstup treťou bránou s informáciou o možnosti vstupného a pokladníčkou. Pobavil ma nápis :" Nepoctivý chodí zdarma, dobehne ho vlastná karma"

tretia brána

Pri vchode drží stráž drevená plastika.

Keď prejdeme pôvodnou vstupnou bránou dostaneme sa na nádvorie horného hradu.

pôvodná vstupná brána

hospodárske budovy

nádvorie a renesančný palác

renesančný palác

veža a kaplnka

juhozápadný rondel

Na hrade je vytvorená vyhliadková plošina.

Výhľady z hradu.

O záchranu hradu sa stará Občianske Združenie Hrad Tematín, založené v roku 2007. Podrobné zaujímavosti z histórie, ako aj súčasnosti hradu sa nájdu na ich stránke www.tematin.eu

Povesti o vzniku hradu Tematín:

V dávnych časoch sa usídlil v podzemí skalnatého vrchu drak Temaron. Bol posledným drakom, ktorý utiekol pred dračími bojovníkmi. Draci si vraj pamätajú všetko. Od svojho vyliahnutia, celý svoj život trvajúci aj niekoľko storočí, až po svoju smrť. Temaron bol ešte len mláďaťom, keď jeho rodičov, bratov a sestry vyhubili. Bol jediným, ktorému sa len náhodou podarilo uniknúť smrti. A keďže mu hrozili nebezpečenstvá od ľudí, začal plieniť všetko okolo seba ako pomstu za svoju rodinu.

V dedine pod Tematínskym vrchom žili dvaja bratia Štefan a Michal. Rozhodli sa s drakom skoncovať. Michal prikoval mladšieho brata ako návnadu v dračej jaskyni a sa schoval za skalný výbežok. Keď prišiel drak Temaron k návnade, Michal ho zabil. Ľudia od tej doby považovali bratov za svojich vládcov a ako vďaku im vystavali na Tematínskom vrchu hrad.

Ďalšia povesť o hrade Tematín hovorí o tom, že na hrade, ktorý nemal názov, žil kedysi rytier, ktorý viedol veľmi slobodomyseľný život. Chodieval po poľovačkách a rôznych rytierskych turnajoch. Aj jeho dcéra si zvykla na slobodný život, chodievala na prechádzky v horách, navštevovala salaše. Na jednom salaši stretla mladého pastiera, do ktorého sa zamilovala. Keď sa o tom jej otec dozvedel, dcéru zamkol do komnaty na hrade a pastiera zabil. Dcéra sa dopočula, čo spravil jej otec jej milovanému pastierovi a skántrila sa aj ona. Pochovali ich spolu do jedného hrobu, priamo na hrade, ktorému dali meno Tematín, čo znamená z maďarského jazyka temető – cintorín.

Po návšteve hradu si môžeme ešte výlet spestriť na farme New Zealand neďaleko obce Modrová, kde nájdeme mestečko Hobiton, rôzne zvieratká, Maorské obydlia.