Turecký most a pútnické miesto Studnička

Turecký most bol postavený, počas tureckých nájazdov, aby mohli Turci prechádzať cez potok Drevenica.

V minulosti most rozdeľoval aj Tekovskú a Nitriansku župu, vyberalo sa na ňom mýto. Most bol funkčný do konca 20. storočia potom sa postavil nový.

Kamenný, trojklenbový most zo 16. storočia tkz. Turecký most, je národnou kultúrnou pamiatkou.

Most sa nachádza v areáli pútnického miesta Studnička, ktorý je zasvätený Panne Márii Kráľovnej. V areáli vyviera prameň, s chladnou osviežujúcou vodou. Každoročne koncom augusta sa tu koná púť.

Areál spravuje miestna farnosť a Mariánsky spolok, konajú sa tu sväté omše a tiež krstiny, či sobáše.

Súčasťou je krížová cesta v tieni stromoradia. Pričom z jednej strany aj druhej strany krížovej cesty tečie potok Drevenica, z ktorej jeden tok sa vlieva do

Zastavenia krížovej cesty majú zaujímavé vyhotovenie, sú to kamenné múry s plastikou a krížom navrchu

Mostíkom vpravo sa ide k centru pútnickeho miesta, k studničke a ku kamennému oltáru s klenbovou jaskynkou..

K studničke a k oltáru vedie chodník so zámkovou dlažbou v okolí sú osadené lavičky.

Pred oltárom je studnička, s liečivou vodou. Podľa rozboru vody je to pitná voda, zdravotne nezávadná, ale neobsahuje žiadne mimoriadne prvky, ktoré by jej dávali liečivú silu. Ale aj viera v pomoc, vyzdravenie, môže liečiť.

V odlesnenej časti areálu sa nachádza na podstavci pozlátená socha Panny Márie Kráľovnej.

Podľa legendy sa na tomto mieste zjavila v roku 1860 miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí. V druhej ruke držala paličku a dotýkala sa ňou zeme na mieste, kde začala vyvierať voda. Pastierovi povedala, že prameň bude liečivý, no pomáhať bude len tým, ktorí uveria v jeho liečivú silu.

Areál Studničky je opradený aj množstvom príbehov ktoré sa šíria ústnym podaním.

Traduje sa, že miestna roľníčka zo žiarlivosti, že liečivý prameň nevyviera na jej pozemku, ho začala zahrabávať. Na nohách sa jej vytvorili veľké chrasty, ktoré zmizli až vtedy, keď si žena začala nohy umývať v liečivej vode.

Známym je aj príbeh miestneho obyvateľa, ktorému krátko pred Vianocami ťažko ochorela matka. Do nemocnice jej doniesli vodu z prameňa, z ktorej sa niekoľkokrát napila. Žena sa zotavila a žila ešte niekoľko rokov. Jej syn sa o areál vzorne staral až do svojej smrti.

V každom prípade bola to príjemná prechádzka v tieni stromov, s osviežujúcou studenou vodou z prameňa. Či pomôže a vylieči? Treba tomu veriť.