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27. sep 2026 o 16:53
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Tri vrcholy pohoria Vtáčnik, Žarnov

V bočnom hrebeni sopečného pohoria Vtáčnik sa ukrýva nenápadný, no svojím charakterom veľmi pôsobivý vrch Žarnov, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 839 metrov.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tri vrcholy pohoria Vtáčnik, Žarnov
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Skalnatý vrchol Žarnova už z diaľky upúta pozornosť. Vidieť ho možno napríklad z Oslian, ale aj z Hornej Vsi, odkiaľ vedie na jeho vrchol najkratšia turistická trasa.

Práve z časti Hornej Vsi, z Bridových štálov, sa začína približne troj kilometrový výstup po žlto označenej turistickej trase. Pri obratisku autobusov sa dá zaparkovať a potom už nič nebráni tomu, aby sme vykročili smerom k Žarnovu.

Začiatok cesty vedie cez štále a neskôr lúkou, ktorá ponúka prvé otvorenejšie pohľady do krajiny. Za chrbtom zostávajú obydlia a pred nami sa postupne otvárajú okolité kopce. Pohľad nepatrí iba Vtáčniku. V diaľke sa ukazujú aj kopce pohoria Tribeč a práve na lúke si možno naplno uvedomiť, že cieľom dnešnej túry nebude len samotný vrchol, ale aj cesta k nemu.

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v pozadí Žarnov
v pozadí Žarnov 

 Bridove štále a okolité kopce.

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Nad lúkou vstupuje chodník do lesa. Od tejto chvíle sa charakter výstupu mení. Trasa prakticky neustále stúpa a listnatý les ukrýva cestu pred okolitým svetom. Raz sa chodník zdvihne miernejšie, inokedy sa treba do svahu oprieť o niečo viac. Výstup však postupne naberá svoj rytmus a človek si môže vychutnávať pokoj lesa.

chodník lesom
chodník lesom 

 

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Ako pribúdajú metre, začínajú sa medzi stromami objavovať prvé skalky. Sú nenápadným, no neklamným znamením, že kamenistý vrchol Žarnova sa už blíži. Les pomaly odhaľuje charakter hory, ktorá je iná než bežné zalesnené vrcholy. Čoraz viac sa pripomína sopečný pôvod pohoria a mohutné skalné útvary naznačujú, čo čaká na samotnom vrchole.

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Krátko pred vrcholom sa nachádza označenie Prírodnej rezervácie Buchlov, ktorej súčasťou je aj Žarnov. Prírodná rezervácia s piatym stupňom ochrany bola vyhlásená v roku 1984 na rozlohe 103,96 hektára. Predmetom ochrany sú zachované prirodzené lesné a skalné spoločenstvá na morfologicky bohato stvárnenom sopečnom hrebeni pohoria Vtáčnik.

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 Od rezervácie už cesta pokračuje stále výraznejším terénom. Po strmšom stúpaní sa dostávame do sedla pod Žarnovom a odtiaľ zostáva už iba krátky úsek k vrcholovým skalám. Práve tu sa charakter výstupu mení najvýraznejšie. Z chodníka sa postupne vynárajú skaly a pred nami sa objavuje vrchol, ktorý je úplne iný ako les, ktorým sme ešte pred chvíľou stúpali.

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Chodník na vrchol Žarnova.

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Obrázok blogu

Na priestrannom vrchole Žarnova nás čakajú výhľady do Hornonitrianskej doliny a na okolité kopce. Po námahe počas výstupu je to miesto, kde sa oplatí na chvíľu zastaviť, vydýchnuť a jednoducho sa rozhliadnuť. Lesy, lúky, dolina aj vzdialenejšie kopce vytvárajú scenériu, ktorá je príjemnou odmenou za každé vystúpané metre.

Vrchol má však ešte jednu tvár. Nie je to iba miesto výhľadov, ale aj skalnatý svet strmých zrázov, prečnievajúcich skál a mohutných skalných blokov. Tie sú od seba oddelené hlbokými štrbinami, a tak si Žarnov treba vychutnávať s rešpektom k terénu. Práve skalnatý charakter dodáva tomuto miestu osobitú atmosféru.

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Vrcholové bralá a výhľady zo Žarnova.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

V minulosti stál na vrchole Žarnova aj kríž. Poveternostným podmienkam však napokon neodolal. Svoje miesto na vrchole však úplne nestratil. Dnes našiel nové využitie v podobe sedenia, ktoré môže poslúžiť turistom pri oddychu po výstupe.

 

Obrázok blogu

Žarnov pritom nemusí byť cieľom iba pre skúsených turistov. Trasa z Bridových štálov je síce neustále stúpajúca a v niektorých úsekoch strmšia, no celkovo je zvládnuteľná aj pre rekreačných turistov. Odmenou za približne tri kilometre putovania je nielen samotný skalnatý vrchol, ale aj pocit, že človek počas krátkej túry prešiel z otvorenej krajiny cez pokojný les až do sveta skál a brál.

Žarnov tak môže byť príjemným prvým zoznámením s touto časťou Vtáčnika. Nie je potrebné absolvovať dlhú celodennú túru, aby človek zažil les, stúpanie, skaly aj výhľady. Stačí vykročiť z Bridových štálov a nechať sa viesť žltou turistickou značkou.

 A keď sa po výstupe človek postaví medzi skalné bloky na vrchole, možno pochopí, prečo sa oplatí spoznávať aj menej nápadné miesta nášho sopečného pohoria. Žarnov totiž neohúri svojou výškou. Zaujme tým, čo ukrýva.

A keď sa nám zdá trasa krátka? Môžeme pokračovať ďalej... ale o tom nabudúce

 

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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